Как можно возместить затраты на похороны

ЗДРАВСТВУЙТЕ!

ЖИЗНЬ НА ПЕНСИЮ
ПОДРОБНОСТИ

ДЛЯ ДУШИ
  • Развлечения онлайн
    • ИЗВИНИТЕ, РАЗДЕЛ В РАЗРАБОТКЕ
НА КАЛЕНДАРЕ
ЧТО ЛЮДИ ЧИТАЮТ?
Новый год и пенсионные перерасчеты в подарочек: кому и когда?
2020-11-17-04-35-04
С января следующего года в стране уступит в силу программа перерасчета пенсий. Кому же будет увеличено пособие, конечно, интересует граждан. Как и то, что решают власти насчет накопительной части пенсии. Ниже ответы на эти волнующие вопросы - увы, "по прогнозам на данный момент". Реальное будущее, как...
Военные пенсии с января: проиндексировать на «раз-два» не получится?
2020-11-10-04-20-36
Индексация пенсий – важная тема. В том числе новостей здесь ждут и военные пенсионеры. Но... индексация военных пенсий с 1 января следующего года не получила большой поддержки в рядах законодателей, норму не торопится одобрять Минфин. В чем же причина? Эксперты считают, что дело в проблемах бюджета на...
Мнение депутата Госдумы: С индексацией пенсий работающим пенсионерам будет хеппи-энд
2020-11-27-01-20-38
Злободневная тема для многих людей – индексация пенсий работающим пенсионерам. Она, напомним, была заморожена еще четыре года назад. Что будет дальше, станет ли госпособие для этой категории граждан расти или все останется как прежде – мнениями делятся эксперты, дающие осторожные прогнозы развития...
Некоторым пенсионерам России светят перерасчеты пенсий, а на что еще можно рассчитывать?
2020-11-27-06-24-14
Ситуация с распространением коронавируса пока оставляет желать лучшего. И декабрь, скорее всего, будет в этом плане продолжением ноября. В связи с этим возникает вопрос о выплатах пенсионерам и инвалидам. Эти люди сидят на изоляции и не все материально справляются. Оказалось, что правительство...
В ПФР рассказали, как изменятся пенсии россиян до 2023 года
-2023-
Пенсионный фонд России анонсировал повышение пенсий в 2021—2023 годах, уже в следующем году выплаты увеличатся на несколько процентов.
ОБЩЕНИЕ

ПАРТНЕРСТВО
МультиВход
 

Как можно возместить затраты на похороны
По инф. argumenti.ru   
06 Декабря 2020 г.
Изменить размер шрифта

Многие люди сталкивались с потерей близкого. Какими бы ни были обстоятельства, смерть члена семьи или друга – всегда невыносимая боль. А вместе с тем сваливаются хлопоты по организации и проведению похорон. И зачастую это неподъёмные суммы. В состоянии шока разбираться со всеми нюансами сложно. Человек делает лишние траты, иногда даже берёт кредит на организацию достойной церемонии.  Разбираемся, как не наделать ошибок и возместить расходы.

Как можно возместить затраты на похороны

Где получить пособие на погребение?

Российское законодательство гарантирует гражданам выплату пособия или же полную или частичную компенсацию расходов на погребение умерших. Способ получения выплаты зависит от того, к какой категории граждан относился покойный. Оформить её можно по месту работы, если покойный работал; в Пенсионном фонде РФ, если умерший был пенсионером и не работал; в УСЗН/СОБЕС, если умерший был зарегистрированным безработным; через военкомат, если умерший был военнослужащим, военным пенсионером, ветераном или тружеником тыла. Выплату получает лицо, ответственное за организацию похорон.

Сколько возместят?

Даже если умерший не принадлежал к категориям граждан, имеющих право на компенсацию расходов, близкие могут получить федеральное пособие на погребение. Оно ежегодно индексируется и с февраля 2020 года составляет 6124, 86 рубля.

