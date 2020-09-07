«Спутник V» ждет третьего этапа проверки

Наблюдать за добровольцами на III этапе испытания российской вакцины будут полгода.

Российская вакцина успешно прошла два этапа исследований, скоро начнется третий

Наблюдение за добровольцами в рамках третьего этапа исследований вакцины от коронавируса «Спутник V» продлится минимум полгода. Об этом сообщили в Научно-исследовательском центре им. Н. Ф. Гамалеи.

«Вакцина „Спутник V“ развезена в медцентры, вакцинация добровольцев в рамках III этапа исследований начнется в ближайшее время. Наблюдение за добровольцами в рамках третьего этапа исследований продлится минимум полгода», — рассказал собеседник ТАСС.

Отмечается, что Центр имени Н. Ф. Гамалеи планирует в ближайшее время получить разрешение на выпуск партии вакцины.

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