Что ждет нынче внуков на ЕГЭ? Есть информация из первых рук

Возможен ли еще перенос госэкзамена, когда будут результаты, кому разрешат пересдачи и все ли успеют поступить, рассказал врио главы Рособрнадзора Анзор Музаев.

О том, как школьники будут сдавать ЕГЭ, и как поступать в вузы, говорят с конца марта. До сих пор существовало множество разных версий о том, сколько экзаменов нужно сдавать при поступлении, придется ли выпускникам сидеть по несколько часов в аудиториях в перчатках и масках, как поступят с учителями, которые в это время должны быть уже в отпуске, и что делать, если расписание изменили, и ЕГЭ, которые школьник планировал сдавать, назначили на один день. Врио главы Рособрнадзора Анзор Музаев разъяснил, какие решения на этот счет приняты, и ответил на самые часто задаваемые вопросы.

Вместо предисловия

В начале апреля нам пришлось «снести» всю линейку расписания, которую мы готовили год. На майских праздниках мы в авральном режиме все переделывали, при том, что коллеги находились в самоизоляции, а в одной из наших организаций обнаружили коронавирус. Правили расписание буквально на коленке.

При этом, у нас есть пункты проведения ЕГЭ, в которые вертолеты летают раз в три месяца. Туда экзаменационные материалы решили отправлять по защищенным каналам. Мы рассматриваем резервные схемы, чтобы доставить материалы до пунктов проведения экзамена в определенные дни. И это лишь верхушка айсберга. У нас нет права на ошибку. Это нервы, это высокая цена для участников экзамена. Мы все понимаем, и постараемся сделать так, чтобы сбоев не было. Выпускники не должны стать жертвами проволочек.

Никогда прежде учительский отпуск не прерывался и не сокращался. В этом году для четверти российских учителей, которые будут участвовать в организации ЕГЭ, это произойдет впервые. Мы понимаем, что после тяжелой последней четверти, которая прошла в дистанционном режиме, учителям придется очень непросто. Несмотря на то, что многие ушли в отпуск, они продолжают дистанционно консультировать своих выпускников. По-другому они не могут, они вели их 11 лет. Консультации в режиме переписок и чатов продолжаются.

Ребятам тоже в этом году было непросто. Та информация, которая идет из СМИ про распространение коронавирусной инфекции, психологически давит на них. Мы все понимаем, и постараемся сделать все так, чтобы экзамены прошли комфортно и безопасно, и чтобы все заявившиеся могли спокойно прийти на экзамен, сдать его и получить свои оценки.

Как будут обеспечивать эпидбезопасность на ЕГЭ?

«Совместно с Роспотребнадзором мы разработали методические рекомендации. Долго выверяли все позиции. Все было согласовано с рядом субъектов.

В этом году все медработники, которые всегда присутствуют в пунктах проведения экзамена, будут стоять при входе и измерять температуру каждому участнику и организатору экзамена. Также на входе в обязательном порядке будут санитайзеры и прочие средства дезинфекции.

Маски и перчатки будут обязательными только для организаторов экзамена. Часто они уже не молоды и находятся в группе риска. Подобные меры снизят риск передачи инфекции от организаторов и наблюдателей выпускникам. Что касается самих школьников, решение о том, нужно ли им носить маски, будут принимать в каждом регионе самостоятельно, после консультаций с местными оперштабами. Если в субъекте есть риски заражения коронавирусом, их виднее с мест. Так что региональные министерства образования сами определяют, должны ли сдающие носить маски.

Все пункты приема экзамена будут дезинфицировать накануне. В этом году мы впервые внесли в расписание два пробных ЕГЭ, которые станут, по сути, репетицией. Организаторы должны заранее отработать все меры безопасности, чтобы все прошло без заминок».

Если регионы все же решат, что маски сдающим носить обязательно, кто должен будет их обеспечить?

«На плечи родителей эти расходы не лягут. Организаторы получат маски и перчатки от региональных органов управления. Неделю назад мы закончили череду совещаний с регионами. На местах понимают, что средства индивидуальной защиты должны выдавать организаторам бесплатно. Если детей тоже обяжут носить маски, они получат их непосредственно в пункте проведения экзамена бесплатно.

При этом, запрета на ношение масок в наших совместных с Роспотребнадзором рекомендациях нет. Решать этот вопрос — прерогатива самих учащихся и родителей. Иными словами, если кто-то захочет прийти на ЕГЭ в маске, он может это сделать. В порядке проведения экзамена мы предусмотрели и этот вопрос. Так что в случае необходимости снять маску, можно будет встать и выбросить ее в урну. Это тоже прописано».

Нужна ли участникам или организаторам экзамена справка об отсутствии коронавируса?

«В методических рекомендациях Роспотребнадзора и Рособрнадзора такого требования нет. Так что, массово сдавать анализы и нести справки не нужно. Спокойно готовьтесь к экзаменам, берите паспорта, черные гелевые ручки. В справке нет необходимости.

