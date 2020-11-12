Современная элита России: ждём, когда «все само собой образуется»?

У большинства россиян, которые волею судеб получили власть и миллиарды, нет и тени мысли о том, что отвечают они не только за огороженный пятиметровым забором участок на Рублевке, за свои банковские счета и особняки, а за положение дел во всей стране, за бабу Нюру из уездного городка, которая сводит концы с концами на пятнадцать тысяч в месяц.

Дело было в далеком 2007 году. В Москве должен был состояться чемпионат мира по хоккею, одним из мест его проведения стал Ледовый дворец на Ходынке. Креативные московские чиновники тут же придумали, как на этом заработать. Возникла идея расширения дорог, ведущих от метро «Сокол» до Ходынского поля, для «беспрепятственного проезда автобусов с болельщиками». А заодно сразу несколько строительных мегапроектов в районе — раз уж и так будут вырубать деревья и перекладывать асфальт. Например, появилась информация, что жена мэра Лужкова и глава компании «Интеко» Елена Батурина намеревается построить высотный дом прямо на территории мемориального парка-кладбища героев Первой мировой войны.

Так как я жил на «Соколе», то, естественно, оказался в первых рядах борцов со «строительной чумой». Но как защититься от Лужкова и Ко, смотревших на москвичей, как феодалы на своих крепостных? Единственный из тогдашних политиков, кто озвучивал идеи взаимодействия граждан и власти, создания в России «гражданского общества», был влиятельный замглавы Администрации президента Владислав Сурков, творец нынешней российской политической системы, отвечавший за всю внутреннюю политику в стране. Я отправил ему обычной почтой письмо с описанием ситуации и неким планом того, как можно выстроить отношения властей и москвичей и вообще — растить на Руси сознательных, ответственных граждан. К моему удивлению, Сурков перезвонил и предложил обсудить мои предложения.

Здесь мы подходим к сути моей довольно длинной истории. Встретился со мной в итоге не Сурков, а его зам. За время нашей беседы зам сообщил мне следующее:

— Он учился за границей и хорошо знает все современные теории о правильном устройстве общества. Ах, вы не знаете таких теорий? Что ж, печально!

— Он живет в закрытом коттеджном поселке под Москвой по соседству с несколькими олигархами и может между делом попросить их о том о сем.

— В поселке жить хорошо и привольно, но едва выезжаешь оттуда, как тут же проникаешься российскими реалиями.

— Он часто делает покупки в дорогих бутиках.

— Персонал в этих бутиках не всегда уважительно себя ведет по сравнению с заграничными бутиками (русские же!), о чем он напрямую информирует владельцев бутиков.

И вот такого примерно на сорок минут. В самом конце, пораженный подобными откровениями и ослепленный блеском огромных швейцарских часов, я робко спросил:

— А как же план... по развитию гражданского общества... Чтобы у нас люди не водку пили, а строили нормальную жизнь?

— План? Да не надо никакого плана. Не нужно ничего с людьми делать. Все само собой образуется лет через пятьдесят. Народится новое поколение. До свидания!

С тех самых пор, проезжая мимо пятиметровых заборов на Рублевке, я понимаю: за ними отсиживается, с дорогим вином и хамоном, наша элита, у которой есть только один-единственный план — ждать, когда «все само собой образуется». Сам собой появится новый русский человек — образованный, культурный, патриот своей страны. Прорастет из той грязи и хаоса, в которые, по моим ощущениям, мы, напротив, все глубже погружаемся. Отстроит прекрасную и справедливую страну.

Да, увы, хотя прошло уже 13 лет из обещанных пятидесяти, никакого нового плана не появилось. Наша элита функционирует в прежнем «феодальном» режиме — живет за высокими стенами, в «элитных поселках», в своем устроенном, комфортном мирке, и совершает оттуда регулярные вылазки наружу, к нам, дабы разжиться ресурсами на необходимый уровень жизни. Провести «реновацию жилья», продать танкер-другой нефти, «оптимизировать» бюджетные деньги, придумать очередной налог для населения. Значительная часть этой так называемой элиты вообще нечасто появляется в России, насосом выкачивая отсюда деньги и живя на широкую ногу в Лондоне или Ницце.

Лучшей иллюстрацией работы подобного «насоса» станут, бесспорно, подвиги бывшего владельца компании «Уралкалий» Дмитрия Рыболовлева, чье поведение напоминает реакцию измученного дефицитом советского человека, оказавшегося вдруг в западном супермаркете. Итак, на что же, согласно СМИ, тратит г-н Рыболовлев деньги, полученные в России? Вот далеко не полный список сделанных им за последнее время громких покупок.

— Футбольный клуб «Монако» — 100 млн долларов.

— Дом на Гавайях — 30 млн долларов.

— Пентхаус в Монако — 300 млн долларов.

— Квартира в Нью-Йорке — 88 млн долларов.

— Особняк Трампа во Флориде — 95 млн долларов.

— Остров в Греции — 100 млн долларов.

— Предметы искусства — 2,2 млрд долларов (хранятся за рубежом).

Специально не буду никак это оценивать. Пусть каждый читатель сам подберет г-ну Рыболовлеву собственный эпитет. А перед тем представит, сколько всего полезного можно было бы устроить в России на эти деньги.

У большинства россиян, которые волею судеб получили власть и миллиарды, нет и тени мысли о том, что отвечают они на самом деле не только за огороженный пятиметровым забором участок на Рублевке, не за свои банковские счета и особняки, а за положение дел во всей стране, за бабу Нюру из уездного городка, которая сводит концы с концами на пятнадцать тысяч в месяц. Нет, это не их проблема. Они «ждут». Пока баба Нюра закатает рукава и пойдет, сделает страну всем на загляденье.

Что ж, с хамоном и хорошим вином и 50 лет не срок. Да только есть одна заковырка. По моим ощущениям, в стране зреет серьезный конфликт, порожденный подобным отношением «избранных» ко всем остальным. Не досидят они за своим забором до 2057 года, обещанного замом Суркова. Нет, не станем, конечно, поминать год 1917-й, история не повторяется. Да и конфликт связан в целом не с переделом собственности, а с обычной человеческой логикой. Она же такова. «Ждать» — человеческим языком означает «не отвечать за что-то», «бросить» или, еще понятнее, «отказаться». Вывод? Если ты элита страны, но от этой страны отказался — тогда, наверное, пришло время побыть элитой где-нибудь в другом месте.

Элита по определению не может «ждать». Элита — это про ответственность и про действие. Элита — про заботу и даже про любовь. Про знание и понимание собственного народа. Другой элиты России просто не пережить.

Думается, сидя в элитном коттедже за высоким забором очень сложно представить себе реалии жизни простых людей. И тем более эти реалии как-то прочувствовать и ими проникнуться. Но тогда, наверное, и работа должна быть выбрана другая, не связанная с улучшением той жизни, о которой практически не имеется представление. Может поэтому улучшение сверху нередко, к сожалению, бывает такое, что стоит взять это слово в кавычки.

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