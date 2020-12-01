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В России взялись за повышение качества ритуальных услуг

По инф. Парламентской газеты   
01 Декабря 2020 г.
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В России предлагают организовать приём заявок на похороны через государственные диспетчерские центры, чтобы избежать навязывания услуг похоронными агентами.

27 ноября Антон Жарков внёс на рассмотрение Госдумы законопроект о похоронном деле в РФ. Сейчас эта сфера регулируется законом, принятым в 1996 году, который касается только государственных структур. Законопроектом предлагается упорядочить деятельность частных ритуальных контор и похоронных агентов, повысить контроль за ними. Предлагается возложить на регионы обязанности по содержанию кладбищ, и установить, что работать на этом рынке смогут только ритуальные конторы или похоронные агенты, заключившие соглашения с органами местного самоуправления.

Кроме того, предлагается сформулировать общие требования к формированию и предоставлению мест захоронений.

«Мы также хотим сделать более чёткой процедуру приема заказов на организацию похорон. Считаю, что это следует делать через специальные государственные диспетчерские центры», — сказал Антон Жарков. Он пояснил, что сейчас в экстренных службах покупается информация о справках о смерти, и порой похоронный агент оказывается у дверей умершего или звонит родственникам быстрее, чем приезжает скорая помощь. Законопроект обезопасит людей от мошенников и повысит качество ритуальных услуг, уверен депутат.

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По инф. Парламентской газеты

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