Финал ленты «В созвездии Стрельца» неоднозначен. Ждать продолжения?

Премьера сериала «В созвездии стрельца» состоялась на Первом канале. Лента повествует о судьбе легендарного советского футболиста Эдуарда Стрельцова. Реакция зрителей на кино была неоднозначной. И чтобы составить собственное мнение фильме, если вдруг сериал не довелось посмотреть, после показа ленты на ТВ ее можно посмотреть онлайн .

О чем повествует лента?

Главным героем фильма является юный футболист Эдуард Стрельцов, сумевший несмотря на сложности послевоенного кризиса стать настоящей легендой отечественного спорта.

Историческая лента охватывает период жизни футболиста с 1955 по 1964 год — самый сложный, неоднозначный и спорный, по мнению коллег и спортивных экспертов.

В свои 18 лет парень становится игроком московского футбольного клуба «Торпеда», а в 19 лет уже является чемпионом Олимпиады в Мельбурне в составе сборной СССР. Феномен спортсмена и его блестящей карьеры кроется только в одном — он живет футболом, и считает свою деятельность единственно правильной жизненной дорогой, выбранной в юные годы.

В 1958 году, когда футболисту исполняется 21 год, его и еще двоих членов команды арестовывают, обвиняя в изнасиловании, которого спортсмены не совершали. Двенадцать лет лагерей преданные болельщики считают слишком строгим приговором для талантливого футболиста, но пойти против воли властей, а именно люди властные были замешаны в сфальсифицированном деле, не решается никто.

Срок Стрельцов отбывает в непростых условиях. Ему предстоит тяжело работать, чтобы доказать свою «профпригодность», и избегать провокаций, чтобы получить условно-досрочное освобождение. Выйти на свободу удается только через шесть лет, но вернуться после лагерей в футбол, оказывается, не так уж и просто.

Создатели сериала затронули тему и личной жизни Стрельцова, ведь в делах сердечных спортсмена ждало также немало неожиданных неприятных поворотов и ударов судьбы.

Сколько серий в данном сериале?

В сериале всего восемь серий. Последние два эпизода на Первом канале показали в четверг, 27 августа 2020 года. Многие зрители ждут продолжения ленты, ведь финал создатели сделали открытым и неоднозначным.

Все серии сериала «В созвездии Стрельца» зрители могут посмотреть онлайн на сайте Первого канала и в Ютьюб.

Главную роль в фильме сыграл 30-летний актер Дмитрий Власкин. Зрители высоко оценили профессионализм артиста, но ждут выхода полнометражного фильма «Стрельцов», также посвященного легендарному футболисту. Главную роль в полном метре сыграл любимчик отечественного кинематографа Александр Петров. Поклонники уже готовятся сравнить работу артистов, которым досталась довольно сложная роль человека, через преграды шагающего к поставленной цели. Полнометражная историческая лента выйдет на большие экраны в сентябре 2020 года.

Чем все закончится и ждать ли продолжения фильма?

Окончание сериала «В созвездии Стрельца» вызвало небольшое разочарование у публики. Сюжет обрывается на смене власти в СССР — пришедший на смену Хрущеву Брежнев является шансом для Стрельцова на полноценное возвращение в отечественный спорт. Но как футболист воспользовался этим шансов, и каких высот сумел достичь после своей реабилитации, осталось за кадром.

Неоднозначный финал предполагает продолжение ленты, но о съемках второго сезона сериала на Первом канале официально пока не говорят.

Сумеет ли Стрельцов вернуть потерянную любовь, наладить отношения с дочерью и вновь почувствовать уверенность в завтрашнем дне, возможно, зрителям покажут в продолжении ленты, если решение о новом сезоне в итоге будет принято.

Многие ленты о спортсменах являются хорошо мотивирующими, этакими пособиями по саморазвитию и умению никогда не опускать руки. А если особого стремления к спорту не имеется, то и просто узнать о жизни легенды футбола лишним не будет.

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По инф. 1rre.ru

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