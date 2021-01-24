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В Белоруссии начали сажать в тюрьму за посты о Лукашенко в Сети
По инф. rosbalt.ru   
24 Января 2021 г.
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Год и три месяца колонии общего режима получил житель Белорусси за пост в соцсети, посвященный лидеру страны Александру Лукашенко.

В Белоруссии начали сажать в тюрьму за посты о Лукашенко в Сети

Так, житель города Островец разместил в одном из Telegram-каналов матерный комментарий в адрес Лукашенко. Суд признал его виновным по статьям о публичном оскорблении президента и представителя власти.

Белорус признал вину. Его приговорили к 1 году и трем месяцам тюрьмы. Приговор не вступил в законную силу.

Как сказано в приговоре, 1 сентября 2020 года Островец разместил в одном из Telegram-каналов «неприличный по форме и унизительный по направленности» матерный комментарий в адрес Лукашенко. Комментарий также противоречил «общечеловеческой морали, установленным правилам общения между людьми».

В октябре мужчина написал в чате Telegram аналогичные комментарии против тогдашнего министра внутренних дел Белоруссии Юрия Караева.

Обвиняемый признал вину. Ему назначили 1 год 3 месяца лишения свободы в колонии общего режима. Приговор не вступил в законную силу.

В Белоруссии пять месяцев продолжаются массовые протесты с требованием отставки Лукашенко и проведения новых президентских выборов.

Ситуация в Беларуси в какой-то мере становится уже параноидальной. Власть Александра Лукашенко в стране висит на тонкой ниточке, ведь число людей, недовольных ею, не падает уже полгода. В каждом жесте силовики готовы видеть протест, в каждом протестующем - врага режима. Когда все это закончится и закончится ли? Поживем-увидим...

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По инф. rosbalt.ru

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