Организаторов касается то же самое. Все консультации с Минздравом говорят о том, что дополнительные тесты перед ЕГЭ — бесполезная мера, если нет признаков коронавируса за несколько дней до экзамена. Так что с них справки требовать тоже не будут».

Что делать, если от волнения поднялась температура?

«Такую вероятность мы тоже рассматриваем. Измерять температуру на входе будут медицинские работники, которые будут оценивать совокупность факторов. Но с высокой долей вероятности такого выпускника на ЕГЭ не пустят, и ему придется сдавать экзамен в другие дни, которые тоже предусмотрены. В частности, в августе».

Если у ребенка аллергия или хроническое заболевание, которая обостряется летом, и внешне выглядит как коронавирус, что делать?

«Порядком проведения экзамена предусмотрена такая схема: сразу возьмите в больнице справку о наличии заболевания. Если на входе будут вопросы, предъявите ее медработникам. Мы уже разослали в регионы такие рекомендации. В каждом пункте приема экзамена должны были с ними ознакомиться».

Если выпускнику предстоит менять паспорт, с каким идти на экзамен?

«Если новый паспорт он еще не получил, то приходит со старым, который уже внесен в базу. Если паспорт уже поменяли, нужно заблаговременно предупредить экзаменационную комиссию о том, что вы придете с новым. Напомню, что наличие паспорта при входе в пункт проведения экзамена — обязательное условие. Организаторы сверяют ваши данные со списком, смотрят на фотографию».

Нужно ли приходить на пробный экзамен?

«Пробный экзамен не для выпускников. Он для организаторов. Это репетиция процесса, которая позволит в день самого экзамена избежать недоработок. Организаторы тоже сталкиваются с этим впервые. Им нужно отрепетировать дезинфекцию, организацию прохода, замер температуры, рассадку. Посмотреть, где удобнее всего расположить санитайзеры. Это новые реалии для учителей и медиков. Нельзя пустить все на самотек. Именно поэтому мы и попросили правительство, чтобы нам дали два дня на тренировку. Выпускников на пробных экзаменах не будет. Порепетировать они могут на сайте ФИПИ, где уже выложены по два варианта заданий по каждому предмету. Это варианты, которые должны были быть на досрочном этапе. К ним прилагаются и ответы, так что ребята без труда смогут посчитать, сколько баллов они бы набрали».

Когда будут сдавать ЕГЭ выпускники прошлых лет?

«Последние годы они сдавали весной или в резервные дни основного этапа. Сейчас мы не можем провести для них отдельные волны. В этом году все желающие сдают ЕГЭ вместе, в те даты, которые были объявлены. Они для всех едины».

Смогут ли в этом году сдать ЕГЭ учащиеся 10-х классов?

«Согласно постановлению правительства, сдавать госэкзамены в этом году будут только те, кто поступает в вузы. Десятиклассники, соответственно, такой возможности лишатся. Это важно, чтобы разгрузить потоки, сократить количество сдающих и снизить риски заражения».

Разрешат ли из-за пандемии сдавать экзамены в своих школах?

«ЕГЭ будут проводить в тех ППЭ, которые соответствуют требованиям порядка проведения экзамена. В целом, они остались прежними. Здания должны быть оборудованы видеонаблюдением, рамками, станциями печати и сканирования экзаменационных материалов. Это довольно дорогое оборудование. Мы бы разрешили ребятам сдавать ЕГЭ в своих школах, но, к сожалению, оборудование есть не везде. А без него провести экзамен без задержек и сбоев будет невозможно. Поэтому мы приняли решение не менять структуру пунктов проведения экзамена».

Приемная кампания будет проходить в сжатые сроки. Все ли успеют поступить в выбранные вузы?

«Недавно мы провели заседание трех профильных ведомств и ректоров вузов, и договорились синхронизировать сроки выдачи аттестатов, проведения и обработки результатов экзаменов, и приемной кампании. Расписание рассчитано, исходя из того, что мы успеем обработать и выдать результаты ЕГЭ до 15 августа. Вузы получать необходимые сведения, и за 10 дней успеют выпустить приказы о зачислении. Возможно, получится сделать все еще быстрее. Опасений, что кто-то не получит результаты экзамена и не сможет поступить, у нас нет».

На сайтах некоторых вузов указано, что прием документов завершается 26 июля. Но результаты ЕГЭ будут готовы позже.

«Документы можно подавать без результатов ЕГЭ. В прошлые годы мы привязывались к результатам, потому что без них выпускникам не выдавали аттестаты, и приемная кампания растягивалась на весь июнь. В этом году можно подать имеющиеся документы, а приказы о зачислении вузы будут формировать уже после того, как получат результаты ЕГЭ».

Если экзамены назначили на один день, как быть?

«Мы можем на бумаге все написать, и думать, что все идеально, но в практике бывают разные случаи. Такая ситуация возможна. Рекомендуем обратиться с этим в экзаменационную комиссию за неделю до экзамена. Даты могут быть скорректированы, и, возможно, один из экзаменов придется сдавать в резервный день».

