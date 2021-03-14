Девятиклассники вместо сидят в СИЗО, а не за партой. Как же так?!



Справедливость российской судебной и правоохранительной системы находится под большим вопросом. И «под каток» может попасть даже ребенок. На детей на местах составляются административные протоколы, подростков ставят на учет в комиссии по делам несовершеннолетних. Ограничится ли этим система? Ведь есть и другие примеры. Например, когда девятиклассники сидят в СИЗО.

"Дело Навального показывает, как политизируются российские суды для того, чтобы устранить противников Путина. Однако произвол системы заходит еще дальше. Никто не может рассчитывать на справедливый судебный процесс: в СИЗО сидят девятиклассники", - пишет немецкое издание Die Welt.

"Почерк Никиты выглядит детским, неуверенным. "Мама, спасибо тебе большое за передачу, люблю тебя, - пишет подросток. - Каких-либо еще продуктов мне пока не надо. (...) Много денег на еду мне не надо тратить. Деньгами можешь помочь бабушке с дедушкой или на благотворительность пожертвовать. Сегодня буду тебе письмо писать". С июня прошлого года 15-летний Никита У. сидит в СИЗО. Девятиклассника из сибирского Канска обвиняют в создании террористического сообщества".

"От произвола российских органов безопасности, юстиции и уголовно-исполнительной системы страдают не только известные всему миру оппозиционные политики, - отмечает журналист Павел Локшин. - В России это может случиться с каждым: потому что полиция быстро фабрикует дела, чтобы повысить долю раскрываемых преступлений, а суды зачастую, как конвейер, штампуют обвинительные приговоры. Не считая политических дел, эта система в большей степени зависит от собственной логики российской бюрократии, чем от правителей в Кремле, желающих подавлять свой народ".

"Согласно опросам, полиции доверяют только 36% россиян, судам - 31%. Дело Никиты У. показывает, что это недоверие вполне оправданно. Российская служба внутренней безопасности арестовала Никиту У. и двух его друзей после того, как они расклеили в своем родном городе Канске, где проживает 90 тыс. человек, листовки в поддержку аспиранта-математика Азата Мифтахова. В рамках сомнительного судебного процесса Мифтахов был приговорен к 6 годам лишения свободы якобы за нападение на офис путинской партии "Единая Россия", - говорится в статье.

"Из-за своих "анархистских убеждений" Никита У. предположительно планировал "свержение государственного и политического строя Российской Федерации", к тому же он и его сторонники якобы планировали не позднее 31 августа 2020 года взорвать бомбы в зданиях органов безопасности, - пишет издание. - Доказательством этого служит среди прочего переписка в чатах и тот факт, что в видеоигре Minecraft подростки построили здание ФСБ - и собирались подорвать его в игре".

"Никита У. едва ли может надеяться на справедливый судебный процесс, ведь для российских силовых ведомств его предполагаемое преступление - это превосходная возможность показать себя успешными борцами с терроризмом, - указывает Die Welt. - По данным НПО World Justice Project, по качеству уголовного правосудия Россия занимает 101 место в мире из 126, находясь между Доминиканской республикой и Нигером. Проблему в этом видит, кажется, даже президент России Владимир Путин".

"В работе правоохранителей доминирует "обвинительный уклон", критиковал Путин в прошлом году в своем ежегодном послании Федеральному собранию. Однако число обвинительных приговоров в системе правосудия растет с каждым годом. Так, в 2018 году из 885 тыс. подсудимых было оправдано около 2,1 тыс. человек. Доля оправдательных приговоров составляла 0,235%", - говорится в статье.

"Этому есть различные объяснения. Для Александра Бастрыкина, главы Следственного комитета, своего рода российского ФБР, очевидно: следователи, по его словам, работают стабильно и на высоком уровне. (...) Высокое качество работы следственных органов, якобы объясняющее низкую долю оправдательных приговоров, - это не что иное, как миф, пишет в статье для онлайн-журнала Znak.com Вадим Волков, исследователь судебной системы и ректор Европейского университета в Санкт-Петербурге. По его словам, традиция автоматического вынесения обвинительных приговоров существует в России десятилетиями", - передает издание. (...) Российские суды, как правило, следуют за прокуратурой, чтобы ее работа не была напрасной. (...) В итоге это формирует юстицию, которую нельзя назвать ни автономной, ни независимой".

"Сегодня в ней работают преимущественно не высококвалифицированные юристы, а исполнительные карьеристы из аппарата юстиции, профессиональный рост которых проходил в условиях переплетения полиции, прокуратуры и юстиции и которые мало заинтересованы в самостоятельности. Сегодня они составляют почти третью часть судей", - пишет издание.

"По наблюдениям Волкова, юристы готовы десять лет надрываться на должности судебного секретаря за зарплату в 200 евро, чтобы получить шанс на пожизненный пост судьи. Из прокуратуры сегодня все реже уходят на должность судьи", - говорится в статье.

"Эта система объясняет и массовое производство дел по наркотикам (...). Судебная статистика показывает, что масса изъятых наркотиков в большинстве случаев немного превышает минимальные значения, с которых наступает уголовная ответственность. Исследователи юстиции уже много лет критикуют, что статистика указывает на манипуляции. Однако случаи, когда к суду за манипуляции привлекали сотрудников правоохранительных органов, почти не известны".

"Есть ли еще надежда для российской судебной системы? В этом убеждена социолог Элла Панеях, уже много лет изучающая российские органы безопасности и судебную систему. По ее мнению, необходимо движение, в центре внимания которого будут не только политические дела, но и все судебные дела в целом. (...) Необходимо пытаться предавать огласке работу особенно халатных судей, и обеспечивать адвокатами обычных подсудимых - потому что адвокаты, назначенные судом, являются лишь частью системы. Но в стране, где государство постоянно повышает давление на правозащитников, у такого движения, вероятно, вряд ли был бы шанс", - констатирует Die Welt.

Сложившуюся правоохранительную и судебную систему раскачать и повернуть в сторону более справедливой работы сложно. Но поднимать проблему, обозначать, что она есть все равно необходимо. Чем больше будет информации о происходящем вынесено в публичное пространство, тем может выше быть общественный резонанс. И тогда не обращать внимание на положение дел тем, от кого зависит работа структур, стоящих на страже закона, будет, наверное, уже нельзя.

На нашем сайте читайте также:

Перевод Inopressa.ru

Расскажите об этом своим друзьям!

Загрузка...

Загрузка...