Серебренников снимет сериал про Андрея Тарковского

Известный российский режиссер Кирилл Серебренников поставит по собственному сценарию мини-сериал о жизни и творчестве режиссера Андрея Тарковского, картины которого занимают высокие места практически во всех списках выдающихся кинополотен.

Об этом эксклюзивно 18 июня сообщает Variety.

Продюсерами шоу выступят Илья Стюарт, Мурад Османн и Павел Буря из московской компании Hype Film. Ранее в сотрудничестве с этой студией у Серебренникова уже выходили фильмы «Ученик» и «Лето», также сейчас завершается работа над картиной «Петровы в гриппе» по роману Алексея Сальникова. Названия у проекта еще нет.

«Андрей Тарковский и его знаковые шедевры оказали огромное влияние на мировое кино, продолжая быть источником бесконечного вдохновения для кинематографистов всех поколений», — отметил Стюарт в комментарии.

Он заверил, что для них большая честь продолжать сотрудничество с Серебренниковым — «сценаристом и режиссером с действительно уникальным видением», которое они ждут не дождутся начать уже реализовывать на экраны.

Никаких углубленных подробностей по форме подачи шоу, кроме того, что это будет мини-сериал, нет. Как и дат и информации по касту.

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Polit.ru

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