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Серебренников снимет сериал про Андрея Тарковского
Олег Усков, "Российская газета"   
18 Июня 2020 г.
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Известный российский режиссер Кирилл Серебренников поставит по собственному сценарию мини-сериал о жизни и творчестве режиссера Андрея Тарковского, картины которого занимают высокие места практически во всех списках выдающихся кинополотен.

Серебренников начал работу над сериалом про Тарковского

Об этом эксклюзивно 18 июня сообщает Variety.

Продюсерами шоу выступят Илья Стюарт, Мурад Османн и Павел Буря из московской компании Hype Film. Ранее в сотрудничестве с этой студией у Серебренникова уже выходили фильмы «Ученик» и «Лето», также сейчас завершается работа над картиной «Петровы в гриппе» по роману Алексея Сальникова. Названия у проекта еще нет.

«Андрей Тарковский и его знаковые шедевры оказали огромное влияние на мировое кино, продолжая быть источником бесконечного вдохновения для кинематографистов всех поколений», — отметил Стюарт в комментарии.

Он заверил, что для них большая честь продолжать сотрудничество с Серебренниковым — «сценаристом и режиссером с действительно уникальным видением», которое они ждут не дождутся начать уже реализовывать на экраны.

Никаких углубленных подробностей по форме подачи шоу, кроме того, что это будет мини-сериал, нет. Как и дат и информации по касту.

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