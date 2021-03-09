Откровения похоронного агента: главное с такой работой – не спиться

Когда в семье случается трагедия – из жизни уходит человек, – все хлопоты, связанные с оформлением документов и погребением, берут на себя похоронные агенты. А вот выбрать агента правильно – так, чтобы он не обобрало до нитки – это не такая уж и простая задача. Одна из таких агентов на условиях анонимности рассказала о своей работе в Москве.

Был случай: пытались похоронить на официальную сумму

– До того как стать похоронным агентом, я много лет была риелтором, – рассказывает нам Марианна (назовем ее так). – Много сталкивалась с завещаниями, похоронными документами, поэтому и решила попробовать себя в ритуальной сфере. Помню, как пришла в агентство на собеседование в платье, а мне сказали, что похоронный агент должен выглядеть строго. Пошла купила себе черный брючный костюм. Потом было обучение, нам рассказывали, какие бывают гробы, в чем отличие, как общаться с родственниками усопшего. И это было абсолютно бесплатно. А потом я стала работать.

Заказы поступают мне из диспетчерской службы, куда приходит информация из больниц, отделений полиции, моргов. За это информаторам платят деньги – от трех тысяч рублей за такой звонок. Но, смотря от кого идет информация, полиция берет больше – до 25 тысяч рублей. Тогда уже только тебе дают данные, эксклюзив, и тебя рекомендуют родственникам усопшего. Тут главное – успеть быть первым, потому что конкуренция в нашем деле большая.

У всех агентов есть определенный прайс-лист, у кого-то больше, у кого-то чуть меньше, но в среднем он одинаков. Тут уже зависит от человеческих качеств агента: кто-то действительно хочет помочь человеку в трагедии, а кто-то желает много заработать и тогда завышает во всем цену. Вообще агентские проценты за сбор документов – от трех до пяти тысяч рублей. Но есть агенты, которые берут деньги за каждый свой шаг: приехал на адрес – заплатите пять тысяч, столько же за сбор документов, еще пять тысяч – чтобы в морг поехать и так далее. Собирается астрономическая сумма.

Мало кто знает, что каждому человеку положены бесплатные социальные похороны, об этом агенты обычно не говорят.

На похороны официально выдается каждому 17.740 рублей. Но на эти деньги по-хорошему вы человека не похороните. Вам будут навязывать любые услуги дополнительно. Был случай – умерла одинокая пожилая женщина. Ее соседка обратилась в госкомпанию, чтобы женщину похоронили на эти деньги. И только через обращение в полицию это получилось! Компания всячески отказывалась, пыталась заработать деньги. В конечном счете они все равно выклянчили дополнительные пять тысяч рублей.

Обмануть человека, когда у него случилась трагедия в семье, можно на каждом этапе. Например, возьмем услуги работников морга. Они оплачиваются официально через банк. Это стоит в обычном (не в судебном) морге 22.170 рублей. Но есть агенты, которые обманывают клиента и говорят, что услуги морга стоят дороже. Хотя помыть человека, одеть и в гроб уложить – по закону это бесплатная услуга. Агенты об этом обычно клиентам не говорят.

Однажды я хоронила ведьму

– Благодаря ГБУ «Ритуал» цены на выкопку могилы на московских кладбищах в последние годы возросли – эта услуга стоит от 40 тысяч рублей. Но самое дорогое – это подхоронить в могилу, надо же демонтировать памятник, ограду, надгробие. Потом это снова устанавливать. Тут нужно торговаться. В этом случае надо помнить о бесплатных социальных похоронах, чтобы не переплачивать и сэкономить. На открытых кладбищах можно получить участок и бесплатно, платишь только за копку. Конечно, это будут не элитные кладбища. Место можно получить только через департамент услуг и торговли Москвы, и никак иначе. Сейчас с этим стало строго, хотя раньше можно было дать взятку директору кладбища. Но есть вокруг Москвы и частные погосты, которые не принадлежат городу, там участок можно купить от 45 тысяч рублей.

