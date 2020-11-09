Печальная статистика: убыль населения в России ускорилась не на шутку

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Естественная убыль населения России в период с января по июль 2020 года выросла более чем на 30% по сравнению с прошлым годом и составила 316,3 тыс. человек.
В ведомстве отметили, что демографическая обстановка в стране неблагоприятная. Причем естественная убыль населения увеличивается пятый год подряд.
Согласно данным доклада Счетной палаты, в 78 регионах России снизилось число родившихся, а в 62 — выросло число умерших. В среднем по стране число умерших в 1,4 раза превысило число родившихся, при этом в 41 субъекте это превышение составило 1,5-2,4 раза.
В первом полугодии текущего года родились 811,7 тыс. человек — это на 48,7 тыс. человек (5,7%) меньше, чем за аналогичный период 2019 года. Число умерших за этот же период возросло на 57,9 тыс. человек (5,1%) и составило 1,128 млн человек. Миграционный прирост в условиях карантинных ограничений компенсировал естественную убыль населения только на 20,6%.
Численность постоянного населения России на 1 августа 2020 года составила 146,5 млн человек. С начала года она сократилась на 251,1 тыс. человек (0,17%). В аналогичном периоде предыдущего года было зафиксировано снижение численности населения на 55,8 тыс. человек (0,04%).
Счетная палата отмечает, что численность экономически занятых россиян также сократилась. По сравнению с 2019 годом она уменьшилась почти на 1,6 млн человек и составила 70,5 млн человек. Уровень безработицы в сентябре достиг максимума с 2012 года — 6,3%. Общее число безработных в России составляет 4,2 млн человек.
Естественная убыль населения России с 2018 года не компенсируется притоком мигрантов и общая численность жителей страны продолжает сокращаться. По данным Росстата на 1 января 2020 года, численность населения составляла 146,748 млн человек. В 2018 году численность снизилась на 99,7 тыс. человек, в 2019 году — на 32,1 тыс.
В июле президент России Владимир Путин подписал указ, по которому к 2030 году в России должен быть обеспечен устойчивый рост численности населения с учетом миграции.
В октябре правительство резко ухудшило прогноз по убыли населения России. По его оценке, в 2020 году на фоне пандемии коронавирусной инфекции численность населения России сократится на 352,5 тыс. человек. Это в десять раз больше, чем в 2019 году. По подсчетам правительства, через пять лет число жителей страны может сократиться на 1,2 млн.
По мнению директора Института демографии ВШЭ Анатолия Вишневского, при снижающемся коэффициенте рождаемости общая численность населения России в условиях естественной убыли населения может расти только за счет мигрантов. Однако без экономического роста даже Россия не сможет достичь необходимых масштабов миграции, полагает эксперт.
Демографические проблемы давненько Россию преследуют, и коронавирус лишь усугубит эту тревожную ситуацию. Не сам вирус, конечно, а тот эффект, который своим явлением он дал и еще даст экономике. Без перспектив работы, с урезанным трудовым днем, вообще оставшись без бизнеса и прочее – разве в таких и подобных ситуациях будут люди настраиваться на большую семью? Одного-двух прокормить бы, и то реально не всем. Помощь от государства семьям с ребятишками, есть, конечно. Но, наверное, она недостаточная. Если и пару детей мамы и папы заводят с оглядкой, не чувствуя под ногами твердой финансовой почвы.
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