Похороны знаменитости или просто очень богатого человека – это событие, к которому приковано внимание очень многих. В нем все должно быть идеально, и родственники випов, как правило, не скупятся, провожая их в последний путь. Сколько стоят элитные похороны?

Похоронить человека в Москве даже по-обычному – дорого, и родственникам приходится брать кредиты, чтобы расплатиться с ритуальщиками. Но есть персоны, которые и живут в богатстве, и отправляются на тот свет на широкую ногу, в Prada и Versace.

– Знаменитых людей, как правило, хоронят с помощью ГБУ «Ритуал», – рассказывает владелец сети ритуальных бюро Илья Болтунов. – Это государственное учреждение с таким ресурсом, что другим фирмам и не снилось.

От государства известному человеку предоставляют бесплатно место на кладбище, но за все остальное близким придется заплатить, и цены будут немаленькие, рыночные. Просто очень богатые люди, по словам Болтунова, могут выбрать и другие конторы.

Ритуальные фирмы организуют похороны под ключ: они позаботятся о том, чтобы покойника обмыли, одели в соответствующую одежду, положили в гроб и т.д.

Хоронить – так с блеском!

В принципе ничего сверхъестественного в похоронах для богатых нет (кроме ценника, конечно), ритуальные услуги все те же. В первую очередь покойному нужен гроб, и не какая-нибудь домовина, покрытая дешевой красной тканью, а современный саркофаг, настоящее произведение искусства.

Можно купить гроб за 50 тысяч из натурального дерева, и он будет весьма неплох, а можно за 200–500 тысяч рублей. Спросом у богачей пользуются гробы американской фирмы Batesville Casket из натурального дерева. Внутри гроба предусмотрено 2 механических лифтовых механизма (для приподнимания головы и опускания ног), внутренний размер гроба увеличивается до 2 метров. Кроме этого, американские гробы оборудованы фирменным замком с ключом и сертификатом. Замок нужен на тот случай, когда человека хоронят в драгоценностях, чтобы не допустить разграбления могилы вандалами.

Самый дорогой гроб, который находится на русскоязычных сайтах, это гроб Swarovski за три миллиона рублей. «Он изготовлен вручную из элитных пород дуба и инкрустирован шестьюдесятью тысячами драгоценных камней австрийской ювелирной компании Swarovski AG. Сияние этого белоснежного гроба украсит любую прощальную церемонию, придаст ей респектабельности и подчеркнет достоинства покойного», – сообщает продавец.

Хоронить – так с блеском!

В последний путь на «Мазерати»

Богатого человека не повезут на кладбище на «газельке». Родственники состоятельных граждан выбирают... догадайтесь (то, в чем Собчак каталась у себя на свадьбе).

– Однозначно катафалки вип-класса: «Мерседес», «Кадиллак», «Мазерати», – говорит Болтунов.

Одеть покойника в стильный деловой костюм или платье – полдела. В конце концов, у каждого богача в гардеробе найдутся фирменные вещи. Покойника нужно загримировать, чтобы он хорошо выглядел, желательно – так же, как и при жизни, чтобы не подвергнуться осуждению со стороны светской публики.

– Посмертный грим стоит 10–20 тысяч рублей, – поясняет Болтунов. – Это средний ценник для хорошего специалиста. Но конторы делают так: говорят другой ценник, который выше в разы, а гримеру отдают его 10–20 тысяч рублей. Часто родственники даже не в курсе, сколько стоит эта услуга. Им могут назвать сумму 100 тысяч рублей и больше – всё зависит от наценки посредника. С гробами, кстати, так же. Мы с коллегами недавно обсуждали случай, когда гроб, который стоит 50 тысяч, продали за 500 тысяч.

Место на кладбище по цене квартиры

Еще одна статья вип-расходов – венки. Огромные искусственные венки больше не в тренде – богатые предпочитают охапки живых цветов или венки из них. За бригаду сопровождения – мужчин приличного вида в одинаковых темных костюмах, которые несут гроб – фирма тоже берет деньги, и немалые. Часть бюджета съедает оформление на кладбище: шатер, стулья и т.д. А вот оркестр почти никто не заказывает.

Цены на поминальный обед могут уходить в бесконечность. Все зависит от количества персон и уровня ресторана. Но, конечно, самая большая статья похоронных вип-расходов – это место на кладбище. В Москве самыми престижными остаются Ваганьковское, Новодевичье и Троекуровское. Мест там почти не осталось, и все же купить при желании и наличии денег можно.

На Ваганьковском место под могилу стоит от 6 миллионов рублей – это цена однушки в столице у метро. Некоторые собственники земли предлагают место поверх старых захоронений родственников, что незаконно, но на такие предложения из-за цены ведутся. Впрочем, кладбища больше не в моде. Многие богачи выбирают крематорий и урну для праха.

Хоть как можно выделить атрибутикой похороны богатого человека – и местом на престижном кладбище, и гробом за несколько миллионов рублей. Но это все нужно, конечно, живым. Человек ведь только когда еще сам существует, может поразмышлять – как должен проходить процесс прощания с ним, как все это может быть обставлено. А потом все подобное уже становится делом родных и близких. Ушедшего в мир иной, к сожалению, шикарностью похорон не вернешь и настоящее горе утраты от помпезности тише не станет. Только спокойнее будет на сердце, что в последний путь усопшего проводили очень достойно. А вообще память о человеке – это в меньшей степени шикарная атрибутика, а в большей – его доброе имя.

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