Число россиян стремительно сокращается, и статистику портит не только ковид

Неуклонный рост смертности и естественной убыли населения в РФ — заслуга государства и его руководства.

На днях в Кремле заявили, что растущая смертность в стране — «тема для глубокого анализа в правительственном штабе и у специалистов». Не знаю, как глубоко собираются анализировать эту проблему правительственные специалисты, но в меру сил готов поспособствовать им в этом, так сказать, на общественных началах.

Действительно, даже по официальным (приглаженным) данным Росстата, смертность в России в сентябре текущего года (более свежих данных пока нет) по сравнению с тем же месяцем 2019-го возросла на 31 тысячу с 139 тысяч до 170,7 тысячи человек. А вот естественная убыль населения (разница между родившимися и умершими) за тот же период скакнула еще сильней — более чем в два раза — с 17,7 тысячи год назад до 40,2 тысячи в 2020-м.

И это сентябрь — месяц, когда вторая волна коронавируса только начиналась. Понятно, что данные за октябрь–ноябрь, с учетом постоянных обновлений в эти два месяца антирекордов по заболеваемости и смертности от COVID-19, будут еще более удручающими. Соответственно наш прогноз, который мы уже не раз высказывали, — более 500 тысяч человек естественной убыли населения в стране за текущий год, может быть существенно перекрыт. Основания для пессимизма дают не только данные за сентябрь, но и за первые девять месяцев 2020 года. Убыль в январе–сентябре достигла 387 тысяч человек. За аналогичный период 2019-го этот показатель (тоже немаленький) был 237 тысяч человек...

Ковид, конечно, не единственная причина сокращения численности российского населения, идущего уже не первый год. Снижение реального уровня доходов большинства населения, закрытие медицинских пунктов на селе, ухудшение доступности медицинских услуг по причине укрупнения и сокращения числа больниц и поликлиник по все стране, отсутствие жизненных перспектив для многих людей, да мало ли чего еще... Просто пандемия усилила все эти процессы. В ней, как в капле воды отражается океан, отразилась вся социально-экономическая, да и политическая система современной России.

Истинная сущность каждого конкретного государства, как и каждого человека, как известно, раскрывается в экстремальных условиях. Вы можете годами галантно раскланиваться со своим соседом по лестничной клетке, полагая его вполне приличным человеком, но каков он на самом деле, можно понять, только пойдя с ним в разведку или альпинистский поход. И все сразу станет ясно.

С государством, в общем, та же история. Когда все спокойно и денег от продажи нефти по баснословным ценам у него куры не клюют, оно тоже выглядит более-менее прилично. Но вот нефтяные цены упали, пришла масштабная пандемия и — государство, открой личико! А там такое, что лучше бы не видеть... Сегодня за умиротворяющими формулировками официальных лиц о том, что ситуация с пандемией в России под контролем, если присмотреться, — оскал самого разнузданного социал-дарвинизма.

Вспомним, когда в первую волну ковида ежесуточный прирост заболеваемости в России составлял 12-13 тысяч новых инфицированных, а смертность была чуть больше 300 человек, в стране ввели жесткий карантин. Он многим не нравился, ограничений было даже больше, чем необходимо (например, запрет на прогулки в парках), но мера в целом оказалась правильной. Путин еженедельно обращался к нации и объявлял пусть и о небольшом, но увеличении пособий для детей и безработных. Сегодня, когда суточный прирост новых заболевших в стране вдвое выше и доходит в отдельные дни почти до 27 тысяч; когда смертность выросла также почти вдвое (2 декабря констатировали очередной антирекорд — от ковида в России погибли 589 человек), никакого карантина нет, а президент и его присные объясняют, что все под контролем.

Суть большинства антиэпидемиологических мероприятий правительства вроде измерения температуры на входах в рестораны, клубы, кинотеатры и офисы, состоит главным образом в том, чтобы пустить пыль в глаза гражданам, убедить их, что государство держит руку на пульсе. В реальности же политика российского руководства сегодня направлена на то, чтобы экономика (то есть люди) работала в условиях пандемии, несмотря ни на какую увеличивающуюся от нее смертность. Путин уже не обращается к нации еженедельно (и это правильно — ему по сути сказать нечего). И главное, в условиях роста скрытой и явной безработицы никаких дополнительных социальных выплат. Работайте, граждане, живите, как можете! Сильные выживут, а слабых не жалко: перемрут — меньше на пособия тратить придется.

