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Бедняки: что стало с их числом за годы правления Путина?
Александр Желенин, rosbalt.ru   
01 Февраля 2021 г.
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Заявление российского президента о том, что число людей с низкими доходами в стране стремительно сокращается, плохо согласуется даже с официальными данными Росстата. Да и если оглянуться по сторонам, отбрасывая высокие материи, что-то не видно особо, что жить становится так уж неплохо. Многие – от пенсии до пенсии или от зарплаты до зарплаты едва лишь дотягивают, и при этом приобретается только самое необходимое. Раньше с тысячей рублей пошел в магазин, и можно было холодильник свой ощутимо заполнить. Теперь эта сумма вряд ли способна удовлетворить потребность на сутки, если, к примеру, иметь в виду не одного человека, а семью, состоящую из нескольких. Так вериться ли заявлению руководителя государства? Конечно, может где-то и становится меньше бедных, но это, к сожалению, не касается большинства. А кому вообще можно верить при таких вот подсчетах?

За годы правления Путина число людей с низкими доходами в России… уменьшилось?

Выступая на Давосском экономическом форуме в онлайн-формате, Владимир Путин выразил крайнюю озабоченность несправедливым распределением доходов в мире, скромно отметив поистине феноменальные успехи в борьбе с бедностью в России за 20 лет его правления.

Для наглядности он сравнил как обстоят дела в этой сфере в государствах с «устоявшимися гражданскими и демократическими институтами», в Китае и России. «... кому достались доходы?, — задал вопрос российский лидер, — Ответ известен, он очевиден — одному проценту населения. А что произошло в жизни остальных людей? За последние 30 лет в ряде развитых стран доходы более половины граждан в реальном выражении стагнировали, не росли. А вот стоимость услуг образования, здравоохранения увеличилась. И знаете, в какую величину? Втрое. То есть миллионы людей даже в богатых странах перестали видеть перспективу прибавления своих доходов».

На фоне такого грустного положения дел «даже в богатых странах», Китай и Россия, если верить Путину, просто процветают: «По оценкам Всемирного банка, в Китае, например, число людей с более низкими доходами сократилось с 1,1 миллиарда человек в 1990 году до менее чем 300 миллионов в последние годы. Это, безусловно, успех Китая. В России — с 64 миллионов человек в 1999 году до порядка пяти миллионов в настоящее время».

Итак, по словам российского лидера получается, что в КНР с их «экономическим чудом» за 30 лет «число людей с более низкими доходами сократилось» всего-то в три раза. Зато в России за каких-то 20 лет мудрого правления Путина людей с «более низкими доходами» стало меньше аж почти в 13 раз! Их количество, по его заверениям, сократилось с 64 млн до всего 5 млн из общего числа 146 млн (это уже с Крымом) населения страны!

Как понять, так ли это на самом деле или нет? Достаточно просмотреть на официальную российскую статистику. Сразу оговоримся, что для того, чтобы разобраться в этом вопросе, мы не будем оперировать довольно странным эвфемизмом «люди с более низкими доходами», употребленным Путиным, а возьмем за основу общепринятый, в том числе, и в официальной российской статистике, термин «прожиточный минимум». Официально он в России в 2021 году составляет 11653 рубля. Этот уровень и берется за основу для определения черты бедности в стране.

И вот, по данным Росстата, численность населения России, живущего ниже официальной черты бедности, в первом полугодии 2020 года составило вовсе не 5 млн, а 19,4 млн человек. Получается, что даже официальную российскую статистику бедности Путин занизил почти в четыре раза. Однако это лишь вершина айсберга.

Дело в том, что официальный и реальный порог бедности — это далеко не одно и то же. Даже по мнению вполне сервильных российских профсоюзов (ФНПР) реальный прожиточный минимум для трудоспособного населения в стране должен составлять сегодня более 16256 рублей. Как сообщает профсоюзная газета «Солидарность», эти расчеты были сделаны аппаратом ФНПР на основе требований здорового питания, утвержденных приказом Минздрава России от 19 августа 2016 года № 614 (в редакции от 25.10.2019 года № 887).

