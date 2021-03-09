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Откровения похоронного агента: главное с такой работой – не спиться
|Олег Перанов, sobesednik.ru
|09 Марта 2021 г.
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Когда в семье случается трагедия – из жизни уходит человек, – все хлопоты, связанные с оформлением документов и погребением, берут на себя похоронные агенты. А вот выбрать агента правильно – так, чтобы он не обобрало до нитки – это не такая уж и простая задача. Одна из таких агентов на условиях анонимности рассказала о своей работе в Москве.
Был случай: пытались похоронить на официальную сумму
– До того как стать похоронным агентом, я много лет была риелтором, – рассказывает нам Марианна (назовем ее так). – Много сталкивалась с завещаниями, похоронными документами, поэтому и решила попробовать себя в ритуальной сфере. Помню, как пришла в агентство на собеседование в платье, а мне сказали, что похоронный агент должен выглядеть строго. Пошла купила себе черный брючный костюм. Потом было обучение, нам рассказывали, какие бывают гробы, в чем отличие, как общаться с родственниками усопшего. И это было абсолютно бесплатно. А потом я стала работать.
Заказы поступают мне из диспетчерской службы, куда приходит информация из больниц, отделений полиции, моргов. За это информаторам платят деньги – от трех тысяч рублей за такой звонок. Но, смотря от кого идет информация, полиция берет больше – до 25 тысяч рублей. Тогда уже только тебе дают данные, эксклюзив, и тебя рекомендуют родственникам усопшего. Тут главное – успеть быть первым, потому что конкуренция в нашем деле большая.
У всех агентов есть определенный прайс-лист, у кого-то больше, у кого-то чуть меньше, но в среднем он одинаков. Тут уже зависит от человеческих качеств агента: кто-то действительно хочет помочь человеку в трагедии, а кто-то желает много заработать и тогда завышает во всем цену. Вообще агентские проценты за сбор документов – от трех до пяти тысяч рублей. Но есть агенты, которые берут деньги за каждый свой шаг: приехал на адрес – заплатите пять тысяч, столько же за сбор документов, еще пять тысяч – чтобы в морг поехать и так далее. Собирается астрономическая сумма.
На похороны официально выдается каждому 17.740 рублей. Но на эти деньги по-хорошему вы человека не похороните. Вам будут навязывать любые услуги дополнительно. Был случай – умерла одинокая пожилая женщина. Ее соседка обратилась в госкомпанию, чтобы женщину похоронили на эти деньги. И только через обращение в полицию это получилось! Компания всячески отказывалась, пыталась заработать деньги. В конечном счете они все равно выклянчили дополнительные пять тысяч рублей.
Обмануть человека, когда у него случилась трагедия в семье, можно на каждом этапе. Например, возьмем услуги работников морга. Они оплачиваются официально через банк. Это стоит в обычном (не в судебном) морге 22.170 рублей. Но есть агенты, которые обманывают клиента и говорят, что услуги морга стоят дороже. Хотя помыть человека, одеть и в гроб уложить – по закону это бесплатная услуга. Агенты об этом обычно клиентам не говорят.
Однажды я хоронила ведьму
– Благодаря ГБУ «Ритуал» цены на выкопку могилы на московских кладбищах в последние годы возросли – эта услуга стоит от 40 тысяч рублей. Но самое дорогое – это подхоронить в могилу, надо же демонтировать памятник, ограду, надгробие. Потом это снова устанавливать. Тут нужно торговаться. В этом случае надо помнить о бесплатных социальных похоронах, чтобы не переплачивать и сэкономить. На открытых кладбищах можно получить участок и бесплатно, платишь только за копку. Конечно, это будут не элитные кладбища. Место можно получить только через департамент услуг и торговли Москвы, и никак иначе. Сейчас с этим стало строго, хотя раньше можно было дать взятку директору кладбища. Но есть вокруг Москвы и частные погосты, которые не принадлежат городу, там участок можно купить от 45 тысяч рублей.
