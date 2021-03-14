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Девятиклассники вместо сидят в СИЗО, а не за партой. Как же так?!

Павел Локшин, Die Welt   
14 Марта 2021 г.
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Справедливость российской судебной и правоохранительной системы находится под большим вопросом. И «под каток» может попасть даже ребенок. На детей на местах составляются административные протоколы, подростков ставят на учет в комиссии по делам несовершеннолетних. Ограничится ли этим система? Ведь есть и другие примеры. Например, когда девятиклассники сидят в СИЗО.

Обвинительный вектор в работе правоохранителей не обходит даже детей

"Дело Навального показывает, как политизируются российские суды для того, чтобы устранить противников Путина. Однако произвол системы заходит еще дальше. Никто не может рассчитывать на справедливый судебный процесс: в СИЗО сидят девятиклассники", - пишет немецкое издание Die Welt.

"Почерк Никиты выглядит детским, неуверенным. "Мама, спасибо тебе большое за передачу, люблю тебя, - пишет подросток. - Каких-либо еще продуктов мне пока не надо. (...) Много денег на еду мне не надо тратить. Деньгами можешь помочь бабушке с дедушкой или на благотворительность пожертвовать. Сегодня буду тебе письмо писать". С июня прошлого года 15-летний Никита У. сидит в СИЗО. Девятиклассника из сибирского Канска обвиняют в создании террористического сообщества".

"От произвола российских органов безопасности, юстиции и уголовно-исполнительной системы страдают не только известные всему миру оппозиционные политики, - отмечает журналист Павел Локшин. - В России это может случиться с каждым: потому что полиция быстро фабрикует дела, чтобы повысить долю раскрываемых преступлений, а суды зачастую, как конвейер, штампуют обвинительные приговоры. Не считая политических дел, эта система в большей степени зависит от собственной логики российской бюрократии, чем от правителей в Кремле, желающих подавлять свой народ".

"Согласно опросам, полиции доверяют только 36% россиян, судам - 31%. Дело Никиты У. показывает, что это недоверие вполне оправданно. Российская служба внутренней безопасности арестовала Никиту У. и двух его друзей после того, как они расклеили в своем родном городе Канске, где проживает 90 тыс. человек, листовки в поддержку аспиранта-математика Азата Мифтахова. В рамках сомнительного судебного процесса Мифтахов был приговорен к 6 годам лишения свободы якобы за нападение на офис путинской партии "Единая Россия", - говорится в статье.

"Из-за своих "анархистских убеждений" Никита У. предположительно планировал "свержение государственного и политического строя Российской Федерации", к тому же он и его сторонники якобы планировали не позднее 31 августа 2020 года взорвать бомбы в зданиях органов безопасности, - пишет издание. - Доказательством этого служит среди прочего переписка в чатах и тот факт, что в видеоигре Minecraft подростки построили здание ФСБ - и собирались подорвать его в игре".

"Никита У. едва ли может надеяться на справедливый судебный процесс, ведь для российских силовых ведомств его предполагаемое преступление - это превосходная возможность показать себя успешными борцами с терроризмом, - указывает Die Welt. - По данным НПО World Justice Project, по качеству уголовного правосудия Россия занимает 101 место в мире из 126, находясь между Доминиканской республикой и Нигером. Проблему в этом видит, кажется, даже президент России Владимир Путин".

"В работе правоохранителей доминирует "обвинительный уклон", критиковал Путин в прошлом году в своем ежегодном послании Федеральному собранию. Однако число обвинительных приговоров в системе правосудия растет с каждым годом. Так, в 2018 году из 885 тыс. подсудимых было оправдано около 2,1 тыс. человек. Доля оправдательных приговоров составляла 0,235%", - говорится в статье.

"Этому есть различные объяснения. Для Александра Бастрыкина, главы Следственного комитета, своего рода российского ФБР, очевидно: следователи, по его словам, работают стабильно и на высоком уровне. (...) Высокое качество работы следственных органов, якобы объясняющее низкую долю оправдательных приговоров, - это не что иное, как миф, пишет в статье для онлайн-журнала Znak.com Вадим Волков, исследователь судебной системы и ректор Европейского университета в Санкт-Петербурге. По его словам, традиция автоматического вынесения обвинительных приговоров существует в России десятилетиями", - передает издание. (...) Российские суды, как правило, следуют за прокуратурой, чтобы ее работа не была напрасной. (...) В итоге это формирует юстицию, которую нельзя назвать ни автономной, ни независимой".

"Сегодня в ней работают преимущественно не высококвалифицированные юристы, а исполнительные карьеристы из аппарата юстиции, профессиональный рост которых проходил в условиях переплетения полиции, прокуратуры и юстиции и которые мало заинтересованы в самостоятельности. Сегодня они составляют почти третью часть судей", - пишет издание.

"По наблюдениям Волкова, юристы готовы десять лет надрываться на должности судебного секретаря за зарплату в 200 евро, чтобы получить шанс на пожизненный пост судьи. Из прокуратуры сегодня все реже уходят на должность судьи", - говорится в статье.

"Эта система объясняет и массовое производство дел по наркотикам (...). Судебная статистика показывает, что масса изъятых наркотиков в большинстве случаев немного превышает минимальные значения, с которых наступает уголовная ответственность. Исследователи юстиции уже много лет критикуют, что статистика указывает на манипуляции. Однако случаи, когда к суду за манипуляции привлекали сотрудников правоохранительных органов, почти не известны".

"Есть ли еще надежда для российской судебной системы? В этом убеждена социолог Элла Панеях, уже много лет изучающая российские органы безопасности и судебную систему. По ее мнению, необходимо движение, в центре внимания которого будут не только политические дела, но и все судебные дела в целом. (...) Необходимо пытаться предавать огласке работу особенно халатных судей, и обеспечивать адвокатами обычных подсудимых - потому что адвокаты, назначенные судом, являются лишь частью системы. Но в стране, где государство постоянно повышает давление на правозащитников, у такого движения, вероятно, вряд ли был бы шанс", - констатирует Die Welt.

Сложившуюся правоохранительную и судебную систему раскачать и повернуть в сторону более справедливой работы сложно. Но поднимать проблему, обозначать, что она есть все равно необходимо. Чем больше будет информации о происходящем вынесено в публичное пространство, тем может выше быть общественный резонанс. И тогда не обращать внимание на положение дел тем, от кого зависит работа структур, стоящих на страже закона, будет, наверное, уже нельзя.

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Перевод Inopressa.ru

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