Однако и «профсоюзный» прожиточный минимум в 16256 рублей явно занижен. По мнению доктора экономических наук, научного консультанта Центра подготовки научных кадров ВНИИ труда Минтруда РФ Ольги Меньшиковой, реальный прожиточный минимум в России гораздо выше официально установленного — в него надо включить затраты на жилье и доступ к телекоммуникационным и информационным ресурсам, пересмотреть нормативы на одежду и пр. «Даже грубая оценка всего этого показывает, что он должен быть увеличен минимум в 2,5–3 раза», — полагает эксперт.

Если мы воспользуемся советом и умножим нынешний прожиточный минимум 11653 рублей хотя бы на 2,5 раза, то получим сумму в 29133 рубля. Если не будем скромничать и умножим ее на 3, то величина реального прожиточного минимума в России составит почти 35 тысяч рублей на человека.

Однако в сводке Росстата «Распределение населения по величине среднедушевых денежных доходов, динамические ряды» за 2019 год (более свежих данных на эту тему пока нет), порог в 35 тысяч рублей не фигурирует. Поэтому для удобства и достоверности расчетов возьмем используемый Росстатом уровень в 27 тысяч рублей и ниже.

Согласно таблице Росстата, на сумму от 19 до 27 тысяч рублей в России в 2019 году существовало 17,9% населения; на сумму от 14 до 19 тысяч рублей — 13,1%; от 10 до 14 тысяч рублей — 10,1%; от 7 до 10 тысяч рублей — 6,1%; до 7 тысяч рублей в месяц получали 4,1%.

Итого. Общее число жителей России, живших на доходы от 27 тысяч рублей и меньше, в 2019 году составляло больше 51%. То есть, даже по самым скромным подсчетам, людей, имеющих доходы ниже реального прожиточного минимума, в 2019 году насчитывалось более 74 млн человек.

Однако не забудем, что мы рассчитывали эти цифры, исходя из предела ниже самого нижнего, рекомендованного специалистом ВНИИ Минтруда. В реальности же, как мы помним, исходя из расчета Ольги Меньшиковой, прожиточный минимум надо отсчитывать не от 27 тысяч рублей, а от 29-35 тысяч рублей на человека в месяц. Если произвести расчет по этим правилам, то число бедных в России явно составило бы уже около 60% населения или более 80 миллионов человек.

Не забудем также, что мы опираемся на данные докризисного 2019 года. В 2020-м из-за пандемии и экономического кризиса количество бедных в России увеличилось еще больше.

  • Итак, констатируем. За последние 21 год «число людей с более низкими доходами» в России не уменьшилось, а увеличилось — с 64 млн человек до, как минимум, 74 млн, а вероятнее всего, даже до 80 млн человек с лишним. Такая вот незадача. Выходит, Путин что-то напутал. Или имел в виду нечто другое.

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  • Бедняки: что стало с их числом за годы правления Путина?
    Заявление российского президента о том, что число людей с низкими доходами в стране стремительно сокращается, плохо согласуется даже с официальными данными Росстата. Да и если оглянуться по сторонам, отбрасывая высокие материи, что-то не видно особо, что жить становится так уж неплохо. Многие – от пенсии до пенсии или от зарплаты до зарплаты едва лишь дотягивают, и при этом приобретается только самое необходимое. Раньше с тысячей рублей пошел в магазин, и можно было холодильник свой ощутимо заполнить. Теперь эта сумма вряд ли способна удовлетворить потребность на сутки, если, к примеру, иметь в виду не одного человека, а семью, состоящую из нескольких. Так вериться ли заявлению руководителя государства? Конечно, может где-то и становится меньше бедных, но это, к сожалению, не касается большинства. А кому вообще можно верить при таких вот подсчетах?
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