Собрать документы, договориться с моргом, кладбищем – обычно это нужно успеть сделать в течение трех дней. Срабатывают твои знакомства в каждой инстанции. Бывает, что люди хотят сэкономить на услугах агента, и тогда какую-нибудь обычную справку они ждут два-три дня. Нам же это сделать проще. Конечно, иногда даем взятку, чтобы ускорить процесс.
Что бы ни говорили, но похоронные агенты не так много и получают. Если у меня в месяц выходит 7–8 похорон, то получу примерно ста тысяч рублей. Согласитесь, сейчас есть и больше зарплаты, а за эту сумму надо еще хорошо побегать. Бывают вип-похороны, когда все сделано по высшему разряду – дорого-богато. Помню, однажды за одну такую работу я получила 150 тысяч рублей плюс 50 тысяч еще чаевых. Но такое бывает крайне редко.
Случаются очень странные похороны. Например, однажды я хоронила бабушку-ведьму. Ее родственники, перед тем как отдать тело в перевозку трупов, совершили над ней какой-то своеобразный обряд. Затем пожелали, чтобы выносили не вперед ногами, как принято, а вперед головой. Так же и хоронили ее вопреки обычаям – ногами на восток. Еще было много интересных нюансов. Ну что ж, и такое бывает.
Конечно, мы все живые люди, и каждый раз переживаешь любые похороны, пропускаешь через свои чувства. Но у меня есть правило: я категорически не хороню детей. Я сама мама. Однажды устраивала похороны 13-летнего ребенка, и так мне было больно, непонятно, кто больше плакал: я или его родители. Страшно и тяжело! После этого я решила с детскими похоронами не связываться. Но приходится хоронить и молодых людей. Одно дело, когда умирает пожилой человек, это считается закономерным и естественным, но трагедия, когда хоронишь 19–20-летних. Отпустить это от себя невозможно, каждый раз переживаешь. С другой стороны, если каждого умершего ты будешь пропускать через свои переживания, то можно сойти с ума. Поэтому стараешься каждый раз держать себя в руках.
Я знаю много похоронных агентов, которые попросту спились из-за своей работы. Нельзя показывать родственникам усопшего свои переживания, тебя же нанимают, чтобы ты все организовал и грамотно сделал, а для этого нужно иметь стальные нервы и выполнить свою работу добросовестно.
Дорогие гробы портят гвоздем
– Есть такой миф, что в крематории перекладывают человека из гроба, а потом выставляют этот гроб на продажу. Так вот скажу: возможно, когда-то такое и было, но сейчас с этим очень строго. И пепел человека не путают. Все учитывается. Но признаюсь, что на всякий случай, когда хороним в очень дорогом гробу, грузчики из бригады, с которой работаю уже много лет, перед самой кремацией гвоздем продырявливают гроб, чтобы потом его нельзя было продать. Вообще, очень важно иметь свою бригаду грузчиков, которые работают в одинаковой чистой одежде, похожие по комплекции и росту. Не забулдыги какие-нибудь. Кому можно доверить.
Сейчас, когда многие уходят из-за осложнений после коронавируса, стали популярны гробы со стеклянной крышкой. По закону не имеют права крышку открывать, поэтому придумали для прощания сверху гроба установить стекло. Такой – самый дешевый из сосны – стоит 28 тысяч рублей. А вообще пределов на цены гробов нет, выбор огромный, можно и за полмиллиона купить.
Проще всего навязать человеку, переживающему сильное горе в связи с потерей близкого, ненужные похоронные услуги, завысить цены на существующие предложения. Кошелек недобросовестного агента от этого, конечно, станет потолще, а вот душа наоборот обеднеет. Стоит помнить, что не все можно в этой жизни мерить деньгами. Самые ценные вещи (любовь, дружба, честь и т.д.) – их не продашь за рубли и не купишь. Так что, выигрывая материально, можно при этом и не менее сильно остаться в проигрыше. И еще, неужели обманщикам-похоронным агентам недосуг подумать, что на месте безутешных людей могут оказаться когда-нибудь уже родные и близкие таких ритуальных «специалистов» или они сами? Ведь никто не застрахован от подобного бумеранга. Что происходит в наше нелегкое время – деньги абсолютно не пахнут?
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