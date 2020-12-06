Как можно возместить затраты на похороны

Многие люди сталкивались с потерей близкого. Какими бы ни были обстоятельства, смерть члена семьи или друга – всегда невыносимая боль. А вместе с тем сваливаются хлопоты по организации и проведению похорон. И зачастую это неподъёмные суммы. В состоянии шока разбираться со всеми нюансами сложно. Человек делает лишние траты, иногда даже берёт кредит на организацию достойной церемонии. Разбираемся, как не наделать ошибок и возместить расходы.

Где получить пособие на погребение?

Российское законодательство гарантирует гражданам выплату пособия или же полную или частичную компенсацию расходов на погребение умерших. Способ получения выплаты зависит от того, к какой категории граждан относился покойный. Оформить её можно по месту работы, если покойный работал; в Пенсионном фонде РФ, если умерший был пенсионером и не работал; в УСЗН/СОБЕС, если умерший был зарегистрированным безработным; через военкомат, если умерший был военнослужащим, военным пенсионером, ветераном или тружеником тыла. Выплату получает лицо, ответственное за организацию похорон.

Сколько возместят?

Даже если умерший не принадлежал к категориям граждан, имеющих право на компенсацию расходов, близкие могут получить федеральное пособие на погребение. Оно ежегодно индексируется и с февраля 2020 года составляет 6124, 86 рубля.

Закон «О погребении и похоронном деле в г. Москве» вводит для отдельных категорий москвичей дополнительную выплату в размере 11 616 рублей. Она полагается при погребении неработающих пенсионеров, зарегистрированных безработных, в случае рождения мёртвого ребёнка при истечении 154 дней беременности. Таким образом, в столице общая сумма выплаты на погребение для отдельных категорий граждан в 2020 году составляет 17 740, 86 рубля.

Лицам, организовавшим погребение проживавшего в Москве участника ВОВ, выплачивается компенсация на сумму до 40 551 рубля. Родственники военных пенсионеров, ветеранов боевых действий и действующих военнослужащих могут получить возмещение расходов на сумму до 28 178 рублей. Семья умершего пенсионера из числа военнослужащих также может получить выплату в размере трёх пенсий покойного.

Вместо получения социального пособия или компенсации расходов можно организовать безвозмездные похороны по гарантированному перечню услуг. Для этого нужно обратиться в городскую специализированную службу по вопросам похоронного дела. Если родственники организовали такие похороны для пенсионера-инвалида, им также гарантируется установка надгробия на сумму до 3200 рублей (получить эту сумму в виде выплаты не удастся).

Если умерший относился к нескольким категориям граждан, имеющих право на дополнительные льготы, закон не ограничивает родственников в выборе лучшей из доступных выплат.

Как правильно выбрать льготы

Если умерший родственник был неработающим пенсионером или зарегистрированным безработным, самый экономичный вариант – воспользоваться услугой по организации безвозмездных похорон. Они включают необходимый минимум для погребения и оставляют возможность докупить дополнительные похоронные принадлежности. Выбирая этот вариант, семья умершего сможет сильно сэкономить, так как многие дорогостоящие услуги уже входят в гарантированный перечень услуг. Это и копка могилы, и доставка гроба к месту захоронения.

Если умерший был пенсионером из числа военнослужащих, у его семьи есть выбор: получить выплату на похороны в размере трёх пенсий покойного; компенсацию расходов на сумму до 28 178 руб.; федеральное пособие или похороны по гарантированному перечню на сумму до 17 740, 86 рубля. Выбрать нужно одну льготу. Обычно самое экономичное решение для родственников – получить три пенсии покойного. Выплаты предоставляются лицу, организующему погребальную церемонию, вне зависимости от его родственных связей с покойным.

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Тема похорон – очень печальная и тяжелая, и зачастую приходится заниматься какими-то пунктами (или полностью) организации прощальной церемонии. И как бы ни давила горечь утраты, нужно иметь холодную голову, чтобы разобраться, в том числе и с финансовой стороной дела. А это немаловажно, ведь похороны – всегда дорого, и значит знать о предлагаемых государством пособиях и компенсациях просто необходимо. Куда обращаться, на что можно рассчитывать – эти вопросы должны быть ясны и понятны не только если произошла трагедия, но и вообще, так как горе не спрашивает, когда ему постучаться.

По инф. argumenti.ru

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