Собрать документы, договориться с моргом, кладбищем – обычно это нужно успеть сделать в течение трех дней. Срабатывают твои знакомства в каждой инстанции. Бывает, что люди хотят сэкономить на услугах агента, и тогда какую-нибудь обычную справку они ждут два-три дня. Нам же это сделать проще. Конечно, иногда даем взятку, чтобы ускорить процесс.

Что бы ни говорили, но похоронные агенты не так много и получают. Если у меня в месяц выходит 7–8 похорон, то получу примерно ста тысяч рублей. Согласитесь, сейчас есть и больше зарплаты, а за эту сумму надо еще хорошо побегать. Бывают вип-похороны, когда все сделано по высшему разряду – дорого-богато. Помню, однажды за одну такую работу я получила 150 тысяч рублей плюс 50 тысяч еще чаевых. Но такое бывает крайне редко.

Случаются очень странные похороны. Например, однажды я хоронила бабушку-ведьму. Ее родственники, перед тем как отдать тело в перевозку трупов, совершили над ней какой-то своеобразный обряд. Затем пожелали, чтобы выносили не вперед ногами, как принято, а вперед головой. Так же и хоронили ее вопреки обычаям – ногами на восток. Еще было много интересных нюансов. Ну что ж, и такое бывает.

Конечно, мы все живые люди, и каждый раз переживаешь любые похороны, пропускаешь через свои чувства. Но у меня есть правило: я категорически не хороню детей. Я сама мама. Однажды устраивала похороны 13-летнего ребенка, и так мне было больно, непонятно, кто больше плакал: я или его родители. Страшно и тяжело! После этого я решила с детскими похоронами не связываться. Но приходится хоронить и молодых людей. Одно дело, когда умирает пожилой человек, это считается закономерным и естественным, но трагедия, когда хоронишь 19–20-летних. Отпустить это от себя невозможно, каждый раз переживаешь. С другой стороны, если каждого умершего ты будешь пропускать через свои переживания, то можно сойти с ума. Поэтому стараешься каждый раз держать себя в руках.

Я знаю много похоронных агентов, которые попросту спились из-за своей работы. Нельзя показывать родственникам усопшего свои переживания, тебя же нанимают, чтобы ты все организовал и грамотно сделал, а для этого нужно иметь стальные нервы и выполнить свою работу добросовестно.

Дорогие гробы портят гвоздем

– Есть такой миф, что в крематории перекладывают человека из гроба, а потом выставляют этот гроб на продажу. Так вот скажу: возможно, когда-то такое и было, но сейчас с этим очень строго. И пепел человека не путают. Все учитывается. Но признаюсь, что на всякий случай, когда хороним в очень дорогом гробу, грузчики из бригады, с которой работаю уже много лет, перед самой кремацией гвоздем продырявливают гроб, чтобы потом его нельзя было продать. Вообще, очень важно иметь свою бригаду грузчиков, которые работают в одинаковой чистой одежде, похожие по комплекции и росту. Не забулдыги какие-нибудь. Кому можно доверить.

Сейчас, когда многие уходят из-за осложнений после коронавируса, стали популярны гробы со стеклянной крышкой. По закону не имеют права крышку открывать, поэтому придумали для прощания сверху гроба установить стекло. Такой – самый дешевый из сосны – стоит 28 тысяч рублей. А вообще пределов на цены гробов нет, выбор огромный, можно и за полмиллиона купить.

Проще всего навязать человеку, переживающему сильное горе в связи с потерей близкого, ненужные похоронные услуги, завысить цены на существующие предложения. Кошелек недобросовестного агента от этого, конечно, станет потолще, а вот душа наоборот обеднеет. Стоит помнить, что не все можно в этой жизни мерить деньгами. Самые ценные вещи (любовь, дружба, честь и т.д.) – их не продашь за рубли и не купишь. Так что, выигрывая материально, можно при этом и не менее сильно остаться в проигрыше. И еще, неужели обманщикам-похоронным агентам недосуг подумать, что на месте безутешных людей могут оказаться когда-нибудь уже родные и близкие таких ритуальных «специалистов» или они сами? Ведь никто не застрахован от подобного бумеранга. Что происходит в наше нелегкое время – деньги абсолютно не пахнут?

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