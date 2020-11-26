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Развенчан главный миф о Голиафе. Великаном он может и не был!
По инф. Российской газеты   
26 Ноября 2020 г.
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Легендарный гигант Голиаф, библейский воин, возможно, вовсе не был великаном. Новое археологическое исследование, проведенное в историческом городе Гат, доказывает, что он был описан одним из авторов Ветхого Завета метафорически — как воин, не уступающий по размеру и мощи стенам древней крепости.

Развенчан главный миф о Голиафе

  • Давид и Голиаф

Новые археологические данные позволили ученым уточнить сведения о росте библейского великана Голиафа. Ранние версии Библии описывают его как древнего воина филистимлян, народа, враждовавшего с израильтянами. Как известно, гигант проиграл в схватке будущему царю Давиду, не отличавшемуся столь же высоким ростом.

В древних письменных источниках говорится, что рост Голиафа достигал четырех локтей и одной пяди. Ранее, ориентируясь на древние системы измерения, ученые подсчитали, что рост Голиафа составлял примерно 238 сантиметров.

В 2019 году археологи раскопали стены и ворота Гата — поселения филистимлян, которое считается родным городом Голиафа. По словам археолога Джеффри Чедвика из Университета Бригама Янга в Прово (США), проведенные там измерения позволили предположить, что Голиаф на самом деле был описан метафорически.

Археологи, оценивая рост библейского воина, опирались на единицы измерения Древнего Египта. Там локоть соответствовал длине 52,5 сантиметра. Ученые предполагали, что такие же единицы измерения использовались в Гефе и других городах древнего Израиля. Но в последние годы были измерены многие найденные постройки в древних городах. Полученные данные говорят о том, что в данном регионе использовались несколько иные стандартизированные меры длины.

Так, Чедвик и его команда выяснили, что здания в Гефе и нескольких десятках других городов древнего Израиля были построены, базируясь на трех основных единицах измерения. К ним относятся локоть длиной 54 см, короткий локоть длиной 38 см и пядь длиной 22 см.

Размеры кладки на изученных участках указывают на использование различных комбинаций этих мер. Например, в поселении под названием эт-Телль на севере Израиля две колонны перед городскими воротами имеют ширину 2,7 метра каждая, или пять локтей по 54 см. А каждая из четырех внутренних опор городских ворот была шириной 2,38 метра, или четыре локтя по 54 см и пядь 22 см.

При раскопках в Гате археологи обнаружили одни из городских ворот. Выяснилось, что их размеры были аналогичными размерам городских ворот в эт-Телле. То есть их ширина составляла 2,38 метра, или четыре локтя с пядью, что соответствует библейскому росту Голиафа.

  • «Древний автор использовал настоящую архитектурную величину того времени, чтобы описать рост Голиафа, — считает Чедвик. — Вероятно, это было просто указание на то, что он был таким же большим и сильным, как стены его родного города».
  • Теперь ученые предполагают, что сама фраза «четыре локтя и пядь» в тот период времени могла использоваться как образное обозначение «большой и сильный». Впрочем, достоверно это пока не установлено.

Добавим, что город Гат в раннем бронзовом веке, примерно в период от 4700 до 4500 лет назад, заселили ханаанеи. Он был перестроен более чем через тысячелетие филистимлянами, которые в Ветхом Завете называются врагами израильтян. Пика своего расцвета Гат достиг уже в железном веке, примерно 3000 лет назад. Как раз в это время, согласно библейским рассказам, и жил Голиаф.

Кстати, в научной среде не утихают споры о том, были ли Давид и Голиаф реальными людьми, которые встретились в битве примерно в то время. Но известно, что при раскопках в Гате был обнаружен фрагмент керамики с двумя именами, одно из которых, возможно, означает Голиаф. Также были найдены свидетельства разрушения Гата около 2850 лет назад вторгшейся армией.

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