Мистических мест в России немало, есть, к примеру, озеро с «городом под водой»

О «местах силы» и прочей подобной мистике мы привыкли слышать от людей, далёких от академической науки. Но бывают исключения. Сегодняшний разговор – с кандидатом географических наук Юрием Супруненко, автором книг «Места силы на карте России и мира», «Тайны Аркаима» и многих других.

Петрозаводский феномен

Всё объяснимо (пусть не сейчас)

– Вы не стали изгоем среди коллег-учёных из-за интереса к этой тематике?

– В своих книгах (многие из них написаны в соавторстве с Ириной Шлионской) я выступаю не от имени академической науки, а от собственного имени – как частное лицо, поэтому с какими-либо нападками мне сталкиваться не приходилось. Вообще учёные бывают разные. Кто-то из них ищет научное объяснение такого рода явлениям, а кто-то стоит на консервативных позициях, не допускает возможности отклонений от привычных парадигм и просто отмахивается – мол, чепуха, потому что не может объяснить происходящее. В этом смысле можно сравнить ортодоксальных материалистов с верующими людьми.

– Начнём с самого таинственного – с НЛО. Где в России их замечают чаще всего?

– Над Петрозаводском. Бум пришёлся на конец 1970-х, а самые знаменитые события – на 20 сентября 1977 года. Их назвали «петрозаводским феноменом». Около четырёх часов утра над городом появился огромный объект, принявший сначала форму медузы, от которой вниз, словно проливной дождь, истекали лучевые струи, затем превратившийся в яркий полукруг и направившийся в сторону Онежского озера. В ту же ночь, двигаясь по дороге из Ленинграда в Петрозаводск, люди видели в небе светящееся тело, испускавшее клубы серого дыма. Потом это облако рассеялось, разделилось натрое и пропало из виду.

Наутро в окнах нескольких петрозаводских домов обнаружились оплавленные отверстия диаметром примерно в полсантиметра. Образцы оплавления отправили для исследования в Москву, и экспертиза показала, что в стекле образовались кристаллические структуры правильной формы. Достичь такого эффекта в лабораторных условиях учёным не удалось.

Петрозаводский феномен

– Так что же это было?

– Приходится признать: мы не знаем. Предпринимались попытки объяснить происшедшее запуском спутника «Космос-955» с Плесецкого космодрома, состоявшимся в ту ночь, но едва ли такое объяснение убедительно. Могу лишь напомнить, что НЛО – это неопознанный летающий объект, именно что неопознанный, то есть у нас нет веских оснований утверждать об инопланетном происхождении подобных явлений. Тем, кто это утверждает, просто хочется так думать. Вера в инопланетян для них такая же потребность, как для других – вера в Бога.

Видят избранные

– Кстати, о Боге. Из описанных вами мест сильнее всего завораживает озеро Светлояр в Нижегородской области, имеющее правильную (!) форму овала размером 470–350 метров и нехарактерную для этой местности большую глубину до 33, 4 метра. Согласно легенде, на берегу озера (на тот момент меньшего размера) стоял город праведников – Китеж, впоследствии чудесным образом ушедший под воду при нападении хана Батыя. Легенда не просто красивая, но и полная смыслов: здесь и утопия – рай земной, и конец света, и русское мессианство. Наиболее древний из обнаруженных источников, где она изложена, – сочинение конца XVIII века «Китежский летописец».

– Верно, а известность эта легенда получила благодаря писателю В.И. Мельникову-Печерскому и его роману «В лесах» (опубликован в 1871–1874 годах). Процитирую его: «Скрылся он чудесно, Божьим повеленьем, когда безбожный царь Батый, разорив Русь Суздальскую, пошёл воевать Русь Китежскую. Подошёл татарский царь ко граду Великому Китежу, восхотел дома огнём спалить, мужей избить либо в полон угнать, жён и девиц в наложницы взять. Не допустил Господь басурманского поруганья над святыней христианскою. Десять дней, десять ночей Батыевы полчища искали града Китежа и не могли сыскать, ослеплённые. И досель тот град невидим стоит... И слышится по ночам глухой, заунывный звон колоколов китежских».

Для этого «звона», который люди порой слышат из глубины озера Светлояра, есть и научное объяснение. Как говорят гидрофизики, это бронтиды, низкие громоподобные звуки, характерные для мест сейсмической активности.

Озеро Светлояр

– В последнее время популярна версия о метеоритном происхождении озера...

– В последнее время – да, но традиционная версия такова, что озеро карстовое, то есть образовано в результате провала.

– Установлено, что центральная котловина образовалась 1100-1200 лет назад и представляла собой маленькое озерцо глубиной 15-17 метров, а нижняя терраса – внимание! – погрузилась в воду 700-800 лет назад. Это соответствует датировке Батыева нашествия, происходившего в 1237-1238 годах. Честно сказать, такие совпадения поражают воображение.

