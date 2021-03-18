«Что было, что будет…»: эксперты о прогнозах по выборам в Госдуму и транзиту власти

Невозможно жить в стране и полностью дистанцироваться от политической и экономической ситуации в ней. Многие задаются вопросом о том, что происходит и чего ожидать. Например, какой расклад по партиям в преддверии осенних выборов в Госдуму и критично ли для «Единой России» падение рейтинга? Уйдет или не уйдет Владимир Путин? Какие для него существуют вызовы и угрозы? Почему так скачут цены на продукты, и кто может остановить эту вакханалию?

Леонид Радзиховский

Каждый человек, конечно, и сам отвечает на эти вопросы, но есть и экспертное мнение. О нем тоже узнать будет небезынтересно, хотя доки политики и экономики, стоит учесть, могут ошибаться в своих прогнозах и быть неоднозначны и неожиданны в комментариях. А порой и очень резки.

Леонид Радзиховский: "Единственное, что угрожает российской власти – это Путин"

Кто победит на выборах в Госдуму осенью и что будет в России в 2024 году – об этом мы поговорили с Леонидом Радзиховским.

– Как показало недавнее исследование «Левада-центра» (признан иноагентом в РФ. – Прим.), рейтинг «Единой России» практически вернулся к докрымским показателям 2013 года и составил 27%. Чем, на ваш взгляд, это вызвано?

– Тем, что со времён крымских событий прошло семь лет. Если вы согласны с законом всемирного тяготения, любой предмет, подброшенный вверх, рано или поздно опускается.

Сначала была ударная наркотическая доза агрессивного патриотизма и антизападничества. Потом кайф прошёл, доза выветрилась, партия вернулась к своим исходным позициям. Можно было спорить, сколько времени это займёт – многие считали, что рейтинг опустится к исходному значительно раньше.

– При этом «Единая Россия», обладая деньгами, ресурсами, намерена набрать на выборах в Госдуму 45% голосов избирателей. Это вообще реальные планы? И за счёт чего их можно осуществить? Будет новая «доза»?

– Нет, запас наркотиков в аптеке закончился. Но наркотики могут быть двух сортов: внешние и внутренние. Внешние – это война. Не в «Останкино», а реальные военные действия. Но они невозможны. А если и будут, то только понизят рейтинги власти. Оборонительный рефлекс «наших бьют» не включить, потому что на нас никто не нападает. Украина вряд ли даст власти такую возможность нападением на Крым. А война в очередной Анголе может вызвать у населения только раздражение и отвращение.

Внутренние наркотики – это раздача населению денег. Это, безусловно, будет использоваться. Но не в таком масштабе, который переломит общественное настроение.

Если без метафор, есть несколько безошибочных способов. Во-первых, так называемые административные ресурсы: приказ бюджетникам голосовать за «Единую Россию». Сейчас это технически очень просто осуществить – бюджетник просто должен сфотографировать бюллетень и отправить начальству фотографию. Во-вторых, это элементарные фальсификации при подсчёте голосов. Этот фактор имеет определённое значение. В-третьих, это отсутствие конкуренции. Ну и что, что рейтинг «Единой России» низкий – а у кого он высокий?

– У КПРФ прекратилось падение рейтинга, у ЛДПР показатели выросли: 10 и 12 процентов соответственно.

– Это не конкуренция. В отсутствии реальных соперников победа присуждается «Единой России». ЛДПР и КПРФ – это просто её отделы. КПРФ со своей сталинистской спецификой, ЛДПР – более разухабистый и разудалый. Но это к слову.

Администрация президента, управление внутренней политики бюрократически просто обязаны дать процент «Единой России». И процент они дадут. Самый главный рычаг – это отсутствие соперников и пассивность населения.

Низкая явка – первое, что работает на «Единую Россию». Второе – раздача денег и подкуп избирателей. Третье – административный ресурс. И последнее – возможная фальсификация результатов.

– И вот на этих четырёх рычагах – если не 45%, то 40% выжмут?

– Я верю в то, что Администрация президента не строит абсурдных планов. Это же показатели, которые в их руках и находятся. Если дело пойдёт совсем плохо, то они просто могут передушить в каком-то регионе местную организацию той же КПРФ. Для администрации голосование – перекладывание носового платка из левого в правый карман. Главное условие победы соблюдено: оппозиции на выборах нет.

– Учитывая выросшие голоса КПРФ и ЛДПР в контексте «умного голосования», удастся ли с их помощью изменить расклад сил и потеснить «Единую Россию»?

– Я не верю в «умное голосование». Что умного в том, что в Думе будет больше депутатов от ЛДПР? С точки зрения угроз и призывов закатать Навального в тюрьму КПРФ и ЛДПР идут далеко впереди «Единой России». На совещании с Путиным они так бесновались по поводу Навального, что «ЕР» им в подмётки не годится. Они гораздо агрессивней внешне- и внутриполитически. В этом смысле «умное голосование» предельно глупое.