Закон «О погребении и похоронном деле в г. Москве» вводит для отдельных категорий москвичей дополнительную выплату в размере 11 616 рублей. Она полагается при погребении неработающих пенсионеров, зарегистрированных безработных, в случае рождения мёртвого ребёнка при истечении 154 дней беременности. Таким образом, в столице общая сумма выплаты на погребение для отдельных категорий граждан в 2020 году составляет 17 740, 86 рубля.

Лицам, организовавшим погребение проживавшего в Москве участника ВОВ, выплачивается компенсация на сумму до 40 551 рубля. Родственники военных пенсионеров, ветеранов боевых действий и действующих военнослужащих могут получить возмещение расходов на сумму до 28 178 рублей. Семья умершего пенсионера из числа военнослужащих также может получить выплату в размере трёх пенсий покойного.

Вместо получения социального пособия или компенсации расходов можно организовать безвозмездные похороны по гарантированному перечню услуг. Для этого нужно обратиться в городскую специализированную службу по вопросам похоронного дела. Если родственники организовали такие похороны для пенсионера-инвалида, им также гарантируется установка надгробия на сумму до 3200 рублей (получить эту сумму в виде выплаты не удастся).

Если умерший относился к нескольким категориям граждан, имеющих право на дополнительные льготы, закон не ограничивает родственников в выборе лучшей из доступных выплат.

Как правильно выбрать льготы

Если умерший родственник был неработающим пенсионером или зарегистрированным безработным, самый экономичный вариант – воспользоваться услугой по организации безвозмездных похорон. Они включают необходимый минимум для погребения и оставляют возможность докупить дополнительные похоронные принадлежности. Выбирая этот вариант, семья умершего сможет сильно сэкономить, так как многие дорогостоящие услуги уже входят в гарантированный перечень услуг. Это и копка могилы, и доставка гроба к месту захоронения.

Если умерший был пенсионером из числа военнослужащих, у его семьи есть выбор: получить выплату на похороны в размере трёх пенсий покойного; компенсацию расходов на сумму до 28 178 руб.; федеральное пособие или похороны по гарантированному перечню на сумму до 17 740, 86 рубля. Выбрать нужно одну льготу. Обычно самое экономичное решение для родственников – получить три пенсии покойного. Выплаты предоставляются лицу, организующему погребальную церемонию, вне зависимости от его родственных связей с покойным.

Как можно возместить затраты на похороны

Бесплатную консультацию о пособиях и льготах в связи с погребением вы можете получить по телефону 8 (495) 966-49-19

Тема похорон – очень печальная и тяжелая, и зачастую приходится заниматься какими-то пунктами (или полностью) организации прощальной церемонии. И как бы ни давила горечь утраты, нужно иметь холодную голову, чтобы разобраться, в том числе и с финансовой стороной дела. А это немаловажно, ведь похороны – всегда дорого, и значит знать о предлагаемых государством пособиях и компенсациях просто необходимо. Куда обращаться, на что можно рассчитывать – эти вопросы должны быть ясны и понятны не только если произошла трагедия, но и вообще, так как горе не спрашивает, когда ему постучаться.

По инф. argumenti.ru

  • Расскажите об этом своим друзьям!