Когда будут сдавать ЕГЭ ребята, которые писали заявление на досрочную волну?

«Новое расписание экзаменов зарегистрировали в Минюсте вчера. Сегодня госкомиссии должны будут определить, куда и в какие сроки приходить „досрочникам“. Всю информацию они получат по электронной почте, или смогут найти на официальных сайтах. Если в ближайшие три-четыре дня информации нет, лучше позвонить на горячую линию Рособрнадзора, и уточнить».

Будут ли в числе организаторов учителя старше 65 лет?

«В порядке проведения экзаменов нет возрастного ценза, однако в своих рекомендациях регионам мы проговорили, что приоритетом при выборе организаторов должны быть здоровье и возраст. Пока мы не получали сигналов о том, что рекомендации не выполняются».

Как будут сдавать ЕГЭ граждане других стран?

«У министерства обороны и министерства иностранных дел есть школы по всему миру. Традиционно в них организуют пункты проведения экзаменов. Так что у иностранных граждан тоже есть возможность сдать ЕГЭ. Заявления нужно подать до 18 июня. Это сегодня. Но если поторопиться, еще можно успеть».

Будет ли считаться уважительной причиной отсутствия на ЕГЭ отпуск, если билеты уже оплачены? Можно ли будет сдать экзамены в другом регионе?

«Решение о том, уважительная ли это причина, принимает региональная государственная экзаменационная комиссия. Именно туда с этим вопросом и нужно обратиться. Если вы хотите сдавать ЕГЭ в другом субъекте, нужно подать заявление в комиссию этого субъекта в срок до 18 июня. Поскольку последний день — сегодня, важно сделать это оперативно».

Если выпускник не придет из-за боязни заразиться, это будет считаться уважительной причиной?

«Если у него нет симптомов, если он не попал в больницу, никаких других уважительных причин не прийти на экзамен нет. Боязнь, что что-то произойдет, уважительной причиной не считается, и пересдать экзамен в таком случае он не сможет».

Можно ли будет пересдать ЕГЭ, если выпускник получил оценку хуже, чем планировал?

«В этом году таких пересдач не планируется. Такую возможность дадут только тем, кто не явился на экзамен по уважительной причине или по состоянию здоровья не сможет завершить ЕГЭ, о чем должен быть составлен протокол. Все остальное считается не уважительной причиной. Поэтому тех, кто хочет улучшить результаты, допускать до пересдачи не будут. В прошлом это делалось потому, что результаты ЕГЭ были привязаны к выдаче аттестатов, и то, только в том случае, если один из обязательных предметов выпускник все же сдал. В этом году все аттестаты выданы, и необходимости в пересдаче нет по этим основаниям нет».

Возможен ли еще перенос ЕГЭ?

«Сейчас у нас осталось почти две недели до экзамена, чуть больше. Пока мы не видим сигналов и обеспокоенности Минздрава и Роспотребнадзора о том, что экзамены нужно будет переносить. Когда объявляли расписание, мы говорили, что будем следить за распространением коронавируса. Сейчас необходимости в переносе нет».

Сколько человек должно быть в аудитории?

«Такой показатель мы прописать не можем, поскольку даже в одном пункте проведения экзамена помещения все очень разные. Главное требование — чтобы между партами было не меньше полутора метров. Даже в одном пункте количество сдающих будет разное».

Сколько экзаменов нужно для поступления?

«Действительно, с конца мая длилась дискуссия о том, сокращать ли количество экзаменов, или оставить прежним. Недавно на совещании с ректорами вузов мы поставили в этом вопросе точку. Желание сократить количество экзаменов было связано с тем, что в таком случае у вузов будет больше времени на прием документов. Но тот набор предметов, которые выбирает выпускник, осознанный. Они же не сдают все предметы на один балл. У кого-то лучше с русским языком, у кого-то — с информатикой, у кого-то — с физикой или историей. Поэтому мы считали, что было бы неправильно ограничиваться только двумя обязательными. С прошлого сентября, когда были опубликованы правила приема в вузы, ребята подсчитывали свои шансы и готовились к тем экзаменам, которые могли бы их увеличить. Что будет, если мы оставим только два экзамена? Количество дней мы тем самым не уменьшим, но лишим ребят права сдавать предметы, по которым они могли получить более высокие оценки. Поэтому совместно с ректорами мы приняли решение оставить все, как было, и количество экзаменов не сокращать».

Мы очень волновались в этом году за внуков. Как же будет у них проходить ЕГЭ, в каком формате, не будет ли отменен или перенесен этот важный экзамен в связи с пандемией коронавируса и необычностью обстоятельств? Но все запланированное, похоже, состоится, как говорят, при любой погоде. Остается надеяться, что школяры запаслись достаточным количеством знаний, подготовились к ЕГЭ на совесть и в итоге порадуют себя, своих родных и учителей хорошими результатами.

Еще публикации, созвучные с темой:

По инф. rosbalt.ru

Расскажите об этом своим друзьям!

Загрузка...