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И пандемия им нипочем! Российские олигархи и в 2020-м году деньжат отхватить успели

По инф. rosbalt.ru   
06 Января 2021 г.
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Сенатор от Дагестана и владелец компании «Полюс» Сулейман Керимов стал самым разбогатевшим за год российским миллиардером.

И пандемия им нипочем! Российские миллиардеры и в 2020-м году деньжат отхватить успели

Состояние Керимова выросло на $4,82 млрд — до $9,89 млрд благодаря акциям крупнейшего в России производителя золота.

Основатель «USM Holdings» Алишер Усманов разбогател на $4,46 млрд (до $21,1 млрд), а основной владелец «Северстали» Алексей Мордашов прибавил к своему состоянию $3,11 млрд (теперь у него $23,1 млрд).

Как сообщает Bloomberg Billionaires Index (BBI), в пятерку самых разбогатевших вошли также бенефициар «Еврохима» и СУЭК Андрей Мельниченко (плюс $2,72 млрд — до $18,1 млрд) и владелец НЛМК Владимир Лисин ($2,47 млрд — до $23,9 млрд).

На первом месте среди российских миллиардеров по-прежнему остается владелец «Норникеля» Владимир Потанин с состоянием $30 млрд, хотя за год оно выросло не так значительно — «всего» на $1,98 млрд.

Ранее сообщалось, что самым обедневшим в 2020 году российским миллиардером оказался, по версии журнала Forbes, генеральный директор ЛУКОЙЛа Вагит Алекперов. Его состояние сократилось за нынешний год на $4,082 млрд до $19,179 млрд (на 20 декабря), в основном, из-за снижения котировок нефтяной компании. В общей сложности 10 самых неудачливых героев списка богатейших Forbes потеряли за год $17,598 млрд.

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По инф. rosbalt.ru

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