Сериал «Казанова»: обаятельный бабник-аферист делал женщин… счастливыми

Первый канал порадовал отличным сериалом в жанре лирического детектива

Режиссёр Кирилл Белевич, которого недавно мы хвалили за героическую драму «Крепость Бадабер», снял сериал, в который влюбились многие зрительницы – и не только ностальгирующие по прекрасному прошлому (действие происходит в 1978 году). Сериал «Казанова» обладает всеми составляющими успеха: сценарист Дмитрий Новосёлов сочинил увлекательную, с неожиданными поворотами детективную историю, в которой кроме энергичного действия есть мощная лирическая составляющая (можно смело утверждать, что сериал на самом деле про любовь), отличный юмор и галерея ярких образов. Художники Леонид Кипнис и Анна Смехова дотошно и с любовью воссоздали время. Режиссёр любит своих героев и подобрал замечательных исполнителей; у всех сквозных персонажей живые запоминающиеся образы, а у многих эпизодических – свой замечательный «сольный выход».

Удачный выбор исполнителя главной роли: Антон Хабаров – артист редкого положительного обаяния, не сладкий красавчик, а воплощённая мужественность, открытая, вызывающая доверие улыбка, волнующий сердца дам тембр – всё это особенно ценилось в 70-е годы и, несмотря на распространившиеся либеральные веяния, ценится сейчас. Хабаров также обладает качествами характерного актёра, что очень важно для исполнителя роли бабника-афериста, легко меняющего маски, моментально приспосабливающегося к новой обстановке и входящего в доверие к разным людям. Всё это позволило актёру сыграть роль мужчины-мечты – все обманутые и обворованные им женщины не держали на злодея зла, даже благодарны ему. Заметим, реальный Джакомо Казанова пользовался женщинами, чтобы получать удовольствие самому, а наш умудрялся делать счастливыми их.

Очень хороша Светлана Ходченкова в роли молодой следовательницы, матери-одиночки Полины.

Роль для актрисы необычная – это не уверенная в себе победительная красавица, как её многие героини, тут роль многослойная, элегантно и тонко прочерченная, с юмором и даже самоиронией. Её, кажется, безнадёжно одинокая, несчастливая героиня благодаря знакомству с мужчиной, делом которого по долгу службы она занимается, на глазах расцветает, загорается, а при расставании гаснет, но в конце концов вновь обретает себя. Хорош и её напарник – следователь (Сергей Угрюмов). Актёр много играл похожих персонажей, грубоватых, суровых, холодных, но тут привычный образ постепенно согревается и преображается. Неожиданно для себя он влюбляется, и ведётся эта линия тонко и бережно. Очень хорош также Александр Назаров в роли их начальника. В каждом детективе есть полицейский начальник, но здесь этот образ не просто функция – на первый взгляд скучный милицейский чиновник вдруг оказывается очень живым, всё понимающим, тонко чувствующим переливы своих подчинённых, и тоже с юмором! Сквозную роль секретарши играет Екатерина Агеева, количество её появлений в кадре небольшое, но актриса сумела создать сложный образ давно и безуспешно ищущей любви женщины и даже немножко интригующей в борьбе за неё. Человечны и узнаваемы все персонажи.

Хороша в роли матери Полины Татьяна Белевич, вроде типичная бабушка, но видно, что она понимает, что «достаёт» дочь, и сама страдает от этого, но не может иначе. Катерина Шпица убедительна в роли отчаянно, ревниво любящей Казанову подельницы и вызывает, в отличие от некоторых его «клиенток», сочувствие – её очень жаль.

Разнообразны новеллы с изобретательно срежиссированными Казановой «разводами» жертв – женщин, у которых есть немалые деньги или доступ к ним. И тут россыпь актёрских бриллиантов – в сериале раздолье для актрис. Они играют женщин, которым не хватает любви, а у кого-то её нет совсем, а кто-то забыл и думать о ней, уже даже и не смеет мечтать о том, единственном. Есть возможность сыграть все этапы «сердечной смуты» в сжатые сроки: знакомство, и зарождение чувства, и страсть, и счастье, и крушение.

Поскольку все они очень разные и яркие, наблюдать за обольщением очередной клиентки весьма интересно, а юным зрительницам, наверное, ещё и поучительно. И грустно, и, конечно, смешно. Особенно когда их играют актрисы с комическим даром: Олеся Железняк и Ирина Пегова, а Мария Звонарёва в роли музейного эксперта поднялась до вершин трагифарса. Не очень убедил, правда, провал Казановы в столкновении с ленинградской нонконформистской богемой. Да, кое-кто из впоследствии прославившихся писателей фарцевал и потому мог быть связан с криминалом, но поверить в то, что диссидентствующие поэты находились чуть ли не на содержании у бандитов, трудно. Даже если ими руководил такой проницательный и коварный главарь, как старый ювелир в исполнении замечательного Константина Желдина. Впрочем, в жанровом кино не до документальной правды, да и либеральные зрительницы простили создателям этот «поклёп», так же как феминистки – воспевание «маскулинности и харассмента».

Спасибо кинематографистам, что погрузили нас в то далёкое время (для многих время молодости) и не наплевали в него, что регулярно делал ящик, начиная с 90-х. Сценарии сериалов о советском прошлом не обходились без чернухи, а также коварства Лубянки и подлости советской власти, но здесь авторы отталкивались не от пропагандистских штампов, а от жизни. Интересы людей редко совпадают, человеческая природа противоречива, отношения всегда конфликтны, а одиночество – мучительно... и тут неисчерпаемый ресурс для сценариста. Успех Казановы был бы невозможен, если бы его жертв нельзя было поймать на человеческих слабостях, грехах или пороках. Он сумел их обмануть, потому что они хотели быть обманутыми.

И хоть история выдуманная, она реалистична, как будто такой человек был на самом деле. Его жалко, когда в финале, едва не встав на тропу бескорыстной любви, он вынужден вернуться на стезю альфонса. И более того, хочется знать, что случится с героями дальше. Впрочем, успех у сериала такой, что создатели вполне могут делать продолжение похождений этого советского Казановы.

Выбор многих женщин – искать свое счастье рядом с мужчиной. Но никто не застрахован, что большая любовь не окажется в итоге лишь мыльным пузырем.

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По инф. lgz.ru

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