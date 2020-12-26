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Привитым от COVID-19 нужно соблюдать некоторые правила

По инф. argumenti.ru   
26 Декабря 2020 г.
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Роспотребнадзор: как жить после вакцинации от COVID-19.

Привитым от COVID-19 нужно соблюдать некоторые правила

Представители Роспотребнадзора рассказали, какие правила следует соблюдать после введения вакцины против новой коронавирусной инфекции. Отмечается, что прививка делается двукратно.

«Следует избегать стрессов для организма, таких как переохлаждение и перегрев, употребления в пищу продуктов, которые могут спровоцировать аллергическую реакцию», — уточнили в пресс-службе ведомства.

Масштабная вакцинация в России стартовала в начале декабря. 4 декабря была объявлена запись на прививку от коронавируса в Москве. Постепенно список людей, которые могут ввести препарат расширяется.

По инф. argumenti.ru

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