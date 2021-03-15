Зюганов жестко разнес Путина и правительство: на рост цен им на самом деле плевать!

Геннадий Зюганов заявил, что власти предпочитают игнорировать тему сумасшедшего роста цен на продукты, лекарства и коммуналку. Да, они, конечно, говорят, что «держат цены под контролем», только... незаметно что-то.
О росте цен на продукты в России сегодня говорят уже не с точки зрения банальной критики внутренней экономической политики федерального центра – многие в буквальном смысле бьют тревогу, отмечая, что рост цен достигает рекордных значений.
Не так давно в Росстате сообщили, что только в январе 2021 года всплеск цен составил 8,2% в сравнении с началом минувшего года. В то же время, в Европе, насыщенной денежной массой, рост цен оказался почти на порядок ниже, чем в России – всего 1,1%. На этом фоне появились сообщения СМИ о том, что власти могут ввести ответственность за распространение фейков о росте цен.
И хотя в «Единой России», чей представитель и был инициатором законопроекта, от такого предложения открестились, в Сети эту инициативу сразу восприняли как попытку заставить молчать.
- Между тем ситуация выглядит катастрофической. Рост цен на овощи в России составил уже 17,5%, в то время как в той же Европе, которую на федеральных каналах называют едва ли не самым пострадавшим от пандемии регионом мира, ценники на сельхозпродукцию этой категории повысились на символические 0,2%.
Впрочем, не в одних овощах проблема, дорожают фрукты и сладости, в том числе обычный сахар. Подобные обстоятельства даже вынудили агентство Bloomberg внести Россию в список горячих точек по росту цен на продовольствие, наряду с Нигерией, Индией, Бразилией и Турцией.
Аналитики агентства даже отметили, что причина проблемы кроется в росте спроса со стороны КНР, несовершенстве логистических цепочек и неблагоприятных погодных условиях. Казалось бы, правительство должно принять информацию во внимание и предпринимать меры, но МЭР России в ответ на это просто заявляет, что поданная агентством аналитика носит «спекулятивный» характер.
К числу тех, кто пытается вовсю трубить о существующей проблеме, можно отнести и лидера партии КПРФ Геннадия Зюганова. Не так давно в интервью «СП» главный коммунист страны оценил происходящее, отметив, что в действительности правительство не контролирует ситуацию и даже больше – урезает финансирование аграрному сектору.
- «Вопрос стоит очень остро, люди больше всего раздражены именно ростом цен на продукты, лекарства, коммунальные услуги. Власти утверждают, что контролируют ситуацию, но на самом деле они ничего не контролируют», – отметил политик, подчеркнув, что федеральные телеканалы пускают в эфир сообщения на любые темы, начиная от Сирии, заканчивая Донбассом, попросту игнорируя существующую проблему.
«В Думе проходят слушания по этому вопросу. Казалось бы, все согласны с нашими предложениями – их передают в Кабмин. Но в правительстве Силуанов просто пожимает плечами – денег нет. Ни на поддержку аграриев, ни на помощь сельхозмашиностроению, ни на поднятие целины, ни на обеспечение устойчивого развития села. В результате просто обрезали финансирование аграрного сектора, словно и не было президентских поручений», – посетовал Геннадий Андреевич.
По словам лидера КПРФ, такая политика является «преступной», поскольку страна не получает качественного продовольствия, лишена возможности его перерабатывать, да еще и разрушает плодородный слой почвы, что в конечном счете оборачивается только убытками.
«Путин гордится тем, что мы стали первыми в мире по объемам экспорта пшеницы. Однако нужно гордиться не тем, что ты вывез пшеницу из страны, или сырую добытую нефть туда же. Куда правильней было бы, если бы ты сначала это все переработал, получив добавленную стоимость, удвоив тем самым доходы. Именно так работает развитая экономика, так обеспечивается развитие», – добавил Зюганов.
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