Во Франции за сумасшедшие деньги продали письмо Ван Гога и Гогена

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На аукционе в Париже было продано совместное письмо художников-импрессионистов Винсента Ван Гога и Поля Гогена за €210,6 тыс, сообщает аукционный дом Drouot.
Первоначально аукционеры ожидали, что уникальный документ уйдет с молотка за €180-250 тыс.
Послание, подписанное Ван Гогом и Гогеном, было адресовано их общему другу и художнику Эмилю Бернару. В нем рассматривается вопрос о создании ассоциации авангардных художников. Письмо на листке в клетку было написано в период 1 и 2 ноября 1888 года и отправлено из Арля, где художники совместно работали.
Гоген и Ван Гог излагают в письме свои взгляды на современную живопись. По их мнению, живопись и в целом искусство проходят через важнейший период, находясь на пути к своему «возрождению».
«Я, верящий в возможность гигантского возрождения искусства, родиной которого станут тропики, считаю, что мы сами окажемся лишь его посредниками. Лишь следующее поколение сможет жить в мире и спокойствии», — пишет Ван Гог. Он высоко отзывается в письме о таланте Гогена, который в заключительной части послания, пишет Бернару, чтобы он не обращал внимания на такие комментарии «впечатлительного» Ван Гога. Гоген соглашается с тем, что новые художники появятся именно в живописных тропических странах и сообщает о своем желании вновь отправиться в путешествия по этим местам.
Еще о редких и ценных вещах, которые за последнее время были проданы на аукционах:
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Придя в офис какой-нибудь компании, вы никогда не задумывались, откуда он у нее взялся, как она его смогла выбрать, снять, обустроить? В общем, офисная, так сказать, кухня, вас никогда не интересовала? А это может быть любопытным, да и полезным. Ведь нюансы любого дела могут иногда пригодиться в жизни.
Выбирая заведение для игры в казино или ставок на спорт, следует обратить внимание на наличие у них лицензий. Это же касается и онлайн-платформ, которые гарантируют пользователям безопасность и готовы решить любые спорные вопросы. Служба поддержки БК Париматч работает круглосуточно, что говорит о серьёзном отношении компании к своим клиентам. Легальные сайты и наземные пункты приёма ставок, в отличие от теневого сегмента, соблюдают правила безопасности. Примером стало недавнее закрытие компьютерного клуба в Казахстане.
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