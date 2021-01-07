Права обладателей «паспортов вакцинирования» от коронавируса: какими они будут?

О том, что мир после коронакризисного 2020 года изменится до неузнаваемости, сегодня не говорят только ленивые. Причем, у каждого эксперта на этот счет есть свое мнение. Не так давно российские эксперты даже пытались сделать прогноз относительно того, с какими полезными изменениями человечество выйдет из ямы, в которую ее погрузила пандемия в 2020 году, найдя в последствиях перенесенного «бедствия» немало позитивных моментов.

Впрочем, эти прогнозы делались на ближайшие четверть века, между тем борьба с пандемией и негативными экономическими и социальными последствиями, которые она принесла, продолжается здесь и сейчас. А мир меняется, мягко говоря, прямо у нас под ногами и на глазах. Чего стоит колоссальное количество разработанных учеными за столь короткий промежуток времени вакцин, на которых уповает едва ли не все человечество, рассчитывая добиться положительной динамики снижения заболеваемости и возвращения к нормальной жизни или хотя бы восстановления частичной экономической активности.

Программа вакцинации, к слову, уже запущена во многих странах мира, в их число входит и Россия. Не так давно в Минздраве даже рапортовали о 800 тысячах получивших вакцину гражданах. А спустя какое-то время стало известно о том, что в стране вводятся специальные сертификаты для граждан, привившихся от COVID-19, которые тут же прозвали «паспортом вакцинированного». Причем, как отметил лично президент Владимир Путин, правительству в срок до 20 января предстоит решить вопрос о международном признании этих сертификатов. О том, какие права получат обладатели этого нового для всех документа, а также в каких правах могут быть ограничены те, кто им не располагает, журналисты «Дождя» поинтересовались у иммунолога и эксперта по общественному здоровью Николая Крючкова.

«С января в России начали выдавать «паспорта вакцинированных», их можно получить в личном кабинете на сайте госуслуг — выдаваться документ будет в автоматическом режиме всем, кто сделал прививку. Накануне президент России Владимир Путин потребовал придать российским паспортам вакцинации так называемый международный статус, что, видимо, не очень просто. Есть вероятность, что свободное перемещение по миру в ближайшем будущем будет доступно только обладателям таких документов. Что это значит? Действительно ли нас ждет документ, который будет разграничивать людей в правах — скажем, на пересечение границ?» — такой вопрос был задан специалисту в рамках беседы в эфире канала.

В ответ на это Крючков отметил, что на данный момент точно определить рамки прав вакцинированных и невакцинированных людей не представляется возможным. Кроме того, по мнению специалиста, речь на данный момент идет о попытке «прощупать» общественное мнение по данной теме.

«Точный ответ на этот вопрос, наверное, никто сейчас не даст, поскольку сейчас по сути тестируется общественное мнение — не только в России, но и в других странах. Мы знаем, что первыми с подобным предложением в общественное пространство вышли британские власти, сейчас данную возможность рассматривают в США, ЕС и России. Весь вопрос не в самом факте наличия подобных документов о прохождении вакцинации, в этом ничего страшного нет — вся суть вопроса именно в том, какими правами и ограничениями будут обладать те, кто вакцинировался, и те, кто не вакцинировался»

А вот на вопрос о том, какими потенциально дополнительными правами могут обладать люди, у которых есть такие паспорта, в обозримой перспективе, иммунолог отметил, прежде всего, право на передвижение.

«В числе основных сейчас, конечно, выделяется право на передвижение, а именно пользование услугами авиакомпаний — то самое право на пересечение границ. Думаю, не все территории, не все страны, не все регионы будут принимать людей без таких паспортов. Сейчас обсуждается международная линия о том, как должны совместно признаваться документы из разных стран. В первую очередь, речь идет об авиаперевозках. Далее — путешествия на железнодорожном или автомобильном транспорте. Какие еще — сказать сложно, предложения выдвигаются самые разные, и насколько это все будет принято, сказать сложно. То, что касается перевозок — вот здесь наверняка», — рассказал Николай Крючков.

Предположения о правах на передвижение, наверное, логичные в соответствии с сегодняшней эпидемической обстановкой в мире, но не радостные. Особенно для тех, кто не может поставить прививку в силу ограничений от нее – не всем же поголовно она подходит. А ведь есть еще просто несогласные вакцинироваться в силу своих соображений. И если рамки по передвижению станут реальными, что останется таким людям? Довольствоваться только той территорией, где они живут? Крепко запертые без замков, получается?

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