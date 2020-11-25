Против рака применят «ножницы»

В Израиле разработали технологию для борьбы с раком, не наносящую вреда здоровым клеткам.

Сами ученые сравнивают свой метод с «микроскопическими ножницами», нацеленными на опухоль, пишет Times of Israel. Он основан на системе редактирования генов CRISPR Cas-9, которая позволяет вносить точечные изменения в ДНК без побочных эффектов.

Инъекция состоит из информационной РНК, которая «кодирует» функцию «ножниц» для вырезания ДНК, системы для идентификации раковых клеток, а также липидных наночастиц.

По словам профессора Дэна Пира, новаторский способ может уничтожить опухоль за три курса лечения увеличить продолжительность жизни онкобольных. Эксперименты на мышах уже продемонстрировали эффективность такого подхода.

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По инф. rosbalt.ru

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