Иными словами, российский народ сейчас вернули к дикому капитализму, где каждый за себя, а выживает сильнейший. То есть к тому положению, в котором он находился в «лихие 90-е», возвращением в которые пугали детей и пенсионеров в 2000-е и 2010-е. Разница с 1990-ми лишь в телевизионной картинке.

Сегодня в телевизоре, как и в прошлые времена, полно тех, кто рассказывает, как мудра проводимая родным правительством политика. Правда, в отличие от эпохи 1990-х, в телевизор не пускают тех, кто добавлял тогда к этому: «а кто не согласен, пусть натягивает на себя белую простыню и ползет на кладбище» (В. Новодворская). Сегодня телевизор призван играть психотерапевтическую роль. Если в 1990-е россиянам объясняли все ужасы настоящего следствием кошмаров советского прошлого (ГУЛАГ-репрессии, репрессии-ГУЛАГ), чем вводили их в еще большую депрессию, то теперь официальные пропагандисты, наоборот, внушают им мысль, что история страны всегда была прекрасна. Если же в ней и имеются темные страницы, то по большей части они были результатом иноземных нашествий (влияния), с которыми народ под чутким руководством царя, партии и правительства, неизменно справлялся, двигаясь дальше от хорошего к лучшему.

Сегодняшний же день нам омрачают объективные трудности в виде пандемии (ну, так она не только у нас, мы в этом плане не хуже других!) и субъективные в виде коллективного Запада, который по всему миру мешает нам защищать наши национальные интересы. Если бы не он, то все бы было вообще почти лучезарно...

О будущем массовая пропаганда почти молчит. Что тоже понятно — светлое будущее для подавляющего большинства населения, в общем, не просматривается. Ну, скажем, какие блестящие перспективы могут предложить сегодня руководство страны и его телеслуги молодому поколению? Конечно, если родители напрягутся, они могут выучить свое чадо на IT-шника или ученого. Айтишник работу, может, еще и найдет, а вот молодому ученому, скорее всего, придется искать ее за границей, потому что дома он будет получать за нее копейки. Но это в лучшем случае, и понятно, что здесь мы говорим о меньшинстве. Для большинства же сегодняшних молодых перспективы не слишком радостные — всю жизнь работать продавцом, официантом, менеджером по продажам. И это еще не худшие варианты...

Итак, настоящее и будущее удручают. Пандемия, экономический кризис (мировой и наш собственный, рукотворный) косят ряды россиян. Ситуацию можно изменить, лишь меняя всю систему в целом. Но это запрещено. Значит — тупик. И вот с этим тупиком — социально-экономическим и политическим — мы приближаемся к выборам в Госдуму. Перспектива...

***

Приличных размеров территория государства предполагает наличие большого количества человек, а то наши растянутые просторы останутся просто бесхозными. А нужно присутствовать, защищать, добывать, возделывать, собирать урожай и прочее. Но, к сожалению, нас становится меньше. И первый, кто должен здесь протянуть руку помощи, это власть, государство. Особенно сейчас, когда людям особенно сложно: гуляет ковид, денег в кошельках становится мало, так как растут цены, но не зарплаты, безработица увеличивается и т.д. И еще на медпомощь теперь рассчитывать почти не приходится – у нас же в приоритете COVID–19, и ничем другим как бы мы не болеем. Но создается впечатление, что граждане сейчас у нас сами по себе существуют со своими проблемами, а власть имущим нужно только их на электронный учет поставить и налогов собрать побольше. Но ведь если негативная ситуация в том числе плюсом к естественным причинам будет, можно сказать, косой косить наше население, управлять-то такими темпами будет и некем.

По инф. rosbalt.ru

Расскажите об этом своим друзьям!

Загрузка...

Загрузка...