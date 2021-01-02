Член комиссии Мосгордумы по безопасности, спорту и молодежной политике Наталия Метлина предупредила об усилившейся активности мошенников, которые предлагают пожилым людям обработку вентиляции от коронавируса.
По ее словам, способов обмануть пожилых очень много: им постоянно предлагают «волшебные» лекарства и устройства, навязывают приборы, которые якобы спасут от всех бед.
«В период пандемии москвичи преклонного возраста в еще большей опасности: пенсионеры находятся на самоизоляции, а дети не могут их навещать из-за страха занести инфекцию, поэтому не всегда есть возможность оградить своих близких от злоумышленников, — объяснила депутат агентству «Москва». — На этом фоне мошенники становятся еще более активными. Теперь в их арсенале еще и «обработка вентиляции в квартире от коронавирусной инфекции» и установка специальных «фильтров». Такие фиктивные услуги в Москве оцениваются едва ли не в 60 тысяч рублей.
По словам Метлиной, нужно проявлять бдительность. «Доказать, что это мошенничество, довольно сложно, так как эти граждане оформляют все по закону — подписывают договор, оформляют платежные документы. Все как у обычных дезинфекторов, только по чудовищным ценам, — говорит она. — Вернуть свои деньги, наказать преступников в таком случае очень непросто. Но это не отменяет того факта, что это циничный обман доверчивых, тревожащихся за здоровье пенсионеров».
Пенсионеры с их наивностью частенько становятся жертвами жуликов, но надеемся, что вы, дорогой читатель, как человек современный и трезвомыслящий, на подобное никогда не купитесь. И обязательно расскажите об этом новом способе мошенничества своим друзьям и знакомым.
А вот еще примеры заголовков о пенсионерах, которых обвели вокруг пальца:
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Расскажите об этом своим друзьям!
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Предлагают обработку вентиляции от коронавируса? Это мошенники!
Член комиссии Мосгордумы по безопасности, спорту и молодежной политике Наталия Метлина предупредила об усилившейся активности мошенников, которые предлагают пожилым людям обработку вентиляции от коронавируса.
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