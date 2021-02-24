В ожидании транзита власти и выборов в Госдуму: чего нам ждать, каких новых лиц?

Выборы президента России намечены на 2024 год, и до этого еще далеко. Но в обществе уже активно кипит дискуссия, кто же может стать во главе государства вместо Владимира Путина. Если, конечно, «звезды сойдутся». По самой большой интриге последних лет эксперты высказывают разные мнения, называется много преемников. При этом стоит учесть, что знатоки мира большой политики, конечно, люди сведущие, но могут и ошибаться. Но все равно их комментарии любопытны и не нужно сбрасывать со счетов, ведь разбираются они в теме все равно лучше, чем мы. И вот, кстати, одна интересная точка зрения, касающаяся транзита власти.

"Новый Ельцин появится через 3 года": Потапенко рассказал, кто будет после Путина

Известный экономист Дмитрий Потапенко раскрыл личность возможного президента России в 2024 году. И сам ужаснулся.

По мере приближения президентских выборов, которые должны состояться в 2024 году (если, конечно, ситуация до этого резко не изменится и власть не объявит о досрочных выборах нового лидера страны), политологи вовсю строят прогнозы о том, кто придет на смену Владимиру Путину. В экспертных оценках звучат разные имена: от «преемников Путина» – Сергея Шойгу, Сергея Собянина, дочери президента Екатерины Тихоновой, до Алексея Навального и «мистера Икс» – некой темной лошадки, которая не появилась на политическом горизонте страны, но уже совсем скоро в него ворвется.

Пресловутый «транзит власти» также вызывает ожесточенные споры экспертов, вернее, способ, которым будет осуществлена передача власти в России.

– Свергать власть будет власть, она прямо сама, осознанно веревочку намылила, табуреточку поставила, и ее шатает, – делится своим прогнозом известный экономист Дмитрий Потапенко. – Она говорит: «Вон там навальнята с фонариками бегают». Да навальнята для вас угрозы не представляют! Они ноль целых и ноль десятых. Вы сами себя завалите...

Я уже точно знаю, что Навальный – это не Ельцин. И Ельцин – это не Навальный. Все повторяется.

Дмитрий Потапенко

К сожалению, судя по всему, через 3-4 года опять появится Борис Ельцин, который был, напомню, внутри системы, – полагает Потапенко. – Он был не просто ее выкормышем – он был ее основой, ее фундаментом. И мы увидим нового Ельцина.

Дмитрий Потапенко даже примерно описал потрет будущего президента России.

– Сейчас время полковников, а через 3-4 года появится новый Ельцин, которому сейчас лет 45. Он, возможно, полковник и работает на средней должностишке, – рассказал экономист в интервью YouTube-каналу СПЕЦТВ. – И власть опять повторит этот фарс, уже теперь фарс. Очень печально, что мы идем по такой петле. Так что неодемократы у нас еще впереди.

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И еще об одном большом ожидаемом событии стоит поговорить. Это выборы в Государственную думу, которые должны состояться в сентябре текущего года. По теме собирается, как и по транзиту власти, немало экспертных мнений. Вот, например.

Кремль на опасном перепутье: Дризе рассказал о возможной мировой изоляции России

Спикер Госдумы Вячеслав Володин в рамках недавнего пленарного заседания нижней палаты назвал Россию «последним островом свободы». С таким заявлением политик выступил, оценивая события в США и Украине. По его словам, назвать Соединенные Штаты свободной страной нельзя, поскольку в ней отсутствует рабочее движение, нет социалистической или коммунистической партии. Что же касается Украины, то в этой стране Володин отметил недавнюю шумиху вокруг закрытия трех оппозиционных телеканалов.

Между тем, в экспертной среде высказывания спикера Государственной думы вызвали неоднозначную реакцию. К примеру, как пишет известный российский журналист Дмитрий Дризе, подобная риторика свидетельствует о готовности властей формировать в стране обстановку «осажденной крепости» и курса на изоляцию. Впрочем, есть у обозревателя «ЪФМ» и другие мысли по поводу недавних высказываний Володина, особенно интересны они, если рассматривать их сквозь призму приближающихся выборов в парламент, тем более, что соответствующая кампания фактически стартовала с момента встречи президента Владимира Путина с лидерами думских фракций.

Дмитрий Дризе

«Спикер Госдумы Вячеслав Володин в очередной раз выступил в роли главного идеолога и даже обозначил место России в современном глобальном мире. По его словам, Россия – последний остров свободы. В связи с прямыми ассоциациями с Кубой, да и просто в соответствии с сегодняшними реалиями, это фактически звучит как «Россия – осажденная крепость». У нас и западного мира разные критерии «свободы». У них своя свобода, у нас – своя. А если так, то это значит, что мы фактически живем в условиях ЧП. Именно по этой причине мы вольны принимать любые решения, потому как нас к этому обязывает ситуация.

И все это было сказано после встречи президента Путина с лидерами парламентских фракций, где Володин исполнял функцию своего рода наставника, приведшего учеников школы на встречу с большим начальником, а также попутно следил за тем, чтобы никто из них ничего лишнего не сказал.

Это мероприятие стало наглядной демонстрацией того, что российского президента не особо интересуют предстоящие выборы в Госдуму. Ключевым вопросом для него остается его собственное и глубоко персонифицированное противостояние с Западом. Что же касается все остальных участников вертикали власти, то они должны ему в этом содействовать и исполнять все, что потребуется. Вертикаль фактически мобилизуют для борьбы с общим врагом. Показателен и тот факт, что президент назвал российские думские фракции «большой четверкой», этот же термин в России употребляется для обозначения операторов сотовой связи. Проще говоря, это вовсе не политики, да и партий, как таковых, у нас нет – есть лишь защитники «последнего острова свободы». И все они – часть единого целого.

Причем, сам Володин при этом претендует на роль того самого ответственного товарища, который продолжит приглядывать за «большой четверкой», а все остальные соискатели права попадания во власть будут соревноваться между собой в нелюбви к Западу и «стучать» на оппонентов, обвиняя их в симпатиях к империалистам или даже Навальному.

Вячеслав Володин

Проблема здесь заключается лишь в том, что ветер вполне может измениться, и тогда все эти усилия станут напрасными. Кремль на данный момент в состоянии найти консенсус с Западом. Прежде всего потому, что в игру до сих пор не вступил ключевой игрок – Джо Байден. Без него эта игра выглядит неполноценной. Но и, собственно говоря, самое главное заключается в том, что российские элиты вовсе не испытывают восторга от перспективы жить на Кубе в условиях осажденной крепости. Поэтому Россия все еще на перепутье, пусть и на очень опасном», – пишет специалист.

Напомним, что выборы в нижнюю палату парламента состоятся в сентябре текущего года. Это политическое действо будет сопровождать та еще обстановка в стране. Фон так себе, скажем: падение доверия к власти, недовольство населения своей жизнью, возможные новые акции протеста в стране и т.д. То есть политсезон может забурлить еще больше. А что же верхи? Они не собираются сдавать свои позиции, и на многое готовы, чтобы получить голоса избирателей. Причем в таком раскладе, в котором им это нужно.

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