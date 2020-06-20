ЗДРАВСТВУЙТЕ!

ЖИЗНЬ НА ПЕНСИЮ
ПОДРОБНОСТИ

ДЛЯ ДУШИ
  • Развлечения онлайн
    • ИЗВИНИТЕ, РАЗДЕЛ В РАЗРАБОТКЕ
НА КАЛЕНДАРЕ
ЧТО ЛЮДИ ЧИТАЮТ?
Ученые назвали возраст, когда организм начинает стареть
2020-05-29-01-12-07
Ученые вычислили возраст, в котором начинается процесс постепенного нарушения и потери важных функций организма или его частей. Изучив работу генов человека в промежутке от 20 до 90 лет, эксперты пришли к выводу, что у большинства людей старение начинается в 50-55 лет. Именно в этот период меняется...
Соцкарты пенсионеров 65+: когда блокировку таких документов, наконец, снимут?
2020-06-08-05-19-48
В Министерстве социального развития сообщили о том, когда разблокируют социальные карты пенсионеров после 65 лет. Это многих интересует, потому что люди недовольны блокировкой подобных соцкарт, хотя это делается и в рамках защиты от коронавируса представителей старшего возраста. Точную дату...
Кто из регионов от парада Победы 24 июня отказался? Вот списочек
-24-
Власти ряда регионов решили не проводить 24 июня парад Победы. Так, первыми от этой идеи отказались власти Пермского края, Белгородской, Орловской и Томской...
Жена Михаила Ефремова попыталась оправдать поведение пьяного мужа
2020-06-09-14-09-38
Супруга актера Михаила Ефремова Софья Кругликова уже не в первый раз находит странные объяснения пьяному поведению своего мужа.
Мир после «короны»: что ждет в нем пожилых людей? Мнение геронтолога
2020-06-11-01-30-50
О последствиях долгого затворничества для пожилых людей рассказывает геронтолог Владимир Анисимов.
ОБЩЕНИЕ

ПАРТНЕРСТВО
МультиВход
 

Фильм «Фея»: Не буди лихо, пока оно тихо…
Кондрашов Александр, lgz.ru   
20 Июня 2020 г.
Изменить размер шрифта

Кинематографисты устали ждать открытия кинотеатров и выставляют свои творения в Сеть. Впрочем, редкий продукт авторского кинематографа может рассчитывать на большую кассу. «Фея» не исключение.

Фильм «Фея»: Не буди лихо, пока оно тихо…

О последних премьерах талантливой постановщицы Анны Меликян мы не раз писали. Имевшую наибольший успех ленту «Про любовь» и её как бы продолжение, в котором Меликян выступила и в качестве продюсера, много хвалили, отмечая несомненные достоинства: свежий взгляд, хороший вкус, тонкий юмор, отличные актёрские работы. И сетовали на то, что во всех новеллах этих фильмов любви-то как раз и не было, хотя вызывающие сочувствие и симпатию героини её жаждали. И от этого разливалась необыкновенная грусть-тоска.

А вот лента, с которой режиссёр начинала свой путь в большом кинематографе («Русалка»), – про неё, про безответную любовь. Но поскольку героиня очень необычная, то и любовь – необычная. Девушка, непосредственная, тонко чувствующая и бурно выражающая свои чувства, приехавшая в большой город, влюбляется в мужчину, который, напиваясь, всякий раз норовит покончить жизнь самоубийством, а трезвому ему на неё наплевать, но она спасает его и погибает сама. Дебютировавшая в фильме талантливая Мария Шалаева, а также Тина Далакишвили из «Звезды», второй картины трилогии, заняты и в новом фильме.

«Фея» тоже про любовь. Но не только.

Юная активистка Таня (Екатерина Агеева) в голом виде, спасаясь от полиции после феминистской акции, ныряет в машину какого-то замешкавшегося и ненадолго проявившего сочувствие дядьки – его зовут Евгений, а играет Константин Хабенский, – едет с ним и его дочкой к нему домой, чтобы во что-то одеться, и за это время влюбляется в него. А Евгений – дядька непростой, впрочем, таких непростых актёр переиграл очень много. Здесь Хабенский наиболее похож на своего героя из фильма «Коллектор». Он глава компании, сочиняющей модные компьютерные игры. Их самая популярная игра – «Коловрат», на неё подсело множество народу, в том числе какие-то националисты-неонацисты, убивающие и снимающие на камеру убийство гастарбайтеров.

То есть в историю самоотверженной любви Тани в циничного, самовлюблённого гения вмешивается, постепенно всё вытесняя, политико-криминальная линия с «Коловратом». Евгений не видит опасности в своей игре, где сражаются древние витязи с какими-то басурманами, но общественность требует её запретить, так как, по мнению многих, она провоцирует насилие и убийства. И, надо же, однажды Евгений случайно видит, как совершается очередное убийство и убийцы выбрасывают руку вверх, как в его игре. Он знакомится с юношей из этой банды (Юрий Борисов) – сыном известной политической деятельницы (Ингеборга Дапкунайте)... Всё это очень плохо кончается, самонадеянного Евгения чуть не убивают – своей любовью его спасает Таня.

Ей веришь, актриса с ролью замечательно справляется, но что-то в этом кино мешало и всё более раздражало, как в иностранных фильмах про Россию, – какая-то фальшь, неправда. Во-первых, какие феминистки? У нас «голых акций» группы Femen я не припомню; было, правда, видео с сексом беременной на девятом месяце акционистки в Зоологическом музее, были и другие мерзости группы Pussy Riot. Неужели Таня из таких? При просмотре фильма казалось, что отважные феминистки, которым режиссёр явно симпатизирует, у нас повсюду. Так же, как и русские нацисты, убивающие инородцев и зигующие под запись.

Но когда у нас такое было? Убийство на камеру снимали на Кавказе, но там убивали как раз русских. В Москве были какие-то кровавые разборки на рынках, но их жестоко пресекали. Вспомнилась группа «БОРН», но Никиту Тихонова и Евгению Хасис (убийц адвоката Маркелова и журналистки Бабуровой) посадили 10 лет назад. О каких-то русских неонацистах много говорили в 2014-м, когда стало известно, что они присоединились к бандеровцам и «мочат вату» в Донбассе, были и те, кто присоединился к восставшим «сепарам». Но у Меликян место действия не Украина, где проходят факельные шествия и действительно много убийств на национальной почве, и не Баку, где были страшные погромы в 1990‑м. А когда смотришь «Фею», кажется, что зигующие «коловраты» держали и держат сейчас в страхе всю Москву.

Зачем возводить такую напраслину? В огромном многонациональном городе надо быть очень осторожным, сочиняя что-то на этнические темы – не буди лихо, пока оно тихо. А если уж браться за проблему, то её надо глубоко исследовать. Кстати, история любви красавицы Евгении Хасис (она села на 18 лет за соучастие в убийстве) к националисту Никите Тихонову (он получил пожизненное) страшна, трагична и весьма кинематографична. Но реальные истории наших продюсеров не интересуют.

По инф. lgz.ru

Портал для пожилых Мои года частенько публикует отзывы на современные фильмы и сериалы. И это - далеко не "рекламные" отзывы...

  • Расскажите об этом своим друзьям!

Загрузка...
Загрузка...

Тэги:

У нас есть похожие статьи и новости:
 