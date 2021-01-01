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Пожилым немцам по ошибке ввели пятикратную дозу вакцины
По инф. rosbalt.ru   
01 Января 2021 г.
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Пятикратную дозу вакцины от коронавируса получили восемь сотрудников дома для престарелых в немецком городе Штральзунд (регион Передняя Померания — Рюген).

Пожилым немцам по ошибке ввели пятикратную дозу вакцины

По данным местной администрации, все сотрудники входят в так называемую «группу риска» по возрасту — им от 66 до 82 лет. Им ставили вакцину компаний Pfizer и BioNTech, одобренную к применению в ФРГ.

Г лава администрации Штефан Карт выразил надежду, что у вакцинированных не появятся тяжелые побочные эффекты. Произошедшее он назвал единичным случаем, связанным с человеческим фактором.

Отмечается, что у четверых сотрудников уже появились симптомы, схожие с гриппом, поэтому их доставили в больницу.

По инф. rosbalt.ru

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