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Против рака применят «ножницы»
По инф. rosbalt.ru   
25 Ноября 2020 г.
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В Израиле разработали технологию для борьбы с раком, не наносящую вреда здоровым клеткам.

Против рака применят «ножницы»

Сами ученые сравнивают свой метод с «микроскопическими ножницами», нацеленными на опухоль, пишет Times of Israel. Он основан на системе редактирования генов CRISPR Cas-9, которая позволяет вносить точечные изменения в ДНК без побочных эффектов.

Инъекция состоит из информационной РНК, которая «кодирует» функцию «ножниц» для вырезания ДНК, системы для идентификации раковых клеток, а также липидных наночастиц.

По словам профессора Дэна Пира, новаторский способ может уничтожить опухоль за три курса лечения увеличить продолжительность жизни онкобольных. Эксперименты на мышах уже продемонстрировали эффективность такого подхода.

По инф. rosbalt.ru

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