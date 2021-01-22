Президент Туркмении разрешил зарегистрировать «конкурентов» российской вакцины

В Туркмении можно будет привиться от коронавируса, выбрав из ряда препаратов. Страна ранее зарегистрировала «Спутник V», а теперь готова регистрировать другие вакцины.

Соответствующее решение принял президент Гурбангулы Бердымухамедов, вот только при его принятии он руководствовался заботой не о соотечественниках, а об иностранцах.

Как говорится в статье правительственного СМИ «Нейтральный Туркменистан», в страну в этом году съедутся спортсмены из десятков государств для участия в чемпионате мира по велотреку, а также в отборе на теннисный Кубок Дэвиса. Для них-то и предусматривается «вакцинное разнообразие».

По обещанию главы государства, иностранные атлеты будут вакцинированы бесплатно. Лидер страны, население которой считается одним из самых нищих в мире, сказал, что «для этого у нас есть все возможности».

Ранее Бердымухамедов, врач по образованию, предложил согражданам лечиться в пандемию дедовским способом. Государство при этом официально не признает наличия в Туркмении коронавирусных больных.

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По инф. rosbalt.ru

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