Наконец-то! Медики придумали, чем лечить тяжелых коронавирусных больных

ВОЗ сообщила о прорыве в лечении самых тяжелых больных COVID-19.

Нашли препарат, который снижает смертность среди больных COVID-19

Применение дексаметазона на 30 процентов снижает смертность среди самых тяжелых больных коронавирусной инфекцией, которые находятся на искусственной вентиляции легких, — об этом заявил глава ВОЗ доктор Тедрос Габреисус на брифинге в Женеве.

Заявление руководителя ВОЗ основывается на данных исследования о результатах применения дексаметазона у пациентов с коронавирусной инфекцией при среднетяжелом и тяжелом течении болезни, опубликованных британскими медиками. Тедрос Габреисус назвал эти результаты научным прорывом в лечении COVID-19. «Это первый препарат, который показал снижение смертности среди пациентов с COVID-19, которым требуется искусственная вентиляция легких и кислородная поддержка», — сказал Габреисус.

При терапии с применением дексаметазона, как показало исследование, смертность среди пациентов на ИВЛ снизилась на 30 процентов, а среди больных, находящихся на кислородной поддержке — на 20 процентов.

«Это отличная новость, я поздравляю правительство Великобритании, Оксфордский университет и многие больницы, и пациентов в Великобритании, которые внесли свой вклад в этот спасительный научный прорыв», — сказал глава ВОЗ.

Дексаметазон — это синтетический глюкокортикоид (ГКС), который используется с 1960-х годов для уменьшения воспаления при многих заболеваниях. «Он был включен в Примерный перечень основных лекарственных средств ВОЗ с 1977 года в нескольких составах. В настоящее время он запатентован и доступен в большинстве стран», — отметили в ВОЗ. Препарат оказывает противовоспалительное, противоаллергическое, иммунодепрессивное действие. Его используют, например, в качестве экстренной помощи для купирования тяжелых аллергических реакций, вывода из анафилактического шока. В инструкции к применению препарата также указано, что его применение показано для лечения «тяжелых инфекционных заболеваний (в сочетании с антибиотиками)».

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