Загрузка...
Загрузка...
  • Как можно возместить затраты на похороны
    Многие люди сталкивались с потерей близкого. Какими бы ни были обстоятельства, смерть члена семьи или друга – всегда невыносимая боль. А вместе с тем сваливаются хлопоты по организации и проведению похорон. И зачастую это неподъёмные суммы. В состоянии шока разбираться со всеми нюансами сложно. Человек делает лишние траты, иногда даже берёт кредит на организацию достойной церемонии.  Разбираемся, как не наделать ошибок и возместить расходы.
  • Пенсионный фонд объяснил, какие выплаты положены инвалидам
    Граждане с инвалидностью получают в Пенсионном фонде три вида пенсии: страховую, государственную и социальную, рассказали в ведомстве.
  • Мошенники, чтобы заполучить наши средства, используют новые технологии
    Технологии облегчают и делают более комфортной нашу жизнь, а с другой стороны являются прекрасным инструментом в руках мошенников в деле обмана граждан. Этому способствует и вынужденная изоляция из-за распространения коронавируса, когда людям предлагается общаться со специалистами финансовых учреждений дистанционно – по телефону или компьютеру.
  • Скоро новые проверки: пенсионер? Дополнительный доход имеешь?
    Российских пенсионеров начнут проверять на наличие дополнительных доходов? Эта новость активно обсуждается, но полного понимания все-таки нет: что это значит и кого может коснуться. Так чего же стоит ожидать гражданам, объяснила Людмила Иванова-Швец, доцент из Торгово-промышленной палаты России «Развитие человеческого капитала» РЭУ им. Плеханова.
  • Новшества для водителей: от аннулирования удостоверения до разговорчиков за рулем
    В Министерстве внутренних дел России рассказали, в каких случаях с 1 апреля 2021 года будет аннулироваться водительское удостоверение. Речь здесь идет вовсе не о лишении прав. При аннулировании документа удостоверение  останется у водителя, но оно будет считаться недействительным.
  • Льготы для предпенсионеров: налоговые и социальные
    В РФ имеется система льгот, предоставляемых тем или иным категориям граждан - как мы не раз уже отмечали, далеко не все люди о своих возможностях знают (а чиновники не торопятся, соответственно, возможности предоставлять). Особую группу занимают предпенсионеры, т.е. те граждане, которым до пенсии осталось 5 лет и менее. Поскольку подобный статус предоставляет право на льготы, выплаты и гарантии различного рода, то подробнее о них расскажем в статьях.
  • Некоторым пенсионерам России светят перерасчеты пенсий, а на что еще можно рассчитывать?
    Ситуация с распространением коронавируса пока оставляет желать лучшего. И декабрь, скорее всего, будет в этом плане продолжением ноября. В связи с этим возникает вопрос о выплатах пенсионерам и инвалидам. Эти люди сидят на изоляции и не все материально справляются. Оказалось, что правительство подготовило таким категориям граждан несколько соцпрограмм. Разберемся.
  • Госдума сократила пенсионные выплаты и продлила «заморозку» накопительной части
    Госдума приняла закон о периоде выплаты накопительной пенсии. Он приведет к снижению размера накопительной пенсии, в итоге в среднем один российский пенсионер лишится 380 рублей в месяц.
  • Мнение депутата Госдумы: С индексацией пенсий работающим пенсионерам будет хеппи-энд
    dengi16 Злободневная тема для многих людей – индексация пенсий работающим пенсионерам. Она, напомним, была заморожена еще четыре года назад. Что будет дальше, станет ли госпособие для этой категории граждан расти или все останется как прежде – мнениями делятся эксперты, дающие осторожные прогнозы развития ситуации. Своим видением о том, стоит ли работающим пенсионерам надеяться на индексацию, поделился и депутат Государственной Думы Олег Шеин.
  • Банковские карты: «Мир» вам, пенсионеры страны
    Российские пенсионеры бывают далеки от разных технологических новшеств в банковской сфере. Например, многие до сих пор продолжают получать свои выплаты на сберкнижки. Но законодатели обязали их выбрать другой вариант. Так, пенсионерам необходимо перейти на банковские карты.
  • Прибавка к заплате и к будущей пенсии. А какие еще возможности есть у маткапитала?
