Лечение от коронавируса с алкоголем не совместимо!

В Роспотребнадзоре призвали не совмещать алкоголь с лекарствами от COVID-19.

Тем, кто принимает лекарства от коронавируса, не стоит употреблять алкоголь даже в Новый год. Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова в эфире телеканала «Россия-1».

Она подчеркнула, что прием лечебных препаратов несовместим с алкогольными напитками. По словам Поповой, это «абсолютная аксиома», поэтому рисковать, особенно в новогоднюю ночь, не стоит.

Ранее Попова назвала ситуацию с коронавирусом в России неоднозначно стабильной и предупредила, что многое будет зависеть от того, как россияне проведут новогодние праздники. Глава Роспотребнадзора посоветовала не устраивать большие застолья с людьми, с которыми давно не виделись, лучше провести новогодние праздники на свежем воздухе, заниматься спортом.

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