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Предлагают обработку вентиляции от коронавируса? Это мошенники!
По инф. Российской газеты   
02 Января 2021 г.
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Член комиссии Мосгордумы по безопасности, спорту и молодежной политике Наталия Метлина предупредила об усилившейся активности мошенников, которые предлагают пожилым людям обработку вентиляции от коронавируса.

Предлагают обработку вентиляции от коронавируса? Это мошенники!

По ее словам, способов обмануть пожилых очень много: им постоянно предлагают «волшебные» лекарства и устройства, навязывают приборы, которые якобы спасут от всех бед.

«В период пандемии москвичи преклонного возраста в еще большей опасности: пенсионеры находятся на самоизоляции, а дети не могут их навещать из-за страха занести инфекцию, поэтому не всегда есть возможность оградить своих близких от злоумышленников, — объяснила депутат агентству «Москва». — На этом фоне мошенники становятся еще более активными. Теперь в их арсенале еще и «обработка вентиляции в квартире от коронавирусной инфекции» и установка специальных «фильтров». Такие фиктивные услуги в Москве оцениваются едва ли не в 60 тысяч рублей.

По словам Метлиной, нужно проявлять бдительность. «Доказать, что это мошенничество, довольно сложно, так как эти граждане оформляют все по закону — подписывают договор, оформляют платежные документы. Все как у обычных дезинфекторов, только по чудовищным ценам, — говорит она. — Вернуть свои деньги, наказать преступников в таком случае очень непросто. Но это не отменяет того факта, что это циничный обман доверчивых, тревожащихся за здоровье пенсионеров».

Пенсионеры с их наивностью частенько становятся жертвами жуликов, но надеемся, что вы, дорогой читатель, как человек современный и трезвомыслящий, на подобное никогда не купитесь. И обязательно расскажите об этом новом способе мошенничества своим друзьям и знакомым.

А вот еще примеры заголовков о пенсионерах, которых обвели вокруг пальца:

  • Расскажите об этом своим друзьям!

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