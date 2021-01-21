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В Москве заработали выездные бригады вакцинации против коронавируса
По инф. rosbalt.ru   
21 Января 2021 г.
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Власти Москвы решили организовать выездные бригады вакцинации от коронавируса в популярных городских локациях.

В Москве заработали выездные бригады вакцинации против коронавируса

Как сообщила вице-мэр Анастасия Ракова, с сегодняшнего дня выездные бригады заработали в театре «Геликон-опера», фудмолле «Депо», во флагманском офисе «Мои документы» ЦАО в ТРЦ «Афимолл Сити», а также в торговых центрах «Океания» и «Город».

Чиновница отметила, что сделать прививку в местах работы мобильных бригад можно бесплатно и без записи. Соблюдение всех санитарно-эпидемиологических требований обеспечено. Ракова уточнила, что вакцинацию проводят врачи городских поликлиник. Перед прививкой пациенты в обязательном порядке проходят предварительный осмотр врачом, добавила вице-мэр.

С графиком работы выездных бригад можно ознакомиться на сайте mos.ru.

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