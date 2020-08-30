Жизнь «улыбчивой герцогини» Елизаветы Боуз-Лайон

У Елизаветы Боуз-Лайон было несколько прозвищ, но чаще всего её называли «улыбчивой герцогиней». Урождённая аристократка из Шотландии сумела пережить две мировые войны и всю свою долгую жизнь оставаться главным источником добра в королевской семье.

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Елизавета Ангела Маргарет Боуз-Лайон появилась на свет в начале прошлого века в многодетной семье аристократов из Шотландии. Немало слухов ходило вокруг её рождения, некоторые даже предполагали, что будущая супруга короля была дочерью обычной кухарки, но сейчас мы уже никак не узнаем правду.

Так или иначе, девочка росла в семейном замке Глэмис и воспитывалась в окружении «высшего» общества. Однажды в аристократический дом привели королевских детей, включая десятилетнего принца Альберта. Елизавете тогда было всего лишь пять лет, она угостила нового знакомого вишнями в сахаре, о чём потом не раз будет вспоминать сам принц.

С началом войны семья Елизаветы не стала бежать от пугающих событий и переоборудовала свой замок под госпиталь. Когда страшные времена подошли к концу, наконец-то началась светская жизнь нашей героини. Поклонников у неё было немало: Елизавета прославилась как образованная, красивая и добрая девушка с чудесной улыбкой.

Но сама она любила одного человека – принца Эдуарда, старшего сына Георга V и королевы Марии Текской. Обаятельный «Прекрасный Принц», как его звали в Великобритании, сумел покорить сердце молодой аристократки своей изысканностью и чувством юмора. В то же время сам Эдуард заглядывался лишь на сильных и властных женщин, так что милая и хрупкая Елизавета его совсем не интересовала.

А вот другой принц, Альберт, был без ума от старой знакомой. Спустя шестнадцать лет после первой встречи член королевской семьи увидел Елизавету на одном из множества светских мероприятий и тут же влюбился в неё.

Альберт не мог похвастаться аристократичностью, зато он был, как говорится, «хорошим парнем», на которого всегда можно положиться. Он также заикался, что ещё сильнее отпугивало принца от решительного предложения руки и сердца. Но ему всё-таки удалось обуздать страх и заявить о своём желании Елизавете… в ответ он получил отказ!

К тому моменту король только-только издал указ, по которому членам королевской семьи разрешалось вступать в брак с «простыми аристократками». Королева Мария узнала о Елизавете, которая почему-то отказала её сыну во взаимности, и сама поехала знакомиться с потенциальной супругой принца. Как-то переубеждать девушку королева не стала, однако уже тогда точно поняла – умная и обаятельная аристократка достойна войти в королевскую семью.

Был у Елизаветы и другой кавалер из аристократии по имени Джеймс Стюарт, но ему тоже не удалось избежать отказа от миловидной особы. А вот Альберт, пусть и был скромным по меркам принца парнем, всё же проявил настойчивость. Ещё два раза он делал предложение Елизавете и всё-таки смог склонить её на свою сторону.

После шикарной свадьбы началась королевская жизнь Елизаветы. Хотя, честно говоря, она и не хотела занимать первое место в главной семье Великобритании. Ей вполне хватало титула герцогини Йоркской, да и с супругом Альбертом довольно скоро она нашла общий язык – всё-таки принц не ошибся с выбором.

«Улыбчивая герцогиня», как прозвали Елизавету в Британии, полная доброты и душевной открытости, всегда заботилась о своём супруге. Она нашла ему логопеда, чтобы тот наконец-то избавился от проблем с заиканием, а однажды даже чуть не отлупила зонтиком человека, который проявил враждебность к принцу Альберту.

В новой семье появились две девочки – Елизавета, которая позже займёт трон, и Маргарет. Казалось, добрая аристократка нашла своё счастье, но полностью избежать проблем ей не удалось.

Король Георг V умер, а его место занял Эдуард, который был влюблён в замужнюю американку Уоллис Симпсон. И вот её Елизавета недолюбливала: всегда называла избранницу нового короля «этой женщиной». Уоллис в стороне не оставалась и обзывала свою соперницу кухаркой, припоминая слухи о рождении Елизаветы Боуз-Лайон.

Георг V никак не мог жениться на Уоллис, ведь та не принадлежала к аристократии. Тогда он ради любви отказался от престола и женился на любимой американке. Трон занял Альберт, ставший Георгом VI, а Елизавета, хотела она того или нет, оказалась на месте королевы.

Короновали супругов в 1937 году. Для Альберта такой поворот событий оказался огромным шоком: он явно не был готов занять трон. Но Елизавета всячески поддерживала своего избранника, к тому же она была любима народом Англии, и часть этой любви досталась новому королю.

Новые испытания упали на голову королевской четы, когда началась Вторая мировая война. И в этот раз никто не остался в стороне: Альберт стал символом британской борьбы с фашизмом, а Елизавета проводила всё свободное время в госпиталях, школах и даже самых опасных районах Лондона. В 1942 году она собрала средства для помощи Сталинграду, за что потом получила титул «Почётного гражданина Волгограда».

Война плохо сказалась на здоровье Альберта. В 1949 году он пережил операцию, а всего спустя два года врачи обнаружили у него рак лёгких. После этого король прожил лишь год.

Трон достался старшей дочери Елизавете II, а Елизавета Боуз-Лайон официально получила любопытный титул «Её величество королева Елизавета, королева-мать».

Одно время после всех ужасных событий улыбчивая «королева-мама» даже не хотела улыбаться. Она тяжело переживала смерть супруга, уехала в родную Шотландию и больше не желала иметь дел в королевской семье. Из пучины депрессии её спас Черчилль, который уговорил Елизавету вернуться к обязанностям члена главной семьи Великобритании.

Жизнь Елизаветы Боуз-Лайон оказалось длинной – целых 102 года! Она была не только любимицей народа, но и важным членом семьи Виндзоров. «Королева-мама» умудрялась справляться даже с самыми громкими семейными скандалами и поддерживать престиж английской монархии. К тому же она была просто доброй женщиной, которая заботилась о близких людях и своём дорогом народе.

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