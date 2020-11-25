Против рака применят «ножницы»

Врач-терапевт, кандидат медицинских наук Андрей Кондрахин рассказал, на какие признаки стоит обращать внимание, если есть подозрение на заражение новой коронавирусной инфекцией. Отмечается, что около трети людей переносят болезнь...
В Израиле разработали технологию для борьбы с раком, не наносящую вреда здоровым клеткам.
Сами ученые сравнивают свой метод с «микроскопическими ножницами», нацеленными на опухоль, пишет Times of Israel. Он основан на системе редактирования генов CRISPR Cas-9, которая позволяет вносить точечные изменения в ДНК без побочных эффектов.
Инъекция состоит из информационной РНК, которая «кодирует» функцию «ножниц» для вырезания ДНК, системы для идентификации раковых клеток, а также липидных наночастиц.
По словам профессора Дэна Пира, новаторский способ может уничтожить опухоль за три курса лечения увеличить продолжительность жизни онкобольных. Эксперименты на мышах уже продемонстрировали эффективность такого подхода.
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Период сезонной заболеваемости простудой в наших широтах длится, начиная с осени и до весны. В этом году ситуация немного изменилась, так как появилась новая инфекция COVID-19. Особенно осторожными к своему здоровью должны быть онкопациенты, так как они обладают повышенной восприимчивостью к патогенным микроорганизмам.
Диета при гепатите С не может использоваться в качестве самостоятельного метода терапии. Однако правильно организованное питание нормализует обменные процессы, снижает токсическое воздействие на печень, уменьшает интенсивность развития побочных реакций, возникающих на фоне противовирусной терапии, и улучает общее самочувствие пациента. И напротив, пренебрежение рекомендациями ослабляет сопротивляемость организма к вирусам и увеличивает продолжительность реабилитационного периода.
В традиционной культуре многих народов Запада и Востока большое внимание уделяли нравственности человека, как первооснове и залогу хорошего физического здоровья. Так древняя китайская медицина и древние методы совершенствования рассматривали человека как единое целое, полагая, что всё взаимосвязано: мысли, поступки и физическое состояние. Поэтому в восточных традиционных практиках самосовершенствования придаётся большое значение повышению моральных качеств.
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