В разгар пандемии Путину не доверяет 30 процентов россиян

Президент Владимир Путин провел расширенное заседание президиума Госсовета, по итогам которого дал ряд поручений. Они коснулись поддержки детей, родители которых не платят алименты, поддержки малоимущих семей, стимулирования рождаемости, развития телемедицины и внутреннего водного транспорта, а также...
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Согласно данным опроса Фонда «Общественное мнение» (ФОМ), 30% россиян не доверяют президенту страны Владимиру Путину.
60% опрошенных граждан России заявили, что доверяют главе государства, оставшиеся 10% затруднились с ответом.
62% респондентов сообщили, что довольны работой Владимира Путина на своем посту, опрошенных россиян, 24% отметили, что Путин не справляется с обязанностями, 14% участников интервью не смогли оценить, плохо или хорошо работает президент.
По данным ФОМ, почти половина опрошенных россиян — 48% — считают, что правительство России работает плохо, 36% респондентов устраивает деятельность кабинета министров.
48% опрошенных высоко оценили работу премьер-министра России Михаила Мишустина, 20% заявили, что Мишустин плохо справляется с поставленными задачами. Больше трети граждан страны — 32% — не смогли оценить работу премьер-министра.
Опрос фонда показал, что в рейтинге партий первом месте находится «Единая Россия», за нее на ближайших выборах свои голоса отдали бы 30% опрошенных россиян. На втором месте — любая другая партия кроме парламентских (16%), на третьем — КПРФ (13%), на четвертом — ЛДПР (10%), на пятом — «Справедливая Россия» (6%).
В июле «Левада-центр» сообщал, что рейтинг доверия жителей России к президенту Владимиру Путину упал на 12% с начала года и сейчас держится на уровне 23%. В ноябре 2017 года рейтинг доверия Путину был выше на 36% и составлял 59%.
За сухими цифрами отчетов и рейтингов всегда стоят живые люди, их судьбы, реальная ситуация в стране, которая и раньше, и сейчас оставляет желать лучшего. Расслоение населения на богатых и бедных, ощутимое падение доходов граждан, трудности у малого и среднего бизнеса, процветание коррупции, недальновидное реформаторство, риски безработицы и т.д. Пандемия еще более оголила проблемы, ведь многое усугубляется. Интересно, как покажет себя шкала рейтинга президента после «снисхождения с трона» коронавируса и вообще влияет ли подобная рейтинговая аналитика на принятие каких-либо действий в верхах?
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