Филолог Игорь Бессонов: Трактовать пророчества нужно с большой осторожностью

Пандемия и вспыхнувшая на её фоне мировая нестабильность актуализировали эсхатологию – представления о конце времён (от греческого «эсхатон», что означает «последняя вещь»). Когда на Руси стали популярны такие ожидания? На чём основаны утверждения о мессианской роли нашей страны в «последние времена»? Кого прочат России на роль «эсхатологического врага»? Рассказывает Игорь Бессонов – кандидат филологических наук, автор книги «Русская народная эсхатология: история и современность».

– В главном для русской культуры эсхатологическом тексте – заключительной библейской книге «Апокалипсис» (или «Откровение Иоанна Богослова») – одним из бедствий «последних времён» назван мор.

– Про мор говорится в Евангелии, где он упомянут вместе с голодом и войнами. Любопытно, что началом не религиозной, а т.н. рационалистической эсхатологии считается роман англичанки Мэри Шелли «Последний человек» (1826), где причиной гибели человечества является именно эпидемия. Хочу обратить внимание: если в авраамической религиозной традиции – христианской, мусульманской и иудейской – конец времён оказывается в итоге избавлением и имеет позитивный смысл, то в рационалистической эсхатологии этого нет, один сплошной негатив. Позитив улетучился, и остался только ужас.

Из всех библейских книг «Апокалипсис» был переведён на церковнославянский язык в последнюю очередь – в XIII веке, а распространяются эсхатологические настроения на Руси лишь в XV-XVI веках: писатель Максим Грек критиковал астрологов, которые тогда предрекали второй Всемирный потоп. Массовую же популярность русская эсхатология приобретает только в XVII веке. Связано это было с Брестской унией и Лжедмитрием.

– Напомним читателю: Брестская уния 1596 года – решение православной митрополии Киева, находившегося тогда под властью Речи Посполитой, принять католическое вероучение и верховенство папы римского. Значит, вот как тяжело переживался в России духовно-политический разрыв с Киевом – подобно концу света...

– Эсхатологические настроения русских были связаны тогда именно с католицизмом. В скрытом его насаждении обвиняли сначала Лжедмитрия, а потом царя Алексея Михайловича вместе с патриархом Никоном (патриарх провёл церковную реформу, ставшую причиной раскола на никониан и старообрядцев. – Прим.). Соборы, продвигавшие церковную реформу, проходили с 1650-х годов, как и преследования её противников, однако старообрядцы впоследствии сосредоточили своё внимание на Большом Московском соборе. Всё потому, что он начался в 1666 году, а в «Апокалипсисе» сказано: «Кто имеет ум, тот сочти число зверя, ибо это число человеческое; число его шестьсот шестьдесят шесть».

Ещё большую остроту эсхатологические настроения приобрели при реформах Петра Первого – старообрядцы называли его даже не предтечей антихриста, а самим антихристом (надо иметь в виду, что старообрядцы не были маленькими группками, они имели огромное влияние на народные массы, многие районы России были преимущественно старообрядческими). Введение европейского календаря, европейского платья, бритьё бород, усиление налогового бремени, рекрутчина – всё это воспринималось как признаки «последних времён». Под Петра тоже подогнали нужную дату: если Христос явил себя в 33‑летнем возрасте, то, мол, и антихрист должен проявиться через 33 года после 1666-го – и как раз в 1699-м Пётр вернулся из-за границы и начал воплощать радикальные новшества. Поскольку ни при жизни Петра, ни после его смерти конец времён не наступил (согласно «Апокалипсису», конец правлению антихриста положит второе пришествие Христа, а затем последует Страшный суд. – Прим.), то у старообрядцев стала популярной концепция нематериального, духовного антихриста, власть которого не ограничена конкретными сроками.

– Кого только не принимали в России за антихриста: и Петра, и Наполеона, и Ленина, и Гитлера... Но изначально в православии антихрист отождествлялся с еврейским Машиахом, которого так ждут иудеи и который, согласно их вере, должен воцариться в Израиле, а затем и во всём мире.

– Действительно, отождествление антихриста с иудейским мессией присутствует в христианской святоотеческой традиции, но никогда оно не являлось догматом. В современном русском православии это мнение встречается реже, чем ещё 20 лет назад. Вообще антисемитизм был распространённым среди христиан явлением лишь до холокоста. Поскольку Гитлер, в котором многие христиане увидели прообраз антихриста, преследовал евреев, то увязывать евреев с антихристом стало уделом маргиналов.

– Немало православных в России считают, что, когда весь мир поклонится антихристу, наша страна не поклонится. В подтверждение приводятся ссылки на пророчества русских святых.

– Во всех этих случаях текстуальная подлинность пророчеств вызывает сомнения. А в случае конкретно с Лаврентием Черниговским (священнослужитель Русской церкви, находился при советской власти на нелегальном положении, причислен к лику святых в 1993 году. – Прим.) совершенно очевидно, что этот кусок был вставлен в его текст кем-то посторонним: только что шла речь о том, как предстоит вести себя русским людям под властью антихриста, и вдруг – утверждение, что Россия не будет под его властью. Кстати, из «Апокалипсиса» – при буквальном его прочтении – следует, что власть антихриста распространится на весь мир без исключений.