А если власть почувствует, что «умное голосование» действительно способно испортить необходимую бюрократическую картину, то примет абсолютно беспощадные меры. Навальный сидит в тюрьме, Волков, если я не ошибаюсь, находится за рубежом – этим ресурсы штаба Навального уже подобраны. Возможно ли «умное голосование» без организации»? Чтобы простой человек начал думать: «Вот я пойду голосовать за КПРФ не потому, что мне нравится КПРФ, а потому что...» Зачем ему этим заморачиваться, когда никто его на это не толкает, никто ему этого не объясняет?

– Хорошо. А у «системных» КПРФ или ЛДПР есть шанс стать реальной оппозицией?

– Эти шансы равны нулю. КПРФ и ЛДПР выполняют приказы Управления внутренней политики АП. Сколько пройдёт тех и этих – задача фонетическая, это просто названия.

Но есть и политическая задача: не допустить раскола КПРФ, появления в ней оппозиционного крыла и скандального ухода Зюганова. Если после его ухода начнётся раздрай и группа Рашкина откалывается от партии или получает в ней права свободной оппозиции – или, самое невероятное, Рашкин возглавит КПРФ, вот это реальная политическая проблема.

Зюганов – это вам не Медведев, это стратегическая высота, которую отдавать нельзя. Поэтому его уход, если он и произойдёт, должен пройти спокойно, с появлением согласованного с АП «Зюганова-2». Рашкин же может превратить КПРФ в действительно оппозиционную партию, и вот это серьёзная неприятность, которой АП не допустит.

– К чему может привести очередная политическая победа «Единой России» и что будет в России после выборов в Госдуму?

– Статус-кво сохранится. Период, когда «клиент» должен получить дозу дури и лезть на стену с патриотическими лозунгами, прошёл. Теперь народ должен лежать на полу и головы не поднимать. Коллективная депрессия и равнодушие, пусть и раздражённое и недоброжелательное.

Задача власти – сохранить апатию и равнодушие на двух «опорных точках». Первая: на Западе всё-таки есть враги, по этому поводу надо напрягаться. Вторая: если Путин уйдет, с Россией случится что-то страшное: хаос, передел собственности, драка олигархов, страшные 1990-е. И Россия распадётся, и пенсия пропадёт, и вода из крана течь не будет, и электричество потухнет.

Единственное, что угрожает российской власти – это Путин Владимир Владимирович. Он привык жить в атмосфере всеобщей любви и обожания, а к 2024 году эта атмосфера станет атмосферой всеобщего отчуждения. Огромное большинство людей не является его искренними сторонниками. Ни симпатии, ни эмпатии, ни поддержки, которые грели его 20 лет, а только тупая серая безнадёга. И никакого уважения или, по крайней мере, трепета со стороны Запада. Вопреки истерике западных СМИ, которая тоже скоро закончится, Россия не является первостепенным фактором в мировой политике и не определяет ни экономическую, ни технологическую, ни культурную повестку.

К 2024 году окружение Путина будет намекать ему, что все ждут ухода: «Пора, мой друг, пора... Собирай чемоданчик – и дембель». Сможет ли он этому общему ощущению противостоять?

Угроза для Путина: Демушкин рассказал, что элиты могут отвернуться от президента

Дмитрий Демушкин

Парадокс сложившейся в России политической ситуации заключается в двойственности суждений экспертов о реальном положении дел, и точно такой же двойственности сигналов, которые дает центральная власть, периодически обнажая свои дальнейшие планы, а после быстро меняя их буквально на лету.

Так, в экспертной среде давно образовались два лагеря: представители одного прочат едва ли не скорый уход действующего российского президента Владимира Путина со своего поста по самым разным причинам, другие же утверждают, что позиции Владимира Владимировича как никогда прочны, а потому в ближайшие годы он останется центром принятия ключевых решений в том или ином виде. Что же касается власти, то о «финтах» с поправками и «обнулением» президентских сроков Путина, после которых впоследствии были приняты законы о дополнительных гарантиях бывшим президентам и проходили утечки о поиске «преемника», излишне даже в очередной раз говорить.

Между тем ситуативный маятник, рискующий усугубить политическую обстановку в стране и вынудить власти предпринимать более конкретные шаги в рамках ведущихся дискуссий, уже почти достиг критической точки, а потому в скором времени информации должно стать больше. Пока же политологам остается лишь гадать о том, в какие цвета будут окрашены события ближайших лет.

К примеру, в качестве одного из важных факторов называют активность оппозиции с ее протестами, которая может усилиться весной. Хотя, как считает известный российский политик и общественник Дмитрий Демушкин, протесты по большому счету вряд ли станут тем драйвером, который приведет к смене власти в России. В то же время, в интервью Youtube-каналу «Главтема» Демушкин рассказал о планах российских элит на ближайшее будущее, которые в определенной степени могут угрожать российскому президенту, несмотря на кажущуюся прочность его позиций.

