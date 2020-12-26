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Привитым от COVID-19 нужно соблюдать некоторые правила
|По инф. argumenti.ru
|26 Декабря 2020 г.
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Роспотребнадзор: как жить после вакцинации от COVID-19.
Представители Роспотребнадзора рассказали, какие правила следует соблюдать после введения вакцины против новой коронавирусной инфекции. Отмечается, что прививка делается двукратно.
«Следует избегать стрессов для организма, таких как переохлаждение и перегрев, употребления в пищу продуктов, которые могут спровоцировать аллергическую реакцию», — уточнили в пресс-службе ведомства.
Масштабная вакцинация в России стартовала в начале декабря. 4 декабря была объявлена запись на прививку от коронавируса в Москве. Постепенно список людей, которые могут ввести препарат расширяется.
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