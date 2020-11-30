Кудрин: число бедных в России увеличится на миллион по итогам года

По итогам 2020 года из-за пандемии коронавирусной инфекции число бедных в России увеличится на 1 млн человек, а экономический спад достигнет 4,5%, считает глава Счетной палаты Алексей Кудрин.

«Для меня как экономиста проблема в том, что после того, как последние лет 5 до COVID уровень жизни у нас упал примерно на 10%, то уже за этот год у нас падение будет очень высоким. По второму кварталу это больше 8% падения жизненного уровня, в третьем квартале уже 4,5%», — сказал он во время выступления на общероссийском гражданском форуме.

Он добавил, что вся мировая экономика падает примерно на 4% и «даже китайская растет меньше, чем обычно».

«Это означает, что это новая реальность для всего мира», — заключил Кудрин.

Росстат сообщал, что по итогам января-сентября 2020 года реальные располагаемые доходы россиян снизились на 4,3%. Реальные доходы россиян не сокращались так сильно с 1999 года. Тогда падение по итогам года достигло 12,3%.

Уровень жизни за время пандемии снизился у многих. Десятки людей потеряли работу, прежде всего, это работники ресторанной сферы и туристического бизнеса. Те, за кем рабочие места сохранились, просто столкнулись со снижением заработной платы. Но как выживать на 25 тысяч рублей в месяц при таких-то ценах? Может быть действительно чиновникам все-таки стоит обратить внимание на бедные слои населения? Заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев недавно правда предложил ввести в стране минимальный гарантированный неприкосновенный доход для всех. Вот только откуда взять такие деньжищи? В общем одни сплошные вопросы, на которые нет ответов.



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Polit.ru

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