– Соображения о мессианской роли России подкрепляются словами из «Апокалипсиса» о том, как в «последние времена» народы ополчатся против «города возлюбленного», а Господь спасёт его: «...И окружили стан святых и город возлюбленный. И ниспал огонь с неба от Бога и пожрал их».

– Да, но почему «город возлюбленный» обязательно в России? Впервые этот образ встречается у ветхозаветного пророка Иезекииля, и нет сомнений, что он имел в виду Иерусалим, а в «Апокалипсисе» речь вообще идёт о городе, сошедшем с небес. В прошлом веке с Россией часто увязывали также мотив удержания мира от зла. У апостола Павла сказано: «...Тайна беззакония уже в действии, только не совершится до тех пор, пока не будет взят от среды удерживающий...» Таковым «удерживающим» некоторые сочли императора Николая Второго, убитого якобы евреями с целью лишить Россию и мир «сакральной защиты». Можно провести аналогию с популярной в христианской святоотеческой традиции версией, что «удерживающий» – это римский император, тогда как в иудаизме он считался главным врагом, антимессией (а Россия, согласно русскому церковному канону «Москва – Третий Рим», является преемницей христианского Рима. – Прим.). Впрочем, святые отцы предлагали и другую трактовку «удерживающего» – Церковь.

К слову, после революции многие православные верили, что в конце времён произойдёт реставрация монархии. Одной из причин тому послужила византийская легенда о грядущем «последнем православном царе», имя которого – Михаил. Напомню, именно так звали младшего брата Николая Второго. Монархистам хотелось верить, что Михаил выжил, скрывается и в своё время взойдёт на престол. Старообрядцы, кстати, связали это имя с первым Романовым, царём Михаилом Фёдоровичем, последним государем до раскола. А в 1990-е кое-где звучало мнение, что «царь Михаил» – это Горбачёв.

– Ха! Тоже в своём роде «последний император»...

– В данном случае этот образ был сугубо негативным – дескать, Горбачёв помечен печатью антихриста (родимым пятном). Но откуда в упомянутой византийской легенде взялось имя Михаил? Видимо, из книги ветхозаветного пророка Даниила: «И восстанет в то время Михаил, князь великий...» Вот только речь в книге Даниила не о царе и даже не о человеке вовсе, а об архангеле Михаиле (в православии почитается за покровителя небесного воинства. – Прим.).

– На минутку предположим (всего лишь предположим!), что «город возлюбленный», который Господь защитит в «последние времена» от врагов, всё же связан с нашей страной. В своей книге вы написали, что на роль такого врага народная молва в России прочила литвинов. Под литвинами понималось население Великого княжества Литовского – в том числе Киевской Руси, оторванной от Русского государства. Напрашиваются ассоциации с сегодняшним днём...

– Литва отразилась таким образом в сознании северорусского крестьянства в результате событий Смутного времени (литовско-польской оккупации. – Прим.). Однако основной русский мотив эсхатологической войны связан не с западным направлением, а с восточным. Причём речь зачастую идёт не о востоке вообще, а конкретно о Китае. Этот сюжет, прежде всего фольклорный, фиксируется с XIX века. Восстание ихэтуаней на рубеже веков (в 1898 году китайцы восстали против иностранного вмешательства в жизнь своей страны. – Прим.), противостояние советских и китайских войск в Маньчжурии в 1920 годы – все подобные события, совсем не крупные по геополитическим меркам, отзывались в русском народе ожиданием скорого китайского нашествия. О том, что Китай захватит Сибирь, говорили в прошлом веке и многие русские старцы. Сегодня в прихрамовой среде можно встретить неполиткорректное мнение, будто эсхатологическое «нашествие с востока» – это глобальная мусульманская миграция в европейский мир.

Вы спрашиваете о возможном нападении на Россию, но справедливости ради нужно сказать: в западной традиции порой сама Россия понимается как воинство антихриста. У ветхозаветного пророка Иезекииля говорится о нашествии «князя Роша, Мешеха и Фувала». Слово «Мешех» записано в латинском переводе как Mosoch и в результате отождествилось с Москвой. Думаю, благодаря этому примеру становится понятно, что трактовать пророчества, ища «эсхатологического врага», нужно с большой осторожностью.

– А как вы вообще оцениваете тот предмет, который изучаете? Как измышления, способные развлечь? Или же человеческой цивилизации не помешает помнить, что она смертна, причём, перефразируя Булгакова, смертна внезапно?

– Помнить, конечно же, не помешает. Однако нужно отличать Библию и сочинения святых отцов церкви, с одной стороны, от всяческих трактовок и домыслов – с другой. А также важно не забывать, что христианская традиция, повторюсь, обещает вместе с концом времён не только страдания, но также избавление. «Когда же начнёт это сбываться, тогда восклонитесь и поднимите головы ваши, потому что приближается избавление ваше».

Человеческая жизнь конечна, и мысли в связи с этим возникают не только по поводу собственного ухода, но и про будущее цивилизации – может ли кто-то или что-то ее существование прекратить. И несмотря на то что в авраамической традиции конец времен несет в себе позитивный смысл, в реальной жизни хочется, чтобы финал никогда не наступил. Хотя, к примеру, разгул эпидемии коронавируса, изменения климата, разные природные катаклизмы или плохая экологическая ситуация не могут не настораживать. Каким образом люди со всем этим будут справляться? Какие еще род человеческий могут ждать глобальные испытания?..

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