    Как использовать маткапитал – вопрос, который встает перед молодым поколением и людьми среднего возраста. Ведь не бабушки и дедушки, а именно они заводят детей. Но нам с вами тоже стоит быть в курсе возможностей применения этой помощи от государства  – интересно ведь. А может даже с детьми-внуками вместе понадобится обсудить данную тему, вдруг им и совет какой от нас пригодится?.. Какие «изюминки» таит маткапитал, помогали разбираться представители Пенсионного фонда.
  • Социальные сертификаты: что это такое и кому положено?
    kredit Одной из мер поддержки населения со стороны государства сегодня становятся социальные сертификаты. Выдаваемые в электронном виде они должны предоставлять обладателю права на получение тех или иных услуг в социальной сфере. Подробнее расскажем в статье.
  • Автомошенники: работают ли схемы обмана, бытовавшие в СССР, сейчас?
    При покупке автомобиля нужно держать ухо востро. Потому что в этом направлении существовало и существует немало мошенников. Особенно доверия не вызывают перекупщики. А сколько схем обмана придумано! Но некоторые сейчас,  в отличие от времен СССР, сложно претворить в жизнь.
  • Новый год и пенсионные перерасчеты в подарочек: кому и когда?
    С января следующего года в стране уступит в силу программа перерасчета пенсий. Кому же будет увеличено пособие, конечно, интересует граждан. Как и то, что решают власти насчет накопительной части пенсии. Ниже ответы на эти волнующие вопросы - увы, "по прогнозам на данный момент". Реальное будущее, как часто бывает, может расходиться с планами...
  • Минтруд предложил изменить систему выплат накопительной части пенсии
    Минтруд России намерен изменить минимальный размер пенсионных накоплений, при которых они выплачиваются не сразу все, а ежемесячно и пожизненно.
  • Осторожно, мошенники! Как защитить деньги на карте?
    Современным похитителям уже не нужно выискивать себе жертву на улице или следить за ней, а затем лезть в карман, чтобы совершить кражу. Сегодня для похищения зачастую достаточно мобильного телефона и умения напугать и убедить человека в том, что ему угрожает опасность. Или посулить баснословный выигрыш... Зачастую лишаются собственных денег и становятся жертвами обмана в силу своей доверчивости именно люди пожилого возраста.  Сегодня речь пойдет о телефонном мошенничестве – одном из самых популярных способов кражи денег с карты.
  • «Переобувая» на зиму машину в шиномонтажной мастерской могут «обуть» и клиента
    Осенью привычно многие водители заняты сменой летней резины на зимнюю. И, конечно, пользуются при этом услугами шиномонтажных мастерских. Последние в свою очередь могут ради дополнительного заработка развести, так сказать, надуть своих клиентов. Что же имеется в арсенале мошенников – знать пригодится.
  • Как делать сбережения и сохранять накопления – вопрос не праздный. Что же советуют?
    В условиях распространения коронавируса и негативном влиянии связанных с ним ограничительных мер на экономику страны (и не только нашей), люди все чаще задумываются о накоплении средств. Вообще откладывать энную сумму денег на всякий случай – хорошая привычка не только в период пандемии. Но сейчас этот навык становится особенно актуальным. И ниже найдутся полезные советы экспертов по эффективному накоплению средств, которые, стоит думать, обязательно пригодятся.
  • Смутные времена: как деньги спасать будем?
    038 Что и говорить, времена нынче смутные-тревожные: и COVID, и международная обстановка, и экономика России не в самом благополучном состоянии. А в смутные времена - всегда актуален вопрос о сохранности сбережений наших, пусть даже это и скромные пенсионерские "гробовые"... Предлагаем пару мнений неглупых людей на сей счет.
  • Военные пенсии с января: проиндексировать на «раз-два» не получится?
    Индексация пенсий – важная тема. В том числе новостей здесь ждут и военные пенсионеры. Но... индексация военных пенсий с 1 января следующего года не получила большой поддержки в рядах законодателей, норму не торопится одобрять Минфин. В чем же причина? Эксперты считают, что дело в проблемах бюджета на фоне пандемии коронавируса.

Тэги:

У нас есть похожие статьи и новости:
 