В разгар пандемии Путину не доверяет 30 процентов россиян

Согласно данным опроса Фонда «Общественное мнение» (ФОМ), 30% россиян не доверяют президенту страны Владимиру Путину.

60% опрошенных граждан России заявили, что доверяют главе государства, оставшиеся 10% затруднились с ответом.

62% респондентов сообщили, что довольны работой Владимира Путина на своем посту, опрошенных россиян, 24% отметили, что Путин не справляется с обязанностями, 14% участников интервью не смогли оценить, плохо или хорошо работает президент.

По данным ФОМ, почти половина опрошенных россиян — 48% — считают, что правительство России работает плохо, 36% респондентов устраивает деятельность кабинета министров.

48% опрошенных высоко оценили работу премьер-министра России Михаила Мишустина, 20% заявили, что Мишустин плохо справляется с поставленными задачами. Больше трети граждан страны — 32% — не смогли оценить работу премьер-министра.

Опрос фонда показал, что в рейтинге партий первом месте находится «Единая Россия», за нее на ближайших выборах свои голоса отдали бы 30% опрошенных россиян. На втором месте — любая другая партия кроме парламентских (16%), на третьем — КПРФ (13%), на четвертом — ЛДПР (10%), на пятом — «Справедливая Россия» (6%).

В июле «Левада-центр» сообщал, что рейтинг доверия жителей России к президенту Владимиру Путину упал на 12% с начала года и сейчас держится на уровне 23%. В ноябре 2017 года рейтинг доверия Путину был выше на 36% и составлял 59%.

За сухими цифрами отчетов и рейтингов всегда стоят живые люди, их судьбы, реальная ситуация в стране, которая и раньше, и сейчас оставляет желать лучшего. Расслоение населения на богатых и бедных, ощутимое падение доходов граждан, трудности у малого и среднего бизнеса, процветание коррупции, недальновидное реформаторство, риски безработицы и т.д. Пандемия еще более оголила проблемы, ведь многое усугубляется. Интересно, как покажет себя шкала рейтинга президента после «снисхождения с трона» коронавируса и вообще влияет ли подобная рейтинговая аналитика на принятие каких-либо действий в верхах? Еще в связи с поднятой темой читайте также: Академик РАН: властям пора поговорить с людьми, иначе акции протеста не заставят себя ждать

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Polit.ru

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