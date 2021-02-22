Большинство россиян не заметили сдерживания цен на продукты. А вы?

Площадь «дворца Путина», по данным Навального, почти 18 тысяч квадратных метров. Скандальная постройка, внутри которой чего только нет – и казино, и кальянная, и склад грязи, и игровые автоматы, и даже плесень, стала главной темой последних дней, всего за одну неделю видео «Дворец для Путина. История...
Долгое время счастливая семья оставалась для Жанны Фриске несбыточной мечтой. В 37 лет она наконец-то исполнилась, певица встретила любимого человека – Дмитрия Шепелева. Но стал ли телеведущий тем долгожданным...
Откровения легендарной домработницы Люси, обслуживавшей в свое время Пугачеву и Киркорова, произвели эффект разорвавшейся бомбы. Людмила Дороднова в конце года призналась: Филипп попросил ее на выход! И это после 25 лет службы верой и...
69% россиян, которые участвовали в опросе исследовательского центра SuperJob, уверены, что указ о регулировании цен на социально значимые товары не работает.
«Эта заморозка оказалась фиктивной. Цены были зафиксированы на максимальном уровне уже после подорожания», — прозвучало одно из мнений.
Больше всего же тех, кто не наблюдает положительного эффекта от регулирования цен, среди россиян с зарплатой от 80 тыс. рублей (77%).
Только 13% россиян считают, что указ помог стабилизировать цены на основные продукты питания в январе–феврале 2021 года.
Тем временем идею продовольственных сертификатов для малоимущих слоев населения одобряет практически 48%. Противники инициативы объяснили свое мнение, в частности, тем, что «нужно повышать благосостояние населения, а не вводить талоны».
В опросе приняли участие 1 тыс. 600 представителей экономически активного населения страны.
Напомним, 16 декабря 2020 года российские власти подписали с ключевыми производителями соглашения о стабилизации цен. Как заявил тогда глава Минсельхоза РФ Дмитрий Патрушев, цены на сахар и подсолнечное масло в России должны понизиться в течение 5 дней (с 16 декабря) и соответствующие меры будут действовать до конца I квартала 2021 года. По его словам, предельная цена на сахар-песок в опте должна составлять 36 руб. за килограмм, на подсолнечное масло — 95 руб., а рознице — соответственно 46 руб. и 110 руб.
Одноразовые медицинские маски и перчатки в России приравняли к бытовому мусору. Это означает, чти маски теперь «официально» можно выкидывать в мусорки, хотя де-факто все и так это делали с самого начала масочного режима. Между тем экологи предупреждают: маска — это «сложный» мусор, если профильные структуры не займутся созданием системы утилизации таких отходов, Россия может просто «утонуть» в использованных масках.
Несмотря на все старания журналистов, выяснить, где сейчас находится и как себя чувствует известная актриса Анастасия Заворотнюк, так никому толком и не удалось. Единственным достоверным источником информации остаётся дочь знаменитости Анна, которая время от времени, в своих социальных сетях затрагивает эту тему.
С 1 февраля в России вступили в силу изменения в закон «Об информации, информационных технологиях и защите информации», которые покусились на святое – свободу в социальных сетях. Теперь посты должны будут строго модерироваться, определенный контент удаляться, а его авторов ждет наказание. Пользователи стали возмущаться, что теперь законодательно запрещено материться в соцсетях. Так ли это на самом деле? Можно ли обойтись без нецензурной лексики и как отучиться писать некоторые слова через «ять»? Вот, например, мнения иркутских экспертов на сей счет.
В российском политическом театре происходит то, чего не было уже десятки лет — неподдельная борьба двух соперников и их команд соратников. Прямо по давнишней остроте про двухпартийную систему: одна партия у власти, другая в тюрьме. Казалось бы, превосходство старого испытанного вождя над задирой-новым должно быть абсолютным — слишком уж неравны силы. Однако нет. Народ сейчас на удивление редко замечает Владимира Путина.
