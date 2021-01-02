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Лечение от коронавируса с алкоголем не совместимо!
По инф. Российской газеты   
02 Января 2021 г.
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В Роспотребнадзоре призвали не совмещать алкоголь с лекарствами от COVID-19.

Лечение от коронавируса с алкоголем не совместимо!

Тем, кто принимает лекарства от коронавируса, не стоит употреблять алкоголь даже в Новый год. Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова в эфире телеканала «Россия-1».

Она подчеркнула, что прием лечебных препаратов несовместим с алкогольными напитками. По словам Поповой, это «абсолютная аксиома», поэтому рисковать, особенно в новогоднюю ночь, не стоит.

Ранее Попова назвала ситуацию с коронавирусом в России неоднозначно стабильной и предупредила, что многое будет зависеть от того, как россияне проведут новогодние праздники. Глава Роспотребнадзора посоветовала не устраивать большие застолья с людьми, с которыми давно не виделись, лучше провести новогодние праздники на свежем воздухе, заниматься спортом.

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