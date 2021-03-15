«Здесь птицы не поют, деревья не растут»: тайны камчатской Долины смерти

На территории старейшего в России Кроноцкого заповедника раскинуто много привлекательных для туристического глаза естественных достопримечательностей. Однако главным магнитом этого камчатского уголка является признанная Всемирным фондом дикой природы самым пугающим местом страны – Долина смерти, где массово гибнут представители фауны и не растут растения.

Локация

Чтобы достичь пределов этой загадочной территории, необходимо держать путь к месту слияния трёх истоков живописной реки Гейзерной, которая берет начало на западном склоне вулкана Кихпиныч на высоте 850 метров над уровнем моря.

Удивительная Долина смерти имеет весьма скромные размеры — всего несколько сотен метров ширину и 2 км в длину, и расположена в непосредственной близости от восхитительно красивой Долины гейзеров.

Обнаружение

Гиблая Долина смерти была обнаружена учёными в июле 1975 года, спустя 41 год после образования Кроноцкого биосферного заповедника. На протяжении долгих лет научные работники исследовали многочисленные местные вулканы, гейзеры, озёра, испещрённые лавой ландшафты, занимались сохранением редких видов животных и растительности, но даже не подозревали о наличии на его территории опасной зоны.

Занимателен тот факт, что всего в 300 м от эпицентра Долины смерти на протяжении десятков лет располагался туристический привал, находившийся на оживлённом маршруте между вулканом Узон и Долиной гейзеров.

Первыми внушительное кладбище птиц и зверей независимо друг от друга отыскали исследователь тундры, вулканолог Владимир Леонов и лесник Семячикского лесничество Владимир Каляев, которые с противоположных сторон занимались обследованием подножья горы Жёлтой. Данное событие стало весьма знаменательной вехой в истории камчатского заповедника.

В последующие с момента обнаружения 8 лет в Долине смерти велись интенсивные научные работы, в ходе которых участники многочисленных экспедиций пытались разгадать причину гибельности этого места.

Странные закономерности

Собрав более 200 трупов пернатых и млекопитающих и организовав активные наблюдения на территории Долины смерти, специалисты обнаружили ряд закономерностей, которые помогли им разобраться в тайнах данной местности.

Они установили, что время гибели животных совпадает с периодом, когда ландшафт пагубной зоны освобождён от снега, то есть в период с мая по октябрь. В момент, когда появляются первые проталины, в Долине смерти обнаруживаются погибшие мелкие птицы отряда воробьинообразных и грызуны, которые прибывают сюда, чтобы испить водицы.

Вслед за ними погибают зайцы и лисы, а затем туда приходят и остаются навеки вечные более крупные хищные звери и птицы: медведи, рыси, вороны, беркуты, орланы.

В целом среди жертв гиблой долины учёные насчитали 12 видов млекопитающих и 13 видов пернатых.

Отличительной особенностью погибших там животных является их склонность питаться падалью, растительноядные представители фауны Долину смерти обходят стороной, поскольку их не привлекает лишенное растительности пространство.

Ядовитые газы

В результате многочисленных исследований было выяснено, что причина массовой гибели животных носит не мистический, а вполне реальный характер.

Оказалось, что камчатская Долина смерти является средоточием ядовитых газов невысокой температуры, вырывающихся на поверхность из глубинных трещин подножья вулкана Кихпиныч. Проведённый анализ выявил, что здешний газовый коктейль состоит из высококонцентрированного сероводорода, сероокиси углерода, двуокиси серы, сероуглерода и углекислого газа, оказывающих на живые организмы замедленное отравляющее действие.

Животные, попадающие сюда, сначала испытывают учащённое сердцебиение, потом у них случается паралич конечностей, а в конце они погибают от удушья.

Помимо этого имеются данные, что в Долине смерти присутствуют и куда более быстродействующие отравляющие газы, например, цианистый водород (синильная кислота) и его производные, которые вызывают паралич дыхательного центра.

Свою негативную роль играет и тот факт, что Долина смерти находится в пониженной зоне, где в безветренную или пасмурную погоду концентрация ядовитых газов у поверхности земли способна причинить вред даже здоровью человека.

Нередко учёные, увлекшись работой, забывали о соблюдении мер безопасности, и спустя некоторое время испытывали головокружение, тошноту, головную боль, слабость, жар в затылочной части, и только своевременный выход на проветриваемый участок стабилизировал их самочувствие без дальнейших тяжелых последствий.

Разгадка

Выяснив, что Долина смерти представляет собой природную газовую камеру, учёные поняли не только причину гибели животных, но и чем обусловлена ранее описанная закономерность их кончины.

Желающие утолить жажду и поклевать семена птицы умирают от стелющихся прямо над землёй ядовитых испарений, которые выдавливают атмосферный воздух на 50 см и уже представляют опасность для мелких и крупных хищников, устремляющихся сюда за легкой добычей — падалью, и сами становящиеся жертвами местности.

Из-за того, что в долине подавлена окислительная деятельность бактерий, разложение погибших животных замедлено, их трупы ещё долго сохраняют живые черты и пугают людей.

В наши дни специалисты вместе с волонтёрами пытаются спасти крупных зверей от верной погибели, для чего они постоянно убирают из Долины смерти отравившихся птиц, чтобы они не привлекали других участников пищевой цепочки.

На планете Земля много загадочного, но многие преподносимые природой тайны ученые объясняют вполне реальными процессами, а не мистикой. А те тайны, которые еще не разгаданы, наверное, просто ждут своего времени. Помните, когда-то раньше человечество ужасалось дождям из лягушек (или других небольших животных)? И свои объяснения на этот счет со временем появились. Мелкую живность может захватить из одной территории смерч или торнадо и своей немыслимой силой «переправить» в другое место.

А еще о тайном и мистическом можно прочитать здесь:

По инф. cyrillitsa.ru

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