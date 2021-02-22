Большинство россиян не заметили сдерживания цен на продукты. А вы?

69% россиян, которые участвовали в опросе исследовательского центра SuperJob, уверены, что указ о регулировании цен на социально значимые товары не работает.

«Эта заморозка оказалась фиктивной. Цены были зафиксированы на максимальном уровне уже после подорожания», — прозвучало одно из мнений.

Больше всего же тех, кто не наблюдает положительного эффекта от регулирования цен, среди россиян с зарплатой от 80 тыс. рублей (77%).

Только 13% россиян считают, что указ помог стабилизировать цены на основные продукты питания в январе–феврале 2021 года.

Тем временем идею продовольственных сертификатов для малоимущих слоев населения одобряет практически 48%. Противники инициативы объяснили свое мнение, в частности, тем, что «нужно повышать благосостояние населения, а не вводить талоны».

В опросе приняли участие 1 тыс. 600 представителей экономически активного населения страны.

Напомним, 16 декабря 2020 года российские власти подписали с ключевыми производителями соглашения о стабилизации цен. Как заявил тогда глава Минсельхоза РФ Дмитрий Патрушев, цены на сахар и подсолнечное масло в России должны понизиться в течение 5 дней (с 16 декабря) и соответствующие меры будут действовать до конца I квартала 2021 года. По его словам, предельная цена на сахар-песок в опте должна составлять 36 руб. за килограмм, на подсолнечное масло — 95 руб., а рознице — соответственно 46 руб. и 110 руб.

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По инф. rosbalt.ru

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