Судьба популярных детей-актёров нередко оказывается жестокой – так случилось и с Виктором Переваловым. Детство принесло ему блестящую карьеру, а взросление лишило всех достижений и погрузило артиста в забвение.
Доставка цветов – оптимальный выход из некоторых положений. Например, если вы находитесь в командировке и ваша девушка в другом городе или даже стране. Или вы хотите сделать приятное родителям, но не живёте с ними. Услуги по доставке цветов можно найти в любой стране, поэтому не важно, где находится дорогой вам человек, у вас всегда есть возможность порадовать его.
Слухи и разговоры о том, что Лолита Милявская снова выходит замуж, стали появляться практически сразу же после её развода с Дмитрием Ивановым. Но так как новый жених не был нигде замечен, то многие стали думать, что его наличие - просто обычный пиар.
В семье ветерана Великой Отечественной войны Игната Артеменко, которого суд в Москве признал оклеветанным оппозиционным политиком Алексеем Навальным, заявили о недовольстве приговором. Как рассказала дочь пенсионера Елена, в последнем слове Навальный не удержался от того, чтобы не «поглумиться» над ее отцом.
Сейчас мы все знакомы с такой популярной услугой, как грузоперевозки. А когда-то такого предложения не существовало. Бандероли и письма доставлялись в далекие населенные пункты пешком или на лошадях. И если такая транспортировка была осуществлена в течение нескольких недель или месяцев, считалось, что курьер отлично выполнил свою работу. Еще бы, дорога ведь не была безопасной, да и скорости практиковались не те.
Начиная с января 2021 года покупатели шин Viatti могут получить бонусные баллы в размере 10% от стоимости покупки. Это стало возможным благодаря новой Программе, которую запустил Шинный бизнес Группы «Татнефть» KAMA TYRES. Накопленные баллы возможно обменять на подарочную карту, сертификаты партнеров, предоплаченную карту эмитентов и пополнение карт участников Программы.
Британский спрингер-спаниель Макс получил орден «За заслуги». Он помог вытащить своего хозяина из глубокой депрессии после аварии, а затем стал помогать и другим - и 3-летним детям, и 98-летним старикам.
Недавно музыкальный продюсер Иосиф Пригожин перенёс коронавирус в тяжёлой форме, которым заболел во время семейного отдыха в Дубае. К слову, это был тот самый мутировавший штамм «британского ковида», об опасности которого много говорят в последнее время.
Тема коронавируса не сходит ни с мировой, ни с российской повестки. И людям хотелось бы знать правду и получить пояснения в цифрах. Статистика, конечно есть, но можно ли её без оглядки воспринимать? А вот тут сомневаешься, потому что, например, почти 60% российских врачей не доверяют официальным цифрам по коронавирусу. Не забыта в обществе и нашумевшая история с увольнением Росстатом демографа Алексея Ракши, который говорил о смертности от коронавируса и ее несоответствии официальным данным. Что влияет на вывод в свет таких статистических выкладок? Лукавство и угода чьим-либо интересам, другие причины? Правду, скорее всего, нам не дано будет узнать.
К российской судебной системе накопилось много вопросов. Активистов и политиков возмущают точечные репрессии, которые санкционируют в судах с подачи силовиков: рапорты полиции и прошения о СИЗО, домашних арестах — истина в высшей инстанции. Дело Алексея Навального показало, что изменить приговор несложно, а ЕСПЧ больше не является островком свободы.
В традиционной культуре многих народов Запада и Востока большое внимание уделяли нравственности человека, как первооснове и залогу хорошего физического здоровья. Так древняя китайская медицина и древние методы совершенствования рассматривали человека как единое целое, полагая, что всё взаимосвязано: мысли, поступки и физическое состояние. Поэтому в восточных традиционных практиках самосовершенствования придаётся большое значение повышению моральных качеств.
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