Как все-таки пройдет нынче ЕГЭ у внуков? Рассказывает министр

Будут ли проводить тесты на коронавирус перед единым госэкзаменом, пустят ли на них школьников без маски, и кто будет сидеть в аудиториях, пока педагоги в отпуске. Глава Минпроса Сергей Кравцов ответил на вопросы об образовании от главных редакторов СМИ, которые волнуют и учителей, и выпускников, и родителей.

ЕГЭ начнется 3 июля, когда все учителя уйдут в отпуск. Кто будет заниматься организацией и проведением экзамена?

«Сегодня я подписал расписание ЕГЭ. 29 и 30 июня пройдут пробные экзамены, мы еще раз протестируем, как работает система, чтобы в день проведения ЕГЭ не было заминок. А 3 июля в аудитории придут выпускники. Мы вместе с Роспотребнадзором долго выверяли, как обеспечить безопасность сдающих и комиссий, обсуждали с профильными министрами в регионах готовность к ЕГЭ. Организаторами, действительно, выступают учителя. Кто-то из них отложит свой отпуск, кто-то будет выходить на работу в дни проведения экзаменов. Вопросы компенсации для них уже проработаны. К обсуждению мы привлекали в том числе учительские профсоюзы.

Работу с организаторами ЕГЭ уже провели. Все учителя, которые будут задействованы в процессе, знают об этом. Если вы учитель, и до сих пор не в курсе, участвуете ли в организации ЕГЭ, это значит, что нет. Все организаторы уже знают, что не уходят в отпуск или должны прийти в определенное время. Компенсации для них предусмотрены законом. В ряде регионов, я знаю, будут и дополнительные выплаты.

Все мы понимаем, что это решение вынужденное. Мы тоже, нужно признаться, склонялись к отмене ЕГЭ. И нам потребовалось немало времени, чтобы все выверить и убедиться, что мы принимаем правильное решение. Многие школьники были бы только рады, что госэкзаменов не будет. Но кто-то серьезно готовился, для этих ребят ЕГЭ — это важный этап. Поэтому мы решили его провести».

Когда будут выдавать аттестаты тем, кто сдавать госэкзамены не планирует?

«Вчера было подписано постановление правительства, согласно которому выдавать аттестаты учащимся девятых и одиннадцатых классов будут по текущим оценкам, без госэкзаменов.

Чтобы приступить к выдаче аттестатов, многие регионы ждали закона, по которому это можно было бы сделать без госэкзаменов, и соответствующего постановления правительства. Несколько регионов поспешили. С выданными там документами придется решать некоторые технические вопросы. Но сейчас постановление подписано, все приказы готовы. Сегодня все аттестаты будут выданы. Школы, которые не успеют, смогут сделать это в понедельник.

Важно напомнить, что в 11-м классе ЕГЭ в этом году будут сдавать только те, кто планирует поступать в вузы. По данным на сегодня, примерно 10% тех, кто подал заявление, передумали, и решили поступать в колледжи. Таким образом, количество участников экзамена уменьшилось».

Новый учебный год начнется с дистанционки или ребята смогут вернуться в школу?

«Мы готовимся к тому, что 1 сентября все ученики придут в свои школы. Конечно, есть определенные требования Роспотребнадзора. Перед началом учебы мы проведем просветительскую работу с учителями, родителями и учениками.

В последние пару месяцев родители ощутили ценность школы, ребята тоже хотят увидеть сверстников. Поэтому 1 сентября мы планируем открыть школы, детсады и колледжи».

Будут ли школьников тестировать на коронавирус перед ЕГЭ?

«В этом году сдавать ЕГЭ будет чуть больше 640 тысяч человек. Что касается тестирования на коронавирус, каждый регион решает сам — в зависимости от эпидемиологической ситуации. Там, где есть возможность и необходимость, тесты проведут. Ханты-Мансийск, к примеру, планирует проводить экспресс-тестирование. Но обязанности делать это повсеместно нет. По рекомендации Роспотребнадзора во всех пунктах проведения экзамена будут мерить температуру. Организаторов старше 65 лет допускать к проведению экзамена не будут. Школьников рассадят на полтора метра друг от друга, но к росту количества пунктов проведения экзамена это не приведет, поскольку ЕГЭ по русскому языку разбили на два дня. Кроме того, участники экзамена должны будут обрабатывать руки. Обязанность носить маски во время проведения ЕГЭ предусмотрена в рекомендациях Роспотребнадзора только для организаторов».

Учителя должны будут сидеть в аудиториях по шесть-семь часов в июльскую жару. Это физически тяжело. Как будет решаться этот вопрос?

«Мы обсуждали это с министрами образования в регионах. В итоге предусмотрели закупку сплит-систем там, где это необходимо. Кроме того, в аудитории обычно по два организатора. При необходимости один из них может выйти в штаб».

Ученикам будут измерять температуру на входе в школу. Если у кого-то будет 37,2, что происходит дальше?

«Конечно, повышенная температура может быть по разным причинам. Но в каждом пункте приема экзамена будут медработники, так что все вопросы решат на месте. Но рисковать здоровьем школьников не станут. В этом году предусмотрено больше резервных дней, кроме того, сдать экзамен можно будет в августе. Мы организовали процесс таким образом, что даже те, кто придет сдавать в августе, успеют поступить».

Дистанционка станет формой обучения для бедных?

«Дистант может развиваться только как дополнение к традиционной системе образования. Это удобная альтернатива на случай, если ребенок заболел или находится на домашнем обучении. Но традиционная система образования, безусловно, сохранится».

Как новый формат обучения сказался на качестве знаний?

«Четвертая четверть обычно — повторение пройденного. В этот раз нового материала тоже было мало. Тем не менее, мы решили не проводить проверочные работы в конце года, перенесли их на сентябрь.

Конечно, с домашним обучением, которое началось для 16 млн школьников в середине марта, были сложности. Технологические вопросы мы оперативно решали, помогали учителям, создали большой координационный центр. Но понятно, что живого общения дистант не заменит.

В начале учебного года проведем диагностику и определим, есть ли у учеников пробелы. Уже сейчас разрабатывается программа методической помощи. Оценок за эти проверочные работы не будет».

Когда будут сдавать ЕГЭ выпускники прошлых лет?

«На госэкзамен им нужно записываться предварительно. ЕГЭ для них пройдут в июле и в августе».

Учителя, которые будут участвовать в организации ЕГЭ, задействованы в голосовании по поправкам в Конституцию. Не создает ли это дополнительной угрозы здоровью школьников?

«Что касается ЕГЭ, рисков нет: 2 июля пройдет полная дезинфекция школ. Средства индивидуальной защиты, которые будут использоваться на ЕГЭ, останутся в школах и на время голосования по Конституции».

Не упадет ли средний балл ЕГЭ после учебы на дистанционке?

«Посмотрим на результат. С одной стороны, учеба на удаленке требует большей мотивации. С другой — у ребят было больше времени подготовиться. Для нас важно, чтобы экзамен проходил объективно. Бюджетных мест в этом году будет больше. Об этом уже говорил министр науки Валерий Фальков. Так что проблем с поступлением быть не должно».

Некоторые школяры и их родители надеялись, что в этом году ЕГЭ-то уж точно в свете коронавирусных событий отменят. Но, оказалось, что нет. Экзамен, как говорится, состоится при любой погоде. Теперь, когда «время Ч» и как оно все будет происходить обозначено, остается тревога за предусмотренные меры безопасности. Действительно ли все учтено и сработает, как планируется. Сами знаете, бумажные видения вопросов иногда очень далеки от бывают реально происходящего.

По инф. rosbalt.ru

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