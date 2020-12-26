Привитым от COVID-19 нужно соблюдать некоторые правила

Роспотребнадзор: как жить после вакцинации от COVID-19.

Представители Роспотребнадзора рассказали, какие правила следует соблюдать после введения вакцины против новой коронавирусной инфекции. Отмечается, что прививка делается двукратно.

«Следует избегать стрессов для организма, таких как переохлаждение и перегрев, употребления в пищу продуктов, которые могут спровоцировать аллергическую реакцию», — уточнили в пресс-службе ведомства.

Масштабная вакцинация в России стартовала в начале декабря. 4 декабря была объявлена запись на прививку от коронавируса в Москве. Постепенно список людей, которые могут ввести препарат расширяется.

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По инф. argumenti.ru



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