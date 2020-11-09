Ван Гогу приписали белую горячку

Великий постимпрессионист Винсент Ван Гог страдал от целого букета психических расстройств, при этом у художника, скорее всего, была «белая горячка». Об этом заявляют специалисты из Медицинского центра университета Гронингена.

Ученые провели психиатрическую экспертизу на основе сохранившихся медицинских отчетов, а также сотен писем Ван Гога. Они установили, что у художника было по меньшей мере два приступа белой горячки, вызванной отказом от алкоголя.

Кроме того, Ван Гог страдал от биполярного и пограничного расстройства личности и, вероятно, от шизофрении и «скрытой эпилепсии».

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По инф. rosbalt.ru

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