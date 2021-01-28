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Не стоит покупать вакцину в интернете, ее вам могут предлагать мошенники
|Марина Слиж, 1rre.ru
|28 Января 2021 г.
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Современные мошенники пытаются нагреть руки буквально на всем, в том числе и на вакцине от коронавируса. К примеру, в интернете стартовала массовая продажа такого препарата. Джентльмены удачи предлагают соотечественникам приобрести вакцину зарубежного производства. В Роскачестве россиян предупредили о мошеннических схемах в Сети. Опять что ли обман? Разбираемся.
Покупка вакцины по интернету – может не стоит?
Мошенники дезинформируют граждан, пользуясь их недоверием к вакцине отечественного производства. Препараты от компаний Pfizer и Moderna продаются нелегально, и заплатить за них придется баснословную сумму. При этом официально вакцины в страну еще не поставляются, и будут ли поставляться, остается непонятым.
Продавцов заграничной вакцины в Роскачестве называют настоящими мошенниками. Оплачивая покупку, россияне могут так и не получить товар или же получить, но совсем не тот, на который рассчитывали. Под видом вакцины аферисты могут продавать что угодно, в том числе и вредные для организма вещества.
Временно ограниченный доступ к отечественной вакцине от коронавируса заставляет россиян доверять подобным «продавцам». Но медики предупреждают, что самовольная вакцинация, как и самолечение тяжелой болезни, очень опасно для жизни пациентов.
Встречая мошеннические предложения в Сети, необходимо сообщать о них в правоохранительные органы, а не становиться наивной и доверчивой жертвой тех, кто в пандемии увидел шанс для обогащения.
Опасности онлайн-покупки вакцины
Покупка некачественной вакцины, а то и вовсе не вакцины, опасна не только для физического здоровья россиян. Переход по сторонним ссылкам, разглашение личных данных и сведений о банковском счете грозит их благосостоянию.
Сомнительные сайты всегда требуют регистрации с указанием данных клиента, и прохождение этого этапа несет угрозу той информации, которая хранится в памяти гаджета. Пароли, контакты и другая информация считываются специально запущенными вирусами без ведома владельца телефона или компьютера.
Опасность несет и оплата онлайн. Стоит помнить, что процедура не требует от покупателя введения дополнительных данных: достаточно лишь указать номер карты, с которой будут списаны средства. Секретные коды, пин-коды и личные сведения при разглашении могут стать собственностью мошенников в Сети.
В конце января 2021 года в Министерстве здравоохранения обещают расширить список россиян, которые могут сделать прививку от коронавируса в ближайшей к дому поликлинике или больнице. Во многих регионах вакцинация уже проводится не только для групп риска, но и для всех желающих. Старт массовой вакцинации минимизирует необходимость покупки фальшивых и нелегальных препаратов.
Мошенникам не вложишь в сердца и головы совесть, и поэтому, конечно, самим гражданам стоит опасаться действий аферистов, в том числе и их схем с вакциной. В официальных источниках дается достаточно информации о том, чем соотечественники от COVID-19 могут привиться. Не лучше ли поступать в случае, когда речь идет о здоровье, особо разумно?
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