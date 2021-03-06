Протестные акции в России вызвала бедность, и... это еще не конец

Россия оказалась в пятерке стран, где цены на продовольствие подросли больше положенного. В итоге власти решили прибегнуть к популистским мерам, которые не способны решить проблему — разве что отсрочить неизбежное. Аналитики же прогнозируют новую волну протеста.

«Пятерка» за инфляцию

Еще в декабре 2020 года Владимир Путин заявил о росте цен и призвал не беспокоиться: за рубежом, дескать, ситуация не лучше, российские показатели объективны и тянутся к возросшим общемировым. На всякий случай чиновники ограничили экспорт и заморозили стоимость некоторых продуктов. Однако какие бы меры правительство ни предприняло, РФ в итоге попала в пятерку стран — «горячих точек», где зафиксировали проблемы со стоимостью продовольствия. Товарищами по беде оказались Бразилия, Индия, Турция и Нигерия, передает Bloomberg.

Власть могла бы традиционно назвать сообщения СМИ происками западной пропаганды, пока данные не опубликовал Росстат. По последним данным ведомства, в январе цены выросли на 5,2% — если сравнивать с аналогичным месяцем прошлого года. В цифру включены товары и услуги. Одни только выплаты по ЖКХ поднялись на 3,55%. Но больше всего подорожали продукты питания — на 8,2%, что в 7,5 раз больше, чем в Европе. В целом по ЕС скачок не превысил 1,1%.

Печальная статистика затронула самый дешевый сегмент продовольствия. Крупы и хлебобулочные изделия подорожали на 9%, масла — на 11%, сахар и конфеты — на 13,7%, а яйца — на 15,2%. Цены на фрукты и овощи выросли на 13,5% и 17,5% соответственно.

«Вы что, хотите, как в Европе? — иронизируют пользователи в соцсетях. — Ну в общем-то да».

Самосбывающееся пророчество

На Европу оглядываться, однако, не следует, утверждают опрошенные корреспондентом эксперты.

«Наша макроэкономическая ситуация пока предполагает сравнение все-таки не с ЕС, а со странами наподобие Бразилии — крупный emerging market. Но важно не перегибать палку с точки зрения госрегулирования и не создавать поводов для роста инфляционных ожиданий», — рассказывает декан факультета экономики Европейского университета в Санкт-Петербурге Юлия Вымятнина.

По ее словам, тревогу бить не стоит, повышение стоимости продуктов — общемировая тенденция. Так, продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН в январе заявила о росте индекса цен на 4,3% — самое высокое значение с июля 2014 года, запомнившегося неурожаем. Сегодня ситуация повторяется, к тому же некоторые страны ввели ограничения на экспорт. Не стоит исключать и фактор пандемии: в 2020 году цепочка поставок была нарушена, отмечает экономист.

«Рост цен — отчасти повод для тревоги, отчасти и логичное следствие минувшего года. Наш рынок монополизирован, мы убрали конкурентов контрсанкциями. Добавились ковидные проблемы. С миграцией стало плохо, на фоне нехватки рабочей силы высокие издержки компенсируются повышением цен. Ну и потом — рубль упал», — резюмирует происходящее научный сотрудник Центра исследований модернизации Европейского университета Андрей Заостровцев.

Важен и сезонный фактор. Зима и весна — традиционное время года для подорожания овощей. Такую же тенденцию зафиксировали и в Европе.

«Кроме того, в России наблюдается скачок инфляционных ожиданий населения. А это, как правило, самосбывающийся прогноз. Если мы ожидаем роста цен, мы начинаем превентивно скупать какие-то товары, и стоимость растет», — подводит итог Вымятнина.

«Отмороженные» продукты

Рядовой гражданин мог бы задать вопрос: «Почему правительство не заморозит цены на некоторые продукты?» Такая опция у властей есть, и, более того, Кремль ею воспользовался. Однако «простое» решение не учитывает законы рынка.

«Бабушке объявили по радио и телевизору, что теперь цены на масло стабильны. Вот она ходит по магазинам и видит: правда, не обманули. И радуется. Это создает иллюзию, что добрый дядя наверху может вот так просто решить проблему, но это так не работает», — объясняет популистскую меру Заостровцев.

Бизнесмен всегда угадывает, когда правительство прибегнет к ограничениям, и искусственно увеличивает стоимость продуктов. Так заранее избегают серьезных финансовых потерь. Народ же чувствует тревогу и в итоге ломится в магазины за дорожающимими товарами. Итог — дополнительный стимул к росту ценника и дефицит отдельных позиций. Бизнесу приходится выкручиваться.

