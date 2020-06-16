«257 причин, чтобы жить»: для комедии сериал оказался мрачен, а для драмы — неправдоподобен

Сериал «257 причин, чтобы жить», вышедший сперва на видеосервисе START, а потом на телеканале ТНТ, заявлен как жизнеутверждающая история, доказывающая, что после страшного диагноза не стоит опускать руки. Мол, чем больше в человеке внутреннего огня и задора, тем выше шансы выздороветь или хотя бы насладиться остатком жизни по полной.

Словом, проект режиссера Максима Свешникова и команды продюсеров, одной из которых стала Ксения Собчак, — что-то вроде нашего ответа культовому немецкому фильму «Достучаться до небес» и американской комедии «Пока не сыграл в ящик».

Однако прекрасная идея, увы, вступает в противоречие с популярным в России представлением о том, что жизнь — это боль, терпение и преодоление. Если настоящих бед вроде тяжелой болезни нет, то наш человек зачастую начнет придумывать и создавать их сам. Получать удовольствие от жизни большинство из нас так и не научились, а тех, кто обладает этой способностью, окружающие нередко считают блаженными дурачками.

Поэтому первые серии оптимистичного по задумке проекта вызывают скорее ужас и отчаяние. Легкая музыка и задушевный диалог главной героини со зрителем смотрятся чужеродными элементами в совсем не радостном сюжете. Пожалуй, лучше всего его характеризует слоган одного зарубежного фильма-слэшера: «Чтобы попасть в ад, не обязательно умирать».

А если обращаться к нашим реалиям, то смысл этой истории, похоже, в том, что главной причиной жить является потакание чужим потребностям. Если ты хочешь, чтобы тебя считали хорошим человеком, ни в коем случае нельзя думать о себе — даже ради выживания.

По сюжету главная героиня Женя (Полина Максимова), долго боровшаяся с раком, узнает о ремиссии. Но радость омрачена тем, что жених изменяет ей с лечащим врачом, сестру волнует только прибыль с благотворительных сборов, а на работе все смотрят на больную коллегу как на прокаженную. Отвратительность поведения некоторых персонажей такова, что в какой-то момент сериал становится просто трудно смотреть. Конечно, легко предугадать, что потом история вырулит в позитивном направлении. Но это соображение мало утешает.

В целом для комедии сериал оказался чересчур мрачен, а для драмы — неправдоподобен: такое скопление аморальных типов вокруг одного человека в жизни вряд ли возможно. При этом не обошлось без штампов, типичных для низкопробных проектов развлекательного жанра. Большинство мужчин представлены похотливыми циниками (от начальника Жени до прохожего старика), героини используют заезженные фразы, мат и жаргонные словечки. Да и юмор кажется весьма сомнительным. Например, когда Женя пытается вызволить своего озабоченного босса из скандальной ситуации, она почему-то упирает на то, что помогает «русскому начальнику в борьбе с Западом».

Но совсем горестно становится при взгляде на самых близких для главной героини людей. Коллеги Жени, которых играют Юлия Топольницкая и Анастасия Попова, вскоре раскрываются с положительной стороны. А вот ее сестра, блогерша Соня в исполнении Дарьи Руденок, — вообще жуткий персонаж, мотивы которого могла бы объяснить разве что очень трагическая семейная история, создавшая веские причины для подобного равнодушия на грани ненависти. Но вместо этого предлагается поверить в обыкновенный расчет, из-за которого девушка решается на самые чудовищные с этической точки зрения поступки. А Женя готова ей все простить и отказаться от мечты ради решения проблем сестры.

Образ Константина (Егор Корешков), в которого влюбляется Женя, тоже вышел довольно спорным. Равнодушие, с которым он относится к своей «дежурной» любовнице, оставляет неприятный осадок даже с учетом того, что никаких обещаний он ей не давал. То, что женщине нужно нечто большее, чем «секс по дружбе», видно невооруженным глазом, и со стороны героя честнее было бы пользоваться платными интимными услугами. Однако он не желает отказываться от искреннего чувства, которое подпитывает его самооценку, явно пострадавшую после развода.

А больше всех удивляет сама главная героиня, которая, практически вырвавшись из небытия, не пересмотрела своих ценностей. Вместо того, чтобы начать наслаждаться жизнью, она по-прежнему стремится быть хорошей и удобной для других. Один из проходных, но ярких персонажей очень точно замечает, что ею руководит страх. Именно это чувство часто маскируется под жертвенность, альтруизм и почитание семейных ценностей даже тогда, когда семья давно разрушена.

Однако человеку, пережившему страшную болезнь, вроде бы пора перестать бояться. И начать жить просто потому, что хочется. Ведь если такого желания нет, никакие 257 причин не спасут от внутренней пустоты и ощущения бессмысленности бытия.

Тема, поднятая в ленте, важна для многих людей. Ведь рак – такая болезнь, которая никого не щадит: ни детей, ни взрослых, ни бедняков, ни королей. Здорово, если после такой рассказанной с экранов истории в душе останется жизнеутверждение и посыл, что нужно бороться несмотря ни на что. Посмотрим ленту и составим собственное впечатление о картине. Разочаровываться, правда, не хочется. И время тратить на что-либо низкопробное тоже.



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