«Понятное дело, что если кто-то думал, что мирные протесты, флажки, шарики и фонарики помогут поменять власть, то они глубоко ошибались. Также народ понял, что на выборах ничего не изменить. Можно говорить, что в России механизмов смены власти попросту нет. Я много раз говорил: никаких изменений не происходит снизу – все изменения происходят сверху, однако на запрос снизу обязательно будет ответ сверху. Для элиты главное – сохранение самой системы, но она начинает сейчас буксовать. Для них неприемлемо, чтобы произошел снос всей системы, они не хотят до этого довести.

В системе сейчас не все так гладко, и главный признак этого – конфронтация с Западом. Российская элита не хочет довести до того момента, когда их счета, накопления и дома будут арестованы. Они понимают, что могут подойти к тому моменту, когда мирный или относительно мирный транзит власти будет невозможен. Условно говоря, они хотят поменять одного председателя ЦК КПСС на другого, но не хотят менять саму структуру ЦК КПСС. Для них главное, чтобы не случился такой же крах СССР, который мы пережили в девяностые годы. Ради этого они пожертвуют чем угодно: своей близостью к сегодняшнему главному, чтобы договорится с завтрашним главным. Это основная угроза для Путина», – отметил Дмитрий Демушкин.

"Власти ничего не контролируют": Зюганов жестко разнес Путина и правительство

Геннадий Зюганов

О росте цен на продукты в России сегодня говорят уже не с точки зрения банальной критики внутренней экономической политики федерального центра – многие в буквальном смысле бьют тревогу, отмечая, что рост цен достигает рекордных значений. Не так давно в Росстате сообщили, что только в январе 2021 года всплеск цен составил 8,2% в сравнении с началом минувшего года.

В то же время, в Европе, насыщенной денежной массой, рост цен оказался почти на порядок ниже, чем в России – всего 1,1%. На этом фоне появились сообщения СМИ о том, что власти могут ввести ответственность за распространение фейков о росте цен. И хотя в «Единой России», чей представитель и был инициатором законопроекта, от такого предложения открестились, в Сети эту инициативу сразу восприняли как попытку заставить молчать.

Между тем ситуация выглядит катастрофической. Рост цен на овощи в России составил уже 17,5%, в то время как в той же Европе, которую на федеральных каналах называют едва ли не самым пострадавшим от пандемии регионом мира, ценники на сельхозпродукцию этой категории повысились на символические 0,2%. Впрочем, не в одних овощах проблема, дорожают фрукты и сладости, в том числе обычный сахар.

Подобные обстоятельства даже вынудили агентство Bloomberg внести Россию в список горячих точек по росту цен на продовольствие, наряду с Нигерией, Индией, Бразилией и Турцией. Аналитики агентства даже отметили, что причина проблемы кроется в росте спроса со стороны КНР, несовершенстве логистических цепочек и неблагоприятных погодных условиях. Казалось бы, правительство должно принять информацию во внимание и предпринимать меры, но МЭР России в ответ на это просто заявляет, что поданная агентством аналитика носит «спекулятивный» характер.

К числу тех, кто пытается вовсю трубить о существующей проблеме, можно отнести и лидера партии КПРФ Геннадия Зюганова. Не так давно в интервью «СП» главный коммунист страны оценил происходящее, отметив, что в действительности правительство не контролирует ситуацию и даже больше – урезает финансирование аграрному сектору.

«Вопрос стоит очень остро, люди больше всего раздражены именно ростом цен на продукты, лекарства, коммунальные услуги. Власти утверждают, что контролируют ситуацию, но на самом деле они ничего не контролируют», – отметил политик, подчеркнув, что федеральные телеканалы пускают в эфир сообщения на любые темы, начиная от Сирии, заканчивая Донбассом, попросту игнорируя существующую проблему.

«В Думе проходят слушания по этому вопросу. Казалось бы, все согласны с нашими предложениями – их передают в Кабмин. Но в правительстве Силуанов просто пожимает плечами – денег нет. Ни на поддержку аграриев, ни на помощь сельхозмашиностроению, ни на поднятие целины, ни на обеспечение устойчивого развития села. В результате просто обрезали финансирование аграрного сектора, словно и не было президентских поручений», – посетовал Геннадий Андреевич.

По словам лидера КПРФ, такая политика является «преступной», поскольку страна не получает качественного продовольствия, лишена возможности его перерабатывать, да еще и разрушает плодородный слой почвы, что в конечном счете оборачивается только убытками.

«Путин гордится тем, что мы стали первыми в мире по объемам экспорта пшеницы. Однако нужно гордиться не тем, что ты вывез пшеницу из страны, или сырую добытую нефть туда же. Куда правильней было бы, если бы ты сначала это все переработал, получив добавленную стоимость, удвоив тем самым доходы. Именно так работает развитая экономика, так обеспечивается развитие», – добавил Зюганов.

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