«Цены замораживаются, как правило, на некоторые разновидности продовольствия: определенные масла, хлебные изделия. В результате предприниматель руководствуется логикой: „Здесь я торгую в убыток, но на другие товары из того же сегмента могу поднять цену“. Это называется перекрестное субсидирование», — рассказывает эксперт.

На производстве товаров, попавших под госрегулирование, закономерно приходится экономить — качество падает. Однако административные меры рано или поздно отменяются, рынок иначе не может. И «отмороженные» цены резко плывут вверх.

«Подобные действия правительства — плохая идея, так как ведут к перекосам в ценообразовании и снижают стимулы к производству товаров в самом дешевом сегменте, — рассказывает Вымятнина. — Стоило бы адресно помогать малоимущим. А еще лучше провести ряд реформ, которые помогли бы стимулировать экономический рост. А если бы стало понятно, что каких-то продуктов глобально не хватает, было бы разумно переходить к распределению. Условно говоря, по карточкам. Но это пока не наш случай».

Бунтующие кошельки

Новости о росте цен облетели все СМИ, соцсети до сих пор негодуют, а аналитики прогнозируют новую волну протестов. Дескать, лозунг свободы россиян не слишком заботит, а вот когда есть нечего, народ поднимается. Депутат Заксобрания Петербурга Оксана Дмитриева и вовсе заявила, что зимние протесты — не столько в защиту Алексея Навального, сколько из-за недовольства уровнем жизни: сыграли роль и стагнация, и коррупция, но главное — инфляция.

«Для роста цен на продовольствие не было объективных причин, кризис здесь рукотворный», — отметила депутат.

С мнением, что протестные акции вызвала бедность, согласен социолог Григорий Юдин. Однако, по его мнению, низкий уровень жизни не стоит считать единственной и главной причиной.

«Не бывает чего-то одного. Понятно, что общий фон потихонечку ухудшается, и это частично связано с экономической ситуацией, но я не думаю, что она играет главную роль. Люди не выходят на улицы, потому что обнаружили, что с утра цена на конкретный продукт поднялась на 84 копейки. — объясняет профессор Московской высшей школы социальных и экономических наук. — Есть конкретные политические события-триггеры. История с Алексеем Навальным — это история с политиком, который выражает интересы большой части общества, которая обеспокоена, раздражена, устала. Поэтому события, которые с ним происходят, символизируют происходящее в стране, в том числе плавное ухудшение экономической ситуации».

То, что пустые кошельки — не корень минувших протестов, согласен и Заостровцев. Инфляция сама по себе, по его мнению, не выведет людей на улице. Однако сценарий волнений исключать нельзя — необходимы лишь ошибки со стороны действующей власти, и одну из них Кремль уже допустил, считает эксперт.

«Не стоило вводить госрегулирование цен. Наверху их принудительно сдерживают и сдерживают, но потом чиновники понимают, что дальше так нельзя, иначе возникнет дефицит товара. Меру отменяют, и стоимость продуктов резко растет вверх. Люди же, поверив в иллюзию, что государство способно регулировать цены, возлагают ответственность на власть, а не рынок, — объясняет экономист. — История знает примеры. Вспомните Арабскую весну в Египте. Волнения начались как раз по такому сценарию».

***

Каждый день цены преподносят сюрпризы – не на продовольствие, та на услуги ЖКХ, не на лекарства, так на бензин. И «подарки» эти ожидаемо неприятные, которые заставляют многих людей все туже затягивать свои пояса и выживать, не откалывая ничего на будущее, от зарплаты до зарплаты и от пенсии до пенсии. Сомнительно разумная мера Кремля по «заморозке» цен мало что изменила. Экономисты критикуют такой способ сдерживания, а чтобы проверить их мнение, можно зайти практически в любой магазин и сказать, видя вновь подросшие ценники, примерно следующее: «Так было ж обещано». И получить типичный примерный ответ: «Кем было обещано, к тому и идите, у того и спросите». А куда идти на самом деле, вообще непонятно. Но ведь такую сложную жизнь хочется изменить. И люди пошли люди на улицы, где история с Алексеем Навальным послужила триггером для развития известных событий. И если экономическая ситуация в стране не будет ощутимо меняться, что можно ждать дальше от уставших от бедности и безнадеги граждан? Прогнозы даны, сбудутся ли – покажет время. А если оно у властей, чтобы что-либо предпринять?

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По инф. rosbalt.ru

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