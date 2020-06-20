Фильм «Фея»: Не буди лихо, пока оно тихо…

Кинематографисты устали ждать открытия кинотеатров и выставляют свои творения в Сеть. Впрочем, редкий продукт авторского кинематографа может рассчитывать на большую кассу. «Фея» не исключение.

О последних премьерах талантливой постановщицы Анны Меликян мы не раз писали. Имевшую наибольший успех ленту «Про любовь» и её как бы продолжение, в котором Меликян выступила и в качестве продюсера, много хвалили, отмечая несомненные достоинства: свежий взгляд, хороший вкус, тонкий юмор, отличные актёрские работы. И сетовали на то, что во всех новеллах этих фильмов любви-то как раз и не было, хотя вызывающие сочувствие и симпатию героини её жаждали. И от этого разливалась необыкновенная грусть-тоска.

А вот лента, с которой режиссёр начинала свой путь в большом кинематографе («Русалка»), – про неё, про безответную любовь. Но поскольку героиня очень необычная, то и любовь – необычная. Девушка, непосредственная, тонко чувствующая и бурно выражающая свои чувства, приехавшая в большой город, влюбляется в мужчину, который, напиваясь, всякий раз норовит покончить жизнь самоубийством, а трезвому ему на неё наплевать, но она спасает его и погибает сама. Дебютировавшая в фильме талантливая Мария Шалаева, а также Тина Далакишвили из «Звезды», второй картины трилогии, заняты и в новом фильме.

«Фея» тоже про любовь. Но не только.

Юная активистка Таня (Екатерина Агеева) в голом виде, спасаясь от полиции после феминистской акции, ныряет в машину какого-то замешкавшегося и ненадолго проявившего сочувствие дядьки – его зовут Евгений, а играет Константин Хабенский, – едет с ним и его дочкой к нему домой, чтобы во что-то одеться, и за это время влюбляется в него. А Евгений – дядька непростой, впрочем, таких непростых актёр переиграл очень много. Здесь Хабенский наиболее похож на своего героя из фильма «Коллектор». Он глава компании, сочиняющей модные компьютерные игры. Их самая популярная игра – «Коловрат», на неё подсело множество народу, в том числе какие-то националисты-неонацисты, убивающие и снимающие на камеру убийство гастарбайтеров.

То есть в историю самоотверженной любви Тани в циничного, самовлюблённого гения вмешивается, постепенно всё вытесняя, политико-криминальная линия с «Коловратом». Евгений не видит опасности в своей игре, где сражаются древние витязи с какими-то басурманами, но общественность требует её запретить, так как, по мнению многих, она провоцирует насилие и убийства. И, надо же, однажды Евгений случайно видит, как совершается очередное убийство и убийцы выбрасывают руку вверх, как в его игре. Он знакомится с юношей из этой банды (Юрий Борисов) – сыном известной политической деятельницы (Ингеборга Дапкунайте)... Всё это очень плохо кончается, самонадеянного Евгения чуть не убивают – своей любовью его спасает Таня.

Ей веришь, актриса с ролью замечательно справляется, но что-то в этом кино мешало и всё более раздражало, как в иностранных фильмах про Россию, – какая-то фальшь, неправда. Во-первых, какие феминистки? У нас «голых акций» группы Femen я не припомню; было, правда, видео с сексом беременной на девятом месяце акционистки в Зоологическом музее, были и другие мерзости группы Pussy Riot. Неужели Таня из таких? При просмотре фильма казалось, что отважные феминистки, которым режиссёр явно симпатизирует, у нас повсюду. Так же, как и русские нацисты, убивающие инородцев и зигующие под запись.

Но когда у нас такое было? Убийство на камеру снимали на Кавказе, но там убивали как раз русских. В Москве были какие-то кровавые разборки на рынках, но их жестоко пресекали. Вспомнилась группа «БОРН», но Никиту Тихонова и Евгению Хасис (убийц адвоката Маркелова и журналистки Бабуровой) посадили 10 лет назад. О каких-то русских неонацистах много говорили в 2014-м, когда стало известно, что они присоединились к бандеровцам и «мочат вату» в Донбассе, были и те, кто присоединился к восставшим «сепарам». Но у Меликян место действия не Украина, где проходят факельные шествия и действительно много убийств на национальной почве, и не Баку, где были страшные погромы в 1990‑м. А когда смотришь «Фею», кажется, что зигующие «коловраты» держали и держат сейчас в страхе всю Москву.

Зачем возводить такую напраслину? В огромном многонациональном городе надо быть очень осторожным, сочиняя что-то на этнические темы – не буди лихо, пока оно тихо. А если уж браться за проблему, то её надо глубоко исследовать. Кстати, история любви красавицы Евгении Хасис (она села на 18 лет за соучастие в убийстве) к националисту Никите Тихонову (он получил пожизненное) страшна, трагична и весьма кинематографична. Но реальные истории наших продюсеров не интересуют.

По инф. lgz.ru

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