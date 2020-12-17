Вакцинацию от COVID-19 включат в национальный календарь прививок

Вакцины от коронавирусной инфекции будут включены в национальный календарь профилактических прививок. Распоряжение об этом подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

Эффективность вакцины «Спутник V» в заключительной контрольной точке составила 91,4%, сообщил официальный сайт проекта. Эффективность против тяжелых случаев составила 100%, утверждают создатели препарата.

Сейчас в календарь профилактических прививок включены прививка от гриппа, кори, краснухи, гепатита В, туберкулеза, дифтерии, коклюша, столбняка другие.

Антиковидную вакцину «Спутник V» доставили в каждый регион страны к 15 декабря. Вакцинация началась по всей территории России, сказал министр здравоохранения Михаил Мурашко на заседании совета по борьбе с распространением коронавируса.

Опрос ВЦИОМ показал, что 52% жителей России не собираются делать прививку от коронавируса.

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Polit.ru

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