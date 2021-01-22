Президент Туркмении разрешил зарегистрировать «конкурентов» российской вакцины

11 февраля 2021 года по Восточному календарю наступает год Быка (Белого или Металлического). Но в наше время "все смешалось в доме Облонских" - и многие европейцы считают началом смены "животного-покровителя" 1 января, т.е. сегодня. Несмотря на эту очевидную путаницу - идем навстречу желающим...
В Туркмении можно будет привиться от коронавируса, выбрав из ряда препаратов. Страна ранее зарегистрировала «Спутник V», а теперь готова регистрировать другие вакцины.
Соответствующее решение принял президент Гурбангулы Бердымухамедов, вот только при его принятии он руководствовался заботой не о соотечественниках, а об иностранцах.
Как говорится в статье правительственного СМИ «Нейтральный Туркменистан», в страну в этом году съедутся спортсмены из десятков государств для участия в чемпионате мира по велотреку, а также в отборе на теннисный Кубок Дэвиса. Для них-то и предусматривается «вакцинное разнообразие».
По обещанию главы государства, иностранные атлеты будут вакцинированы бесплатно. Лидер страны, население которой считается одним из самых нищих в мире, сказал, что «для этого у нас есть все возможности».
Ранее Бердымухамедов, врач по образованию, предложил согражданам лечиться в пандемию дедовским способом. Государство при этом официально не признает наличия в Туркмении коронавирусных больных.
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Средний ежемесячный платеж в счет погашения просроченного долга в России по итогам минувшего года составил около 4 тыс. рублей, подсчитали в Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств (НАПКА).
За попытки протестовать на улицах граждан стали хватать со зверской активностью, заявил депутат петербургского ЗакСобрания Борис Вишневский. На заседании в Мариинском дворце парламентарий поднял проблему разгона одиночных пикетов в поддержку Навального и за зеленые насаждения в Петербурге.
В башкирской столице толпа потребовала встречи с главой региона Радием Хабировым. Люди были разгневаны тем, что получили квитанции об оплате жилищно-коммунальных услуг с непредсказуемым удорожанием стоимости тепла.
В мире разнообразных косметических процедур сейчас очень популярны лазерные технологии. Например, актуально такое предложение как лазерная эпиляция. Это метод представляет собой радикальное удаление волос. Волосяные фолликулы разрушаются при помощи лазерного излучения. Например, востребованное предложение для многих представительниц слабого пола – лазерная эпиляция глубокого бикини. Для проведения такой процедуры, к слову, можно обратиться в центр лазерной эпиляции «Onyx Clinic» (город Москва).
Компьютеры давно перестали быть элементом фантастики. С 1971 года, когда в продажу поступил первый персональный процессор от компании Intel, и начала 1990-х, когда началась массовая поставка компьютеров в Россию, прошло много лет, и теперь невозможно представить обыденную жизнь без использования сложной вычислительной техники.
В Государственной противопожарной службе Якутии рассказали об обледеневших костюмах пожарных. Недавно в социальных сетях широко распространился ролик, на котором спасателей очищают ото льда с помощью напильника и молотка.
Старики столкнулись с неожиданной проблемой при получении льготных медикаментов в поликлиниках. Получился весьма порочный замкнутый круг - из-за попытки ввести льготную доставку лекарств люди получают ненужные таблетки и не могут добиться нужных.
Одна из самых обсуждаемых тем в России – возвращение Алексея Навального из Германии на родные просторы и его задержание. Известно, что ФСИН хочет заменить условный срок оппозиционера по делу «Ив Роше» на реальный. Но и сторонники Навального не бездействуют, например, 19 января Сеть взорвало опубликованное ими расследование о «дворце Путина» под Геленджиком. За тем, как будут дальше разворачиваться события, не следит сейчас только ленивый. А мы предлагаем узнать пару версий о подводных камнях интриги, озвученных изданием "Собеседник". Это, акцентируем, всего лишь версии.
Второй Восточный окружной военный суд приговорил к 24,5 годам колонии строгого режима рядового срочной службы Рамиля Шамсутдинова. Осенью 2019 года он расстрелял восьмерых сослуживцев в Забайкальском крае.
Нередко блогеры обращаются в своих постах к историям из собственной жизни. Но есть также и те, кому и о ситуациях, происходящих с другими людьми, рассказывать тоже нравится. Например, блогеру, которая ведет на платформе Яндекс Дзен канал «Бабуля в джинсах». Она успевает и с тем, и с этим.
Новость о том, что в павильоне «Росатома» на ВДНХ появится архитектурная композиция Лавретия Берии породила ряд возмутительных выпадов со стороны рунета. Инициативу сравнивают с идеей установки памятника Гитлеру в немецком музее.
В традиционной культуре многих народов Запада и Востока большое внимание уделяли нравственности человека, как первооснове и залогу хорошего физического здоровья. Так древняя китайская медицина и древние методы совершенствования рассматривали человека как единое целое, полагая, что всё взаимосвязано: мысли, поступки и физическое состояние. Поэтому в восточных традиционных практиках самосовершенствования придаётся большое значение повышению моральных качеств.
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