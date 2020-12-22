Доходы граждан России падают: насколько все драматично?

В магазин хоть не ходи – цены растут как на дрожжах и когда-то весомая тысяча рублей, на которую довольно много чего можно было купить, стала в своих возможностях гораздо меньше. Посмотрев в сумку после покупок на эту денежку можно даже расстроиться. С работой сейчас не у всех гладко: кто-то лишается своего места, кому-то урезают зарплату. В общем, жилось и так у нас нелегко, а стало еще сложнее. Нам, пенсионерам, проще в том плане, что есть госпособие. Хоть небольшое, но, согласитесь, стабильное. А вот за детей-внуков очень тревожно. Как их покачает на волнах этого кризиса? Скоро ли сможет государство восстановить экономику? Не разрушится ли она еще сильнее, ведь новый вид коронавирусной инфекции взял старт?

О снижении доходов в 2020 году говорит каждый третий (32%) работающий в России респондент, передает Forbes результаты исследования международной рекрутинговой фирмы Hays. Это в пять раз больше, чем в 2019 году, когда таких было лишь 7%.

Отмечается, что у 15% от числа тех, кто заявил о падении дохода, он снизился более чем на 20%. Ещё 20% из них ушли с работы по собственному желанию, а 10% были уволены в связи с сокращением штата. Ещё 14% пострадали из-за снижения бонусов, а 11% пошли на работу, которая оплачивается хуже.

При этом 30% опрошенных заявили о росте дохода, однако этот показатель все равно на 28% меньше прошлогоднего. Больше всего рост доходов виден в IT-сфере.

В следующем же году 59% респондентов рассчитывают на увеличение дохода.

А теперь обратимся к комментариям сведущих людей. Что будет с доходами россиян в 2021 году и когда они вернутся на докризисный уровень, объяснили эксперты Наталья Зубаревич и Дмитрий Потапенко.

Одним из самых тяжелых последствий пандемии коронавируса стало резкое падение доходов россиян. Что бы там ни говорила официальная статистика, привычно сглаживающая углы, удар по карману и семейному бюджету почувствовали все. Когда доходы россиян снова начнут расти и выйдут на докризисный уровень? Произойдет ли это уже в 2021 году? Изучим прогнозы разных экспертов.

Эксперты Альфа-банка и института «Центр развития» НИУ ВШЭ спрогнозировали восстановление доходов россиян на 2% в течение 2021 года и выход на докризисные показатели в 2022 году.

– Годовые данные за 2021-й мы получим только в конце января-начале февраля 2022 года, – пояснила Наталья Зубаревич, специалист в области социально-экономического развития регионов, социальной и политической географии. – Падение доходов, по предварительным оценкам, может составить 4-4,5%.

Зубаревич рассказала, что за третий квартал 2020 года доходы россиян просели на 5%, за второй – на 8%. И даже если вдруг в 2021 году произойдет рост доходов, они все равно не поднимутся до уровня 2014 года, когда упали на 7%.

Бизнесмен Дмитрий Потапенко тоже не верит, что к 2022 году доходы россиян выйдут даже на тот уровень, который был до пандемии.

– Мне «нравится», когда прогнозы о доходах делают люди, которые не живут на те самые низкие доходы, – говорит он. – Я, честно говоря не знаю, на какие маркеры опираются данные персонажи. Дело в том, что надо объяснить, как мы заканчиваем этот год: с дефицитом в 1,8 триллиона рублей – это почти двухлетний профицит (в 2020 году планировался профицит в 900 миллиардов рублей).

В лучшем случае восстановление произойдет к 2025-2026 году, – считает Дмитрий Потапенко.

Всем живущим не по средствам советую вернуться на грешную землю и посмотреть на задолженность россиян, на недособираемость налогов, на дефицит бюджета и другие цифры, которые есть в открытом доступе.

Такие «сюрпризы» нам принес 2020 год, что оправиться от них, наверное, можно будет не скоро. И вот следующая напасть появилась в виде нового штамма коронавируса. Страшно за нашу экономику – выдержит ли она такие удары, и мы вместе с ней, конечно, особенно поколения помоложе? Многим и дырочки на поясах, чтобы их еще как-то подзатянуть, делать уже и негде....

Sobesednik.ru

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