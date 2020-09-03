ЗДРАВСТВУЙТЕ!

ЖИЗНЬ НА ПЕНСИЮ
ПОДРОБНОСТИ

ДЛЯ ДУШИ
  • Развлечения онлайн
    • ИЗВИНИТЕ, РАЗДЕЛ В РАЗРАБОТКЕ
НА КАЛЕНДАРЕ
ЧТО ЛЮДИ ЧИТАЮТ?
Русская американка Марина Журавлёва: почему звезда 90-х покинула родину?
-90-
Некогда Марина Журавлёва была одной из самых популярных звёзд нашей страны. В 90-е её голос любили миллионы, но она неожиданно решила всё бросить и уехала в чужую страну, которая стала для Марины новым...
«А яхту детям отдать сможешь?» Непопулярного хабаровского губернатора испытывают на доброту
2020-08-12-02-38-50
К врио губернатора Хабаровского края Михаилу Дегтяреву обратилась глава «Краевого центра образования» с просьбой передать центру яхту, принадлежащую правительству...
Наташа Королёва сменила имидж… но поклонникам это не понравилось
2020-08-13-17-09-59
Популярная певица Наташа Королёва поделилась с поклонниками фотографией в новом образе. Знаменитость сделала прямую челку в конце июня, но фанаты до сих пор с трудом узнают своего...
Повысят ли в России пособия по уходу за инвалидами?
2020-08-07-10-38-16
Пособие по уходу за инвалидом в размере 10 тысяч рублей могут начать выплачивать, несмотря на то, что государство не располагает такими средствами. Законопроект был внесен в Государственную думу на утверждение представителями...
Два года без Олега Табакова: как дела в его семье и театрах?
2020-08-18-04-25-05
17 августа Народному артисту СССР Олегу Табакову могло бы исполниться 85 лет. 2 года, как худрука МХТ имени А. П. Чехова нет с нами. Как изменилась жизнь его семьи?
ОБЩЕНИЕ

ПАРТНЕРСТВО
МультиВход
 

Финал ленты «В созвездии Стрельца» неоднозначен. Ждать продолжения?
Марина Слиж, 1rre.ru   
03 Сентября 2020 г.
Изменить размер шрифта

Премьера сериала «В созвездии стрельца» состоялась на Первом канале. Лента повествует о судьбе легендарного советского футболиста Эдуарда Стрельцова. Реакция зрителей на кино была неоднозначной. И чтобы составить собственное мнение фильме, если вдруг сериал не довелось посмотреть, после показа ленты на ТВ ее можно посмотреть онлайн.

Финал ленты «В созвездии Стрельца» неоднозначен. Ждать продолжения?

О чем повествует лента?

Главным героем фильма является юный футболист Эдуард Стрельцов, сумевший несмотря на сложности послевоенного кризиса стать настоящей легендой отечественного спорта.

Историческая лента охватывает период жизни футболиста с 1955 по 1964 год — самый сложный, неоднозначный и спорный, по мнению коллег и спортивных экспертов.

В свои 18 лет парень становится игроком московского футбольного клуба «Торпеда», а в 19 лет уже является чемпионом Олимпиады в Мельбурне в составе сборной СССР. Феномен спортсмена и его блестящей карьеры кроется только в одном — он живет футболом, и считает свою деятельность единственно правильной жизненной дорогой, выбранной в юные годы.

В 1958 году, когда футболисту исполняется 21 год, его и еще двоих членов команды арестовывают, обвиняя в изнасиловании, которого спортсмены не совершали. Двенадцать лет лагерей преданные болельщики считают слишком строгим приговором для талантливого футболиста, но пойти против воли властей, а именно люди властные были замешаны в сфальсифицированном деле, не решается никто.

Срок Стрельцов отбывает в непростых условиях. Ему предстоит тяжело работать, чтобы доказать свою «профпригодность», и избегать провокаций, чтобы получить условно-досрочное освобождение. Выйти на свободу удается только через шесть лет, но вернуться после лагерей в футбол, оказывается, не так уж и просто.

Создатели сериала затронули тему и личной жизни Стрельцова, ведь в делах сердечных спортсмена ждало также немало неожиданных неприятных поворотов и ударов судьбы.

Сколько серий в данном сериале?

В сериале всего восемь серий. Последние два эпизода на Первом канале показали в четверг, 27 августа 2020 года. Многие зрители ждут продолжения ленты, ведь финал создатели сделали открытым и неоднозначным.

Все серии сериала «В созвездии Стрельца» зрители могут посмотреть онлайн на сайте Первого канала и в Ютьюб.

Финал ленты «В созвездии Стрельца» неоднозначен. Ждать продолжения?

Главную роль в фильме сыграл 30-летний актер Дмитрий Власкин. Зрители высоко оценили профессионализм артиста, но ждут выхода полнометражного фильма «Стрельцов», также посвященного легендарному футболисту. Главную роль в полном метре сыграл любимчик отечественного кинематографа Александр Петров. Поклонники уже готовятся сравнить работу артистов, которым досталась довольно сложная роль человека, через преграды шагающего к поставленной цели. Полнометражная историческая лента выйдет на большие экраны в сентябре 2020 года.

Чем все закончится и ждать ли продолжения фильма?

Окончание сериала «В созвездии Стрельца» вызвало небольшое разочарование у публики. Сюжет обрывается на смене власти в СССР — пришедший на смену Хрущеву Брежнев является шансом для Стрельцова на полноценное возвращение в отечественный спорт. Но как футболист воспользовался этим шансов, и каких высот сумел достичь после своей реабилитации, осталось за кадром.

Неоднозначный финал предполагает продолжение ленты, но о съемках второго сезона сериала на Первом канале официально пока не говорят.

Сумеет ли Стрельцов вернуть потерянную любовь, наладить отношения с дочерью и вновь почувствовать уверенность в завтрашнем дне, возможно, зрителям покажут в продолжении ленты, если решение о новом сезоне в итоге будет принято.

Многие ленты о спортсменах являются хорошо мотивирующими, этакими пособиями по саморазвитию и умению никогда не опускать руки. А если особого стремления к спорту не имеется, то и просто узнать о жизни легенды футбола лишним не будет.

Что еще новенького в сфере масс медиа?

Есть и любопытное о мире спорта:

По инф. 1rre.ru

  • Расскажите об этом своим друзьям!

Загрузка...
Загрузка...

Тэги:

У нас есть похожие статьи и новости:
 