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Онколог рассказал об органах — мишенях и «помолодевшем» раке
По инф. Российской газеты   
30 Августа 2020 г.
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Определенные органы в теле человека в большей степени подвержены онкологическим заболеваниям. Причем это характерно не только для жителей России. Такие же тенденции проявляются и в других странах.

Онколог рассказал об органах — мишенях и «помолодевшем» раке

На ранних стадиях онкологические заболевания хорошо поддаются лечению

Как рассказал радиостанции «Говорит Москва» заведующий онкохирургическим отделением опухолей кожи и мягких тканей Московского клинического научно-практического центра имени Логинова Константин Титов, наиболее распространены рак легкого, молочной железы (у женщин), а также рак кожи, толстой и прямой кишки, предстательной железы.

Однако эксперт подчеркивает, что в случае раннего выявления онкозаболевания при отсутствии метастазов лечение избавляет от опухоли в 80–90 процентах случаев. Причем в подобных ситуациях применяются менее агрессивные лечебные процедуры.

Также Константин Титов не согласился с точкой зрения о «помолодевшем» раке. По его словам, скрининговые программы позволяют выявлять онкозаболевания довольно рано, но это вовсе не значит, что молодежь страдает от рака в большей степени.

«Вообще рак — это на 90 процентов приобретенная болезнь, от которой чаще всего страдают люди пожилого возраста. Конечно, болеют и дети, но редко; реже, чем пожилые, болеет молодежь», — говорит онколог.

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