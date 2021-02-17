Мясопереработчики просят поднять цену на колбасу. А что делать, дорожает все!

Поднять на 10-15 процентов закупочные цены на колбасу и сосиски предлагают мясопереработчики. Они бы может быть и рады все оставить, как есть, но себе в убыток никто не хочет работать. А свинина и мясо курицы дорожают и дорожают...

Производители уже начали направлять запросы о повышении оптовых цен на продукцию в торговые сети. В частности, как пишет 'Коммерсант», обращения получили в «Ленте». В X5 Retail Group («Пятерочка», «Перекресток») отметили, что обращения поставщиков рассматриваются.

Как отмечает представитель крупного переработчика мяса, если в феврале 2020 года килограмм тушки бройлера первой категории стоил 87-92 рубля, то сегодня — 134-138 рублей, свинина на кости стоила 119 рублей за килограмм, а сейчас уже 134-138 рублей.

К тому же в 2021 году могут вырасти цены и на говядину. Поэтому единственный способ производителей сохранить маржу — это транслировать повышение цен для розницы, настаивают переработчики. Руководитель Национальной мясной ассоциации Сергей Юшин сомневается, что рост цены на сырье — основная причина, из-за которой переработчики намерены повысить цены на готовую продукцию. Например, несмотря на повышение цен на свинину на десять процентов в феврале, сейчас тушка свинины стоит дешевле, чем летом 2019 и 2020 годов. А вот цены на специи, которые привязаны к валюте, оболочку и упаковку, транспорт и электроэнергию, действительно растут.

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Как отмечает глава Agrifood Strategies Альберт Давлеев, мясо цыпленка-бройлера дорожает из-за фиксации стоимости комбикорма. К тому же по всей Евразии распространяется птичий грипп, в результате сократились поголовье и производство. Поэтому рост цен на мясо птицы становится неизбежным. Впрочем, как добавляет Сергей Юшин, среди производителей сильна конкуренция. Поэтому ритейлеры вряд ли согласятся на повышение цен. Они сейчас опасаются контроля со стороны государства. Поэтому им проще найти сговорчивого производителя.

В Минсельхозе причин для роста цен там не видят. По анализу министерства, в начале года наблюдалось снижение цен на свинину вследствие перенасыщения рынка, аналогичная ситуация складывается и на рынке мяса птицы.

Многие продукты за последний год так подскочили в цене, что такая вот новость о готовящемся росте цен на колбасу и сосиски, честно говоря, совсем не удивляет. Они и сейчас многим не по карману, пенсионерам уж точно, а после скачка цен и подавно о них забыть можно будет, разве что на праздник прикупить - внуков порадовать...

А вот что еще можно почитать на нашем сайте о росте цен:

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