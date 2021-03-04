«Решающая битва» между протестующими и властью в Беларуси состоится весной?

Полгода назад акции протеста собирали по 200-300 тыс. человек в Минске и полмиллиона по всем белорусским городам. А сегодня они выглядят карикатурно. Например, 27 февраля под Молодечно ОМОН задержал компанию из 25 человек (в основном — пенсионеров), которые, по их заявлению, «собирались на шашлыки». Как сказано в милицейском отчете, «При себе у участников была бчб-символика, а также фигура для сожжения в одежде цветовой гаммы национального флага. Свои действия, выражавшие явное неуважение к обществу, собравшиеся записали на камеры гаджетов».

Проще говоря, компания решила устроить праздник по случаю конца зимы — и сжечь чучело Лукашенко в цветах возвращенного им флага БССР (красный и зеленый). В результате одну из женщин из милиции забрала «скорая», остальные ждут суда.

25 человек — это по нынешним временам крупная акция. Даже не верится, что еще в сентябре прошлого года милиция боялась показаться на улицах Минска и многих других белорусских городов. Но система, в отличие от своих оппонентов, работает методично, вдолгую — участников осенних протестов как раз сейчас находят по фото и видео тех событий и вызывают на допросы, предъявляют обвинения, штрафуют, сажают в тюрьму, увольняют с работы.

Напомним, что мы освещали тему протестных акций в Республике Беларусь:

Власть принимает меры для того, чтобы в дальнейшем у людей даже желания выходить на улицы не возникало. С 1 марта в Белоруссии начал действовать обновленный Административный кодекс. В нем все нарушения разделены на три группы «в зависимости от характера и степени общественной вредности». Новый кодекс немного либерализовали — но только по «бытовым» провинностям. И наоборот — значительно ужесточили по всем статьям, по которым привлекают политических активистов, участников любых протестов. Например, теперь демонстрация незарегистрированной символики (читай: бело-красно-белого флага или исторического герба «Погоня») или неповиновение должностному лицу при исполнении им служебных полномочий — это грубые нарушения, за которые наказывают общественными работами, арестом и т. д.

В целом видно, что белорусская власть ощущает себя вполне уверенно — несмотря на то, что до сих пор непонятно, чем закончился визит Лукашенко к Путину в Сочи. СМИ, в том числе независимые, вместо описания конкретных договоренностей все еще обсуждают, как выглядели оба президента, как они сидели, и кто кого обогнал на лыжах или снегоходах. Белорусские госмедиа рассказывают о «прогрессе по всем направлениям отношений». Оппозиция уже совсем без уверенности в голосе твердит, что Москва заставляет Лукашенко уйти в марте, так что завтра все поменяется.

Впрочем, тут, кажется, больше надежд на давление санкций ЕС и США. Например, Светлана Тихановская в свежем интервью немецкому еженедельнику Bild am Sonntag заявила, что рассчитывает именно на воздействие со стороны европейцев и американцев: «Давление будет расти день ото дня, и однажды станет для Лукашенко чрезмерным, так что он уйдет. Режим Лукашенко падет еще в этом году. Думаю, весной он уйдет».

В свою очередь, бывший министр культуры и посол в разных странах, а ныне член президиума Координационного совета оппозиции Павел Латушко, призывает Запад добиваться полной экономической изоляции режима Лукашенко. «Мы готовы выносить санкции шесть или двенадцать месяцев, если после этого ситуация улучшится», — заявил он в интервью немецкой газете Welt am Sonntag. По его мнению, Евросоюз должен приостановить все экономические взаимоотношения с официальным Минском, чтобы лишить режим Лукашенко средств к существованию. Почему-то Павел Латушко разделяет уверенность Светланы Тихановской в том, что «решающая битва» между протестующими и действующей властью разыграется уже весной.

Однако Латушко при этом признает, что Европа де-факто не готова отказаться от сотрудничества с Лукашенко. «Мы благодарны ЕС за солидарность, но для нас важны действия, — говорит он. — Санкций ЕС недостаточно, фактически, они не имеют никакого эффекта. Это косметические меры. Санкции должны быть целенаправленными и чувствительными для режима».

Напомним, что осенью прошлого года ЕС принял три пакета санкций в отношении лиц, подозреваемых в причастности к фальсификации результатов выборов президента Белоруссии 9 августа и преследованию инакомыслящих. Под санкции попали также некоторые белорусские предприятия. Но в целом эти меры даже и близко не соответствуют тому, на что рассчитывали противники Лукашенко. А самым жестоким «наказанием для диктатора» стало лишение Белоруссии права проводить чемпионат мира по хоккею.

Тем временем белорусские власти продолжают давить на оппонентов. Следственный комитет Белоруссии заявил: «Светлана Тихановская в настоящее время объявлена в розыск. Соответствующие документы на ее экстрадицию переданы в Генеральную прокуратуру». В СК сообщили об этом в контексте завершения расследования против четырех доверенных лиц Тихановской. Их подозревают в подготовке к захвату зданий исполкомов и администраций в Гомеле. Примечательно, что в розыск Тихановскую объявили буквально через несколько дней после того, как она публично заявила, что собирается вернуться на родину уже этой весной.

Но пока Александр Лукашенко и его окружение явно не планируют сдавать позиции. Создается впечатление, что они взяли паузу, чтобы передохнуть после очень бурного полугодия. Фигурой умолчания остаются договоренности с Россией. Но там, похоже, пока нет ничего более конкретного, чем слухи, что нынешний посол РФ в РБ Дмитрий Мезенцев вскоре покинет свой пост и займет должность госсекретаря Союзного государства России и Беларуси вместо Григория Рапоты.

Белорусская оппозиция готовится к акциям 25 марта — в день провозглашения государственной независимости Белорусской Народной Республики в 1918 году. Вот только силовики тоже готовятся, так что вряд ли мы увидим в конце месяца падение «режима Бацьки».

Мы все с тревогой следим за происходящим в соседнем государстве. Не можем не волноваться за будущее Беларуси, ведь когда-то мы с ней были единой страной.

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По инф. rosbalt.ru

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