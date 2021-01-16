Найдены растения - борцы против вирусов

Ученые обнаружили в Сибири растения с противовирусным эффектом.
Томские исследователи выявили высокий противовирусный эффект у четырех экстрактов лекарственных растений, выращенных в Сибирском ботаническом саду Томского государственного университета.
Вытяжки из растений были впервые протестированы на штаммах гриппа H1N1, который дважды за последние 100 лет приводил к развитию пандемии и ежегодно вызывает новые случаи заболеваний различной степени тяжести.
Ученые оценивали жизнеспособность клеток, которые контактировали с экстрактом и вирусом, и клеточных культур, не обработанных экстрактом.
Высокую способность к подавлению патогена показали экстракты золотого корня, копеечника и лихниса халцедонского. Наиболее выраженный противовирусный эффект был выявлен у копеечника альпийского. А экстракт из растений лихниса халцедонского показал наибольшую цитотоксичность на культуру клеток MDCK.
— Они весьма перспективны для создания препаратов, обладающих высокой эффективностью, но при этом менее токсичны и с меньшим количеством побочных эффектов, — рассказала заведующая лаборатории фитохимии лекарственных растений Сибирского ботанического сада ТГУ Лариса Зибарева.
Пока доклинические исследования данных экстрактов находятся в начальной стадии. Однако, по мнению ученых, сам факт определения высокой противовирусной активности этих растений является важным заделом для создания новых эффективных лекарств против вируса гриппа H1N1.
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