Олимпийская чемпионка Загитова стала ведущей «Ледникового периода»

Олимпийская чемпионка 2018 года в женском одиночном катании Алина Загитова стала ведущей шоу «Ледниковый период». Руководство канала сделало спортсменке предложение, которое она приняла.

18-летняя Загитова в нынешнем сезоне сделала выбор в пользу популярного телевизионного проекта. В результате она пропустит все этапы Кубка страны, которые являются отбором к чемпионату России, по итогам которого и определяются участники чемпионатов Европы и мира.

В рамках телешоу Загитовой предстоит подготовка к съемкам, поскольку у нее нет необходимого опыта. Ведущим шоу также станет и еще один олимпийский чемпион Алексей Ягудин.

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