– Красивое совпадение, да. Но сколько ни пытались исследователи отыскать на дне Светлояра подводный город, этакую «русскую Шамбалу» (Шамбала – азиатская страна из индуистской мифологии. – Прим.), – всё тщетно. Впрочем, приверженцы легенды объясняют данный факт по-своему: град Китеж дано видеть лишь избранным – тем, кто верует, подготовлен, чист душой.

– Это полностью соответствует учению Христа: «Род лукавый и прелюбодейный знамения ищет, и знамение не дастся ему...»

– О том же читаем и у Мельникова-Печерского: «Цел тот город до сих пор – с белокаменными стенами, златоверхими церквами, с честными монастырями, с княженецкими узорчатыми теремами, с боярскими каменными палатами, с рубленными из кондового, негниющего леса домами. Цел град, но невидим. Не видать грешным людям славного Китежа».

Кстати, и в наше время некоторые замечают в воде Светлояра древний город. По крайней мере, так говорят.

Миражи сознания

– Жигули, широко известные благодаря пиву и автомобилю, известны также благодаря слухам о миражах в этих горах.

– Не только слухам, но и засвидетельствованным фактам. По утрам над Волгой можно увидеть возникающие из тумана небесные картины – призрачные древние города. Первое письменное упоминание встречается у арабского летописца ибн Фадлана, посетившего эти места в 922–923 годах. Он назвал зрелище Мирным городом, который «ждёт, когда богатства его людям понадобятся». Также читаем об этом в книге краеведа А.Ф. Леопольдова «Исторические заметки о Самарском крае», изданной в 1860 году. Он обращает внимание на то, что миражи находятся будто бы на близком расстоянии от наблюдателей и выглядят как совершенно реальные объекты. Если брать более близкие времена, то в 1955 году был замечен фантом православного собора, в 1974‑м – фантом крепости, а 1989‑м – морского залива, окружённого грядой лесистых холмов и песчаных дюн.

Жигулевские горы

– Природа любых миражей вроде бы известна: это преломление потоков света на границе между слоями воздуха, которые резко различаются по плотности и температуре.

– В данном случае природа явления, по-видимому, иная: миражи возникают на пересечении электромагнитных излучений, идущих из земли. Как бы то ни было, я полагаю, что в основе лежат абсолютно материальные факторы, а уж интерпретация наблюдений в форме легенд – это другой вопрос.

– Кстати, именно здесь, в излучине Волги под названием Самарская Лука, которая огибает Жигули, в 1973 году была обнаружена археологическая культура начала V тысячелетия до нашей эры. Это одно из древнейших, если не древнейшее, поселение праиндоевропейцев. Может быть, здесь и находится та северная прародина, о которой говорится в мифологиях европейских народов?

– Я бы не стал этого исключать, но в качестве Гипербореи (северная страна из греческой мифологии. – Прим. «АН») обычно рассматривают Кольский полуостров.

– Ого! Как много в России мест, связанных с индоевропейцами: и Аркаим, и Самарская Лука, и, как вы говорите, Кольский полуостров...

– Здесь важно не впасть в искушение. Не стоит представлять Россию страной, которая породила человечество или без которой нельзя спастись от бед нашего мира. Это сверхпатриотизм, национальная гордыня.

– Последний вопрос будет не столько о местах, сколько о людях. Посещая «места силы», они ощущают невероятный прилив энергии, а некоторые даже исцеляются от болезней. Этому тоже есть объяснение?

– Конечно. Психология. Медицине давно известен эффект плацебо (улучшение самочувствия человека благодаря тому, что он верит в эффективность некоторого воздействия, в действительности нейтрального. – Прим.). Эффект особенно силён, когда люди посещают места коллективно и тем самым поддерживают веру друг в друге. На мой взгляд, нет необходимости разубеждать человека в чём-то сверхъестественном, если он этого не хочет.

***

НЛО, миражи в небесах, древние подводные города.... Хочется во все это поверить, конечно, чтобы была в жизни кроме реального существования какая-то сказка. Но разум все же от подобного останавливает. И лягушачьи дожди, к примеру, и многие другие удивительные явления, приходит время, логически объясняются. Дойдет когда-нибудь научная мысль и до Петрозаводского феномена, чудо-озера и тайн Жигулевских гор. Сказка, конечно, тогда разрушится. Но, наверное, природа человечеству не даст заскучать и еще что-нибудь в качестве «необъяснимых» загадок подкинет.

И немного ещё о таинственном:

По инф. argumenti.ru

Расскажите об этом своим друзьям!

Загрузка...

Загрузка...