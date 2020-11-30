Кудрин: число бедных в России увеличится на миллион по итогам года

Похоже, ко второй волне коронавируса здравоохранение оказалось не готово. Не хватает качественного оборудования, расходных материалов, медикаментов. Во многих регионах пиковая нагрузка на койки, а там, где коек достаточно, в дефиците медперсонал. В середине октября приостановили оказание плановой...
Телеканал НТВ длительное время транслировал сериал «Скорая помощь», который полюбился многим зрителям. Серии, завершающие третий сезон, были показаны в ноябре этого года. И, конечно, поклонников ленты теперь интересует, стоит ли надеяться, что будет сниматься продолжение сериала, и если да, то когда...
Популярная телеведущая, политик, общественный деятель Ксения Собчак в 2019 году вышла замуж за режиссёра Константина Богомолова. Церемония бракосочетания была организована самой Собчак, поэтому неудивительно, что свадьба состоялась в пятницу 13-го числа, а жених и невеста в ЗАГС приехали на настоящем...
По итогам 2020 года из-за пандемии коронавирусной инфекции число бедных в России увеличится на 1 млн человек, а экономический спад достигнет 4,5%, считает глава Счетной палаты Алексей Кудрин.
«Для меня как экономиста проблема в том, что после того, как последние лет 5 до COVID уровень жизни у нас упал примерно на 10%, то уже за этот год у нас падение будет очень высоким. По второму кварталу это больше 8% падения жизненного уровня, в третьем квартале уже 4,5%», — сказал он во время выступления на общероссийском гражданском форуме.
Он добавил, что вся мировая экономика падает примерно на 4% и «даже китайская растет меньше, чем обычно».
«Это означает, что это новая реальность для всего мира», — заключил Кудрин.
Росстат сообщал, что по итогам января-сентября 2020 года реальные располагаемые доходы россиян снизились на 4,3%. Реальные доходы россиян не сокращались так сильно с 1999 года. Тогда падение по итогам года достигло 12,3%.
Уровень жизни за время пандемии снизился у многих. Десятки людей потеряли работу, прежде всего, это работники ресторанной сферы и туристического бизнеса. Те, за кем рабочие места сохранились, просто столкнулись со снижением заработной платы. Но как выживать на 25 тысяч рублей в месяц при таких-то ценах? Может быть действительно чиновникам все-таки стоит обратить внимание на бедные слои населения? Заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев недавно правда предложил ввести в стране минимальный гарантированный неприкосновенный доход для всех. Вот только откуда взять такие деньжищи? В общем одни сплошные вопросы, на которые нет ответов.
Лидер группы «Ленинград» в очередной раз остановился на теме «бедственного» положения, в котором оказались российские звезды. Музыкант посвятил этому новое стихотворение и опубликовал его в Инстаграме.
Наверное, очень многим людям интересно, как долго будет оставаться у власти российский президент Владимир Путин. Ведь что-то, безусловно, происходит в верхах. Но что? Стартует или уже стартовал транзит передачи высоких полномочий или идет планомерное укрепление позиций и покинуть должность руководителя государства никто и не помышляет?
На набережной Феодосии неподалеку от Картинной галереи Айвазовского торжественно открыли памятник отличившемуся в русско-персидских и русско-турецких войнах генералу от инфантерии Петру Котляревскому, который нашел в приморском городе последний приют.
Подготовка автомобиля к зиме. Начинается она, как правило, с подбора шин. Для владельцев легкого коммерческого транспорта, а их по данным «Автостат» в России более 4 млн, этот процесс особо важен. От надежности шин зависят безопасность пассажиров и сохранность грузов. Так что же выбрать? С шипами или без них?
В традиционной культуре многих народов Запада и Востока большое внимание уделяли нравственности человека, как первооснове и залогу хорошего физического здоровья. Так древняя китайская медицина и древние методы совершенствования рассматривали человека как единое целое, полагая, что всё взаимосвязано: мысли, поступки и физическое состояние. Поэтому в восточных традиционных практиках самосовершенствования придаётся большое значение